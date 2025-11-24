　
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

快訊／好市多黑五第2波優惠曝光！65吋顯示器省萬元、抗噪耳機入列

▲▼好市多黑五首日。（圖／記者林育綾攝）

▲好市多2025年「黑五」在11月24日至11月30日連續7天開跑。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／綜合報導

美式賣場好市多（Costco）年度「黑色購物周Black Friday（黑五）」開跑，明（25）日將邁入第2天，台灣好市多臉書今日下午搶先曝光第2波優惠品項，從3C用品、玩具、聖誕節慶飾品、日用品都有，像是「SAMSUNG 65吋顯示器」省12,900元，「ASUS R7電競桌上型電腦」一口氣省9千，人氣BOSE消噪耳機也能省下1,600元。

▲▼好市多黑五第2波優惠品曝光。（圖／台灣好市多臉書）

▲好市多黑五第2波優惠品曝光。（圖／台灣好市多臉書）

台灣好市多搶先公布11月25日「第2波黑五優惠」部分商品：

3C、電器
・SAMSUNG 65吋 NEO QLED 顯示器（QA65QN1EF），省下12,900元。
・ASUS R7電競桌上型電腦，省下9,000元。
・MSI 27吋曲面電競螢幕（MAG 276CXF），省下1,000元。
・BOSE QuietComfort SC 消噪耳機，省下1,600元。
・SHARK 手提無線吸塵器（IW2241TW），省下2,600元。
・DYSON 吹風機（HD08），省下800元。
・PHILIPS 攜帶式電鬍刀（RQ901/06），省下1,400元。
・象印 VE真空微電腦熱水瓶 4公升（CV-DXF40），省下1,100元。

▲▼好市多黑五第2波優惠品曝光。（圖／台灣好市多臉書）

▲▼好市多黑五第2波優惠品曝光。（圖／台灣好市多臉書）

▲▼好市多黑五第2波優惠品曝光。（圖／台灣好市多臉書）

居家
・雙人白鵝絨 可水洗子母被（180 x 210公分），省下1,860元。
・BEURER 德國博依 床墊型電毯 雙人雙控長效型（150x140公分），省下600元。
・BRITA 純淨濾水壺3.6公升＋MAXTRA PRO濾芯14入，省下1,050元。
 
生活用品
・NEXXUS 超級海藻豐盈洗髮精 1000毫升，省下130元。
・WHISPER 清新淨味液體衛生棉24公分（30片x2包），省下170元。
・李施德霖 全效護理無酒精漱口水（1L x3＋250ml x1），省下224元。

▲▼好市多黑五第2波優惠品曝光。（圖／台灣好市多臉書）

▲▼好市多黑五第2波優惠品曝光。（圖／台灣好市多臉書）

▲▼好市多黑五第2波優惠品曝光。（圖／台灣好市多臉書）

節慶、玩具
・8呎充氣熊裝飾，省下2,250元。
・230公分LED聖誕樹，省下3,730元。
・LEGO 越野車（Land Rover Defender 90），省下1,250元。

保健
・M2 超能膠原飲＋水光膠原飲組合，省下400元。

食品
・無調味綜合堅果 1.13公斤（Kirkland Signature），省下60元。
・松露造型巧克力風味球（每盒1公斤，2盒入），省下150元。

好市多今年「黑五」自11月24日至11月30日連續7天，每日營業時間為「上午8點～晚間9點半」，光是平日就比去年提早了1小時。賣場優惠商品總數更擴大至「超過500項」，比去年多了200多項，在黑五期間每日逐波釋出。

而黑五的優惠品項和價格，好市多如同過往先保持神秘，每日下午在官方臉書搶先透露隔天的部分優惠商品，但實際更多項目、售價，都會在賣場揭曉。 

好市多黑五首日破200人排隊！第1波優惠品價格曝光

孫淑媚.鍾欣凌.丁寧組女團飆〈Golden〉　以體型取團名「SML」..笑虧：她是XL

孫淑媚.鍾欣凌.丁寧組女團飆〈Golden〉　以體型取團名「SML」..笑虧：她是XL
李安賀范冰冰封后..她：好喜歡你電影　「收650條祝賀訊息」導演曝：6天前拿到簽證

李安賀范冰冰封后..她：好喜歡你電影　「收650條祝賀訊息」導演曝：6天前拿到簽證

桃園養生館「密室藏妹」！應召女穿清涼女僕裝爬出畫面曝

桃園養生館「密室藏妹」！應召女穿清涼女僕裝爬出畫面曝

基隆宮廟傳爆炸！老翁「天公爐前仰倒」　臟器外露搶救中

基隆宮廟傳爆炸！老翁「天公爐前仰倒」　臟器外露搶救中

子瑜唸中文信：心中火苗快熄滅...　吐心聲「很多次想要放棄，也很想家」

子瑜唸中文信：心中火苗快熄滅...　吐心聲「很多次想要放棄，也很想家」

