為打火兄弟請命！嘉義消防車15.6%逾齡　議員籲加速汰換救災設備

▲嘉市消防車逾齡還在跑、消防栓缺很大，議員郭定緯籲補強救災量能 。（圖／郭定緯服務處提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市議員郭定緯日前於市議會總質詢中，直指消防局救災量能存在多處嚴重缺口，包括逾齡消防車持續使用、高空救災設備高度不足、木造建築區消防栓密度偏低、以及特定工廠周邊缺乏消防栓等問題，郭定緯強調，救災量能攸關市民與消防員生命安全的核心問題，「不能等到火災發生後才檢討。」

根據審計室公布的決算資料，嘉義市現有32輛消防車，其中5輛已超過報廢年限，逾齡率達15.6%，其中水庫車、雲梯車等重要裝備逾齡比例更高達四成。郭定緯質疑，消防車使用年限明定為15年，但仍持續服役，等同增加第一線消防員執勤風險。

在高空救災部分，嘉義市目前共有619棟六樓以上建築，依規定第一大隊需配置3輛雲梯車、第二大隊需配置2輛，但現第一大隊雖有4輛，卻有2輛為逾齡車，第二大隊則僅有1輛。全市僅有一輛能達到50公尺（約16層樓）的雲梯車，且該車同樣已逾齡，預計明年才汰換。郭定緯指出，高樓越蓋越多，但量能卻未跟上，若市區發生高樓火警，救援恐難及時。

郭定緯也引用數據指出，嘉義市近五年共發生462件火災，竹圍里、後庄里等火災熱點的消防栓密度卻低於全市平均值。他表示，嘉義市共有182棟木造建築，其中有52棟完全不在消防栓120公尺防護範圍內，多集中在盧厝里、鹿寮里、北新里、後庄里與港坪里，今年八月發生在新建街的木造房屋大火延燒六戶，就是最明顯的警訊。

此外，全嘉義市共有55間特定工廠，周邊卻沒有任何消防栓，郭定緯形容這是「高風險中的高風險」，他強調，工廠火災往往規模大、延燒快，消防栓不足是一個極為危險的缺口，務必列為優先改善項目。

郭定緯強調，消防車老舊、高空救災能力不足、消防栓分布不均等問題，都直接影響市民生命財產安全，更影響消防弟兄能否安全返家。他呼籲消防局全面檢視並加速改善，確保嘉義市具備完善的救災量能。

對此，消防局長郭立昌回應表示，明年6月，全市所有機動救災車輛均無逾齡問題，將全面汰舊換新；而面對高樓救災，郭立昌表示，30 公尺雲梯車受限地形與空間需求，並非所有面向都能升空，高樓救災仍需配合建築物規劃。他強調高樓本身的消防設備才是第一線，並將於明年針對使用逾20年的六樓集合住宅，編列 1,000 萬元進行警報、廣播及消防系統改善。

至於消防栓設置，郭立昌指出，有管線才能設消防栓，郊區部分正與自來水公司協調，每年增設約 10 支消防栓，並依風險優先順序執行，未來消防局也會持續強化各類火災演練，以縮短到場及搶救時程。