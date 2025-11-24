快訊／好市多黑五第2波優惠曝光！65吋顯示器省萬元、抗噪耳機入列

▲好市多2025年「黑五」在11月24日至11月30日連續7天開跑。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／綜合報導

美式賣場好市多（Costco）年度「黑色購物周Black Friday（黑五）」開跑，明（25）日將邁入第2天，台灣好市多臉書今日下午搶先曝光第2波優惠品項，從3C用品、玩具、聖誕節慶飾品、日用品都有，像是「SAMSUNG 65吋顯示器」省12,900元，「ASUS R7電競桌上型電腦」一口氣省9千，人氣BOSE消噪耳機也能省下1,600元。

▲好市多黑五第2波優惠品曝光。（圖／台灣好市多臉書）

台灣好市多搶先公布11月25日「第2波黑五優惠」部分商品：

3C、電器

・SAMSUNG 65吋 NEO QLED 顯示器（QA65QN1EF），省下12,900元。

・ASUS R7電競桌上型電腦，省下9,000元。

・MSI 27吋曲面電競螢幕（MAG 276CXF），省下1,000元。

・BOSE QuietComfort SC 消噪耳機，省下1,600元。

・SHARK 手提無線吸塵器（IW2241TW），省下2,600元。

・DYSON 吹風機（HD08），省下800元。

・PHILIPS 攜帶式電鬍刀（RQ901/06），省下1,400元。

・象印 VE真空微電腦熱水瓶 4公升（CV-DXF40），省下1,100元。

▲▼好市多黑五第2波優惠品曝光。（圖／台灣好市多臉書）

居家

・雙人白鵝絨 可水洗子母被（180 x 210公分），省下1,860元。

・BEURER 德國博依 床墊型電毯 雙人雙控長效型（150x140公分），省下600元。

・BRITA 純淨濾水壺3.6公升＋MAXTRA PRO濾芯14入，省下1,050元。



生活用品

・NEXXUS 超級海藻豐盈洗髮精 1000毫升，省下130元。

・WHISPER 清新淨味液體衛生棉24公分（30片x2包），省下170元。

・李施德霖 全效護理無酒精漱口水（1L x3＋250ml x1），省下224元。

▲▼好市多黑五第2波優惠品曝光。（圖／台灣好市多臉書）

節慶、玩具

・8呎充氣熊裝飾，省下2,250元。

・230公分LED聖誕樹，省下3,730元。

・LEGO 越野車（Land Rover Defender 90），省下1,250元。

保健

・M2 超能膠原飲＋水光膠原飲組合，省下400元。

食品

・無調味綜合堅果 1.13公斤（Kirkland Signature），省下60元。

・松露造型巧克力風味球（每盒1公斤，2盒入），省下150元。



好市多今年「黑五」自11月24日至11月30日連續7天，每日營業時間為「上午8點～晚間9點半」，光是平日就比去年提早了1小時。賣場優惠商品總數更擴大至「超過500項」，比去年多了200多項，在黑五期間每日逐波釋出。

而黑五的優惠品項和價格，好市多如同過往先保持神秘，每日下午在官方臉書搶先透露隔天的部分優惠商品，但實際更多項目、售價，都會在賣場揭曉。