民生消費

好市多黑五首日「優惠品」搶先看　電視現省2萬7、PS5也下殺

▲▼好市多。（圖／記者蕭筠攝）

▲好市多黑色購物周明起開跑。（示意圖／記者蕭筠攝）

記者蕭筠／台北報導

美式賣場好市多（Costco）年度盛事「黑色購物周Black Friday」明天起連續7天登場，共計超過500件商品特價，總優惠金額突破百萬元，期間全門市提前至上午8點營業。業者稍早公開明日折扣品項，包括SAMSUNG 85吋電視折27000元、ASUS 15.6吋筆記型電腦現省4400元，還有PS5、DYSON空氣清淨機也下殺。

▲▼好市多黑五首日下殺品。（圖／翻攝好市多臉書粉專）

▲▼好市多黑五首日下殺品搶先公開。（圖／翻攝好市多臉書粉專）

▲▼好市多黑五首日下殺品。（圖／翻攝好市多臉書粉專）

好市多粉專搶先公開黑五首日優惠品項，包括滿意寶寶TOMICA褲型日本境內款省244元、TCL 272公升直立式冷凍櫃省4300元、DYSON三合一空氣清淨機省1200元、BOSE兩件式家庭劇院組省8000元、SONY PS5（SLIM）主機遊戲雙手把同捆組省3400元、EVIAN法國天然礦泉水30罐省170元、LG 21公斤滾筒洗衣機省7300元。

SHARP 528公升四門對開冰箱省9200元、歐樂B微震科技充電式電動牙刷2入+6刷頭省1400元、TESCOM雙電壓摺疊吹風機省700元、日本A4和牛紐約客真空包省550元、SAMSUNG 85吋 NEO QLED顯示器省27000元、BODY GOALS全素多效豌豆蛋白省190元、BOSCH 60公分獨立式洗碗機省7000元。

▲▼好市多黑五首日下殺品。（圖／翻攝好市多臉書粉專）

▲ASUS 15.6吋筆記型電腦現省4400元。

以及SAMSUNG 20公斤直立式變頻洗衣機省5000元、ASUS 15.6吋筆記型電腦省4400元、席伊麗標準雙人床墊省4800元、威德益生菌睡前專用省380元、TOMMY HILFIGER女軟殼連帽外套省320元、TOMMY HILFIGER男軟殼飛行外套省350元。提醒每卡限購1件，售完為止。

台灣好市多今年也特別針對「家電升級族」推出富邦Costco聯名卡單筆分期享前3期免息優惠，凡於Costco店內單筆刷卡滿千即可分期，最高可分30期，2025年12月底前申辦12至30期，筆筆皆享該筆分期金額前3期免息，大型家電還享基本安裝服務。

▼好市多黑五期間，門市提早至上午8點營業。（圖／業者提供）

▲▼好市多黑五自11月24日至11月30日，連續7天優惠，期間門市提早至上午8點營業。（圖／業者提供）

★超商黑五購物節

7-ELEVEN「黑五購物節」昨天率先開跑，OPENPOINT行動隨時取連續9天，多款飲品指定組合價440元，最高現省260元。

・CITY CAFE 特大濃萃拿鐵／特大濃萃美式，任選9杯，限量10萬組，最高省235元。
・CITY CAFE 風味拿鐵指定冰飲（皇家伯爵紅茶、香草焦糖瑪奇朵、黃金榛果太妃、福岡八女濃抹茶、鹿兒島濃焙茶、好時經典可可），任選8杯，限量5萬組，最高省160元。
・CITY TEA 青梅冰茶／一顆檸檬紅茶／一顆檸檬青茶，任選11杯，限量5萬組，最高省220元。
・CITY TEA 香鑽水果茶，10杯440元，限量5萬組，最高省260元。
・CITY PEARL 咖啡珍珠歐蕾，9杯440元，限量5萬組，最高省235元。
・CITY PEARL 黑糖珍珠撞奶／珍珠奶茶，任選11杯440元，限量5萬組，最高省220元。

▼7-11「黑五購物節」咖啡飲品優惠。（圖／業者提供，點圖可放大）

此外，「OPENPOINT APP行動隨時取」至12月30日前加碼推出「健美機能優惠」，多項商品「買2送2」。包括：利捷維超級B群、金盞花葉黃素凍、複方保護精華飲、順暢酵素飲等通通「買2送2」；白蘭氏養蔘飲與天地合補葉黃素飲、青木瓜玫瑰四物飲，10件490元，搭配會員登錄活動還可抽旅遊抵用券。

11/21 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

