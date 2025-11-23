國際獅子會台中募款1700萬創紀錄　贈復康巴士、勤務車挹注社福

▲國際獅子會300C-1區今天舉辦公益園遊會，也捐贈復康巴士、勤務車挹注台中市社福及消防單位。（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華／台中報導

國際獅子會300C-1區今（23）日在台中市政府前廣場舉辦「希望有愛 幸福飛揚」公益園遊會，透過園遊券認購方式，總計募得約1700萬元，創下該區歷屆新高紀錄。所有善款在扣除活動成本後，將優先用於捐贈設備予台中市消防局、社會局及創世基金會，挹注地方社福與救災量能。

▲國際獅子會300C-1區園遊會總計募得約1700萬元，創下新高紀錄。（圖／記者游瓊華攝）



國際獅子會300C-1區總監林玉彪表示，這次募款主要投入三大項目。其一為捐贈一輛多功能勤務車予台中市消防局義消第六大隊，消防局代表指出，此舉將有助提升災害防救的機動性與效率。其二為捐贈復康巴士予社會局，用以協助身心障礙市民的交通需求。

台中市社會局表示，新巴士能縮短民眾等候時間，並加強偏區覆蓋率，對提升身障者生活品質有實質幫助。另一受贈單位創世基金會則獲贈懸吊式電動移位機、中央空調等設備。創世基金會台中院院長陳韋龍說明，院內照護人員每日需頻繁協助院民移位，新設備能大幅降低照護者體力負擔與院民受傷風險，提供更安全有尊嚴的照護環境。