23年失聯父猝逝廈門！兒拒認屍　遺體卡關已冰存16天

▲台人在廈門猝死，兒子拒領遺體。（圖／翻攝自張雪如臉書）

記者唐詠絮／彰化報導

57歲宋姓男子獨自在中國廈門工作，本月8日猝逝，遺體在6天後才被鄰居發現，送至當地殯儀館冰存已16天。儘管宋男在台灣還有一位兒子，但兒子因父親「失聯23年」，拒絕前往處理後事，讓案件陷入法律與親情的雙重困境，成為一樁橫跨兩岸、令人心碎的人倫悲劇。

「快樂天堂基金會」董事長張雪如表示，基金會長期協助處理無喪葬費個案，14日得知宋男在廈門獨居離世，初步判定為猝死。基金會立即聯繫宋男的前妻與兒子，但兒子明確回應：「我不願意處理」，也不願簽署任何委託文件。由於兩岸現行規定，唯有直系親屬才能簽署文件，決定遺體火化、運回台灣或當地安葬，基金會與宋男友人均無法代為處理。

▲快樂天堂基金會接獲這起親人拒領遺體案。（圖／張雪如提供）

張雪如指出，目前宋男遺體只能被動冰存於廈門殯儀館，可能長達數年甚至更久，「也可能再也無法回到自己的土地」。她感嘆，這不僅是法律問題，更是一場關於家庭隔閡和人倫責任的悲劇。23年的失聯，背後或許有外人不知的傷痛，但生命的逝去，不應以如此沒有尊嚴的方式收場。

更讓人心酸的是，從宋男房間整理出的物品中，床頭擺滿他與前妻、兒子的合照，還珍藏著一家三口的Q版漫畫肖像與兒子幼年照片。張雪如說：「看得出他放在心底最深處的，就是這個再也無法彌補的家。」

▲宋男屋內擺放與妻子的合照。（圖／張雪如提供）

張雪如感嘆，宋男的遺體已在廈門冰存16天，兒子的態度仍未改變。這場因23年隔閡導致的無主遺體困境，何時能解，仍是未知數，並強調，台灣人在中國離世卻因法律限制無法運回的案例並非首例，她呼籲政府主動協調兩岸機制，針對無直系親屬願意處理的遺體建立應變通道。「協助讓台灣人魂歸故土、落葉歸根，是政府責無旁貸的事，也是一件功德。」

▲宋男屋內擺放與妻子兒子Q版漫畫合照。（圖／張雪如提供）