地方 地方焦點

4歲白血病童「以後想當消防員」　喜願協會合作彰化縣府圓夢

▲喜願協會與彰化縣府合作，替4歲白血病童榤寶完成搭乘警車、消防車的夢想。（圖／彰化縣政府提供，下同）

記者唐詠絮、黃資真／彰化報導

彰化一名4歲的白血病病童榤寶，在住院期間就喜歡玩各式玩具汽車，本次「Make-A-Wish Taiwan喜願協會」便與彰化縣政府合作，今(24日)上午讓榤寶體驗搭乘警車、消防車，一圓孩子的夢，縣長王惠美也特地現身鼓勵。

社會處表示，榤寶從小就喜歡各種車款，住院期間常獨自玩著各種玩具汽車。因此當喜願協會詢問榤寶的願望是什麼時，榤寶的眼睛頓時亮了起來，他說：「我想要搭乘各式各樣的車。」在喜願協會向縣府提出榤寶的願望，彰化縣政府立即啟動規畫結合警察局及消防局，安排警車及消防車，並由專人介紹車輛設備，讓榤寶體驗到警車及消防車的不同任務與專業。這不僅是實現願望，更希望能在孩子心中種下一顆力量的種子，讓孩子知道並非孤軍奮戰，而是擁有許多人的愛與溫暖。

王縣長表示，榤寶在今年3月確診白血病後，勇敢地面對一次次住院與治療，從未讓病痛奪走笑容，感謝喜願協會促成這次合作，讓榤寶如願搭上警車與消防車。這不僅是實現夢想，更是為了讓孩子感受到被關懷與重視，期盼在艱辛的治療道路上給予力量，為孩子與家人帶來光明的希望。鼓勵孩子勇敢面對，相信愉快的心情加上良好的醫療，一定能讓榤寶身體恢復健康，快快樂樂長大。

榤寶開心地說，謝謝大家的幫忙，非常開心能夠坐到警車及消防車，「以後想要當消防員。 」

本次活動感謝喜願協會，多年來陪伴許多罹患重症的孩子，幫助孩子們找回希望、點亮笑容，每一次實現願望，都成為孩子在對抗病魔過程中的一盞明燈，照亮原本道路。

為幫助罹病兒童，社會處辦理兒童及青少年醫療費用補助，透過協助醫療費用，表達縣府的關心，減輕家庭經濟壓力，讓照顧者能在照顧孩子的過程中獲得更多支持。這場跨局處合作與民間力量的結合，象徵著社會用實際行動守護孩子。期盼每一位孩子面對困難時，都能獲得重拾笑容的機會，讓希望的光芒成為孩子們繼續前進的動力。

關鍵字：

彰化王惠美警車消防車白血病

