彰化恐怖貓園挨罰！動防所救援41貓　曼赤肯、英短、布偶將開放認養

記者唐詠絮、葉品辰／彰化報導

彰化縣某貓園疑似不當飼養貓隻，縣府動物防疫所在21日進場稽查時，發現園內共飼養41隻貓，環境髒亂、部分貓隻眼部或呼吸道感染明顯，動防所考量動物健康可能持續惡化，除依法開罰外，也將包含捲耳金吉拉、曼赤肯、金漸層、英短、布偶、英長貓等41隻貓全部帶回彰化縣流浪狗中途之家安置，待健康穩定後將開放認養。

▲動防所前往彰化某貓園稽查發現貓隻遭不當飼養，帶回41隻品種貓，健康穩定後將開放認養。（圖／記者唐詠絮翻攝，下同）

縣府表示，稽查發現環境與飼養問題後，立即要求業者限期改善並提供必要醫療，然業者辯稱因遭詐騙、場地即將遭拍賣，無力負擔醫療費，用以改善的期限也無法達成。動防所考量動物健康可能持續惡化，當日協助業者辦理歇業，並依《動物保護法》開罰1萬5,000元至7萬5,000元不等，同時依規定逕行沒入貓隻，將41隻貓全部帶回彰化縣流浪狗中途之家安置。

由於不少貓有眼疾或感冒等症狀，動防所已開始安排健康檢查、治療、絕育、疫苗施打等後續照護。這批貓隻包括捲耳金吉拉、曼赤肯、金漸層、英短、布偶、英長等多種品種貓，縣府表示，待健康穩定後將開放認養，若領養需求踴躍，將採抽籤方式，確保公開透明。動物防疫所呼籲，飼主應確實履行照護責任，提供乾淨環境與必要醫療，共同打造安全、友善的寵物飼養環境，提升彰化縣動物福祉。

▲貓隻目前已開始安排健康檢查、治療、絕育、疫苗施打等後續照護。（圖／記者唐詠絮翻攝）