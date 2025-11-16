　
    • 　
>
地方 地方焦點

台南做工行善團出動鹽水、官田三路並進　為弱勢修屋打造希望家園

▲台南做工行善團志工前往鹽水協助弱勢家庭進行屋內外修繕作業。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

在台南的土地上，有一群人把週末當成另一種形式的上工——不是為了薪水，而是為了讓弱勢家庭能更安心地睡一覺，為落實市長黃偉哲「希望家園」的政策精神，台南做工行善團16日兵分多路，前往鹽水區後寮、下寮修繕房屋，並在官田區二手家具倉庫進行整理與封膜，不論屋頂剝落、電線老舊，或家具待命重生，都有志工的身影。

鹽水區的陳姓案主與丈夫攜手扶養 3 名子女，全家依靠家庭手工與臨時工維生，收入不穩。今年 7 月丹娜絲颱風侵襲，屋宅受損嚴重，修繕費用成了壓垮家庭的負擔。行善團於10月底前往會勘後立即排程，16日由電器工會志工進場協助斷電，並安裝臨時用電設備，讓後續修繕能安全順利進行。

另一處同為鹽水的魏姓屋主，今年74歲，獨居且長期以割稻、割草謀生，每月僅有中低收入老人生活津貼，颱風過後屋況嚴重受損，甚至有居住安全疑慮。經會勘後，本週同樣由電器志工率先協助斷電與安裝臨時電表，後續則將有屋頂、瓦片、天花板、鐵皮與室內油漆等工程接力投入，盼讓他早日回到安全、乾燥、不漏雨的家。

除了修房，志工也沒忘記另一種「家」的照顧。今日台南市勞工志願服務協會志工於官田二手傢俱倉庫協助整理傢俱，先將桌椅、櫃體擦拭乾淨，再以透明封膜一圈圈包覆，確保儲存完好。

這些傢俱日後將送往有需要的弱勢家庭，而倉庫更是做工行善團的「修復基地」。為了讓物資轉運更順暢，電器志工也到了現場全面檢修電路，為這條愛心供應鏈補上最關鍵的後勤力量。

勞工局長王鑫基感謝所有投入行善團的志工，「他們不畏酷暑寒風，始終站在最需要的地方，用行動守護城市」。16日除了鹽水兩戶、官田傢俱整理外，鋁製品工會也前往麻豆協助譚姓案主修繕門片。

16日參與修繕與服務的志工包含：梁志男、林佳香；莊志偉、謝芬蘭；陳明光、陳淑容；黃吉利、吳秋美；田崑遲、黃美玲；楊伯池、陳秀琴；陳來發、苑秀芳；以及餐飲產業工會郭國仁、錢畇方；鋁製品工會餘承翰、陳奕如等夫妻檔。他們把週末從柴米油鹽的日常，變成一次次意義滿滿的「假日約會」，用自己的力量修補別人的家，也修補了城市的心。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

