直擊／好市多黑五首日破200人排隊！第1波優惠品價格曝光

▲好市多今年「黑五」提早至上午8點營業。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

美式賣場好市多（Costco）年度「黑色購物周Black Friday（黑五）」在今24日正式開跑，今年營業時間提早至上午8點，比去年早了1小時，而首日開幕前累積破200人排隊，頭香透露自己在一早6點20分就抵達。而賣場優惠商品總數更擴大至超過500項，比去年多了200多項，包括3C、家電、日用品、家用寢具、服裝、聖誕節慶裝飾、兒童玩具、生鮮、食品都有。

▲好市多黑五首日開幕前，吸引超過200人排隊。（圖／記者林育綾攝）

好市多今年「黑五」自11月24日至11月30日連續7天，每日營業時間為「上午8點至晚間9點半」，光是平日就比去年提早了1小時，讓更多消費者採買。而優惠品項和價格，如同過往先保持神秘，每日下午在官方臉書搶先透露隔天的部分優惠商品，但實際價格都會在賣場揭曉。

首日釋出的優惠品項就多達百件，包括長年受到消費者喜愛的「老舊金山拿鐵二合一」也列入黑五名單，直接省下160元，還有多項日用品、家電優惠。

好市多今年特別針對「家電升級族」推出富邦Costco聯名卡單筆分期享前3期免息優惠，凡於 Costco店內單筆刷卡滿千即可分期，最高可分30期，2025年12月底前申辦12～30期，筆筆皆享該筆分期金額前3期免息，大型家電還享基本安裝服務。

▲▼好市多黑五首日就釋出多項優惠商品。（圖／記者林育綾攝）



好市多第1波優惠（不斷更新）：

3C、家電

・TCL 65吋 QLED 顯示器（65PTK），原價23,499元，省5,000元，優惠價18,499元。

・PHILIPS 75吋 MiniLED 顯示器（75MLED800），原價44,799元，省9,000元，優惠價35,799元。

・PHILIPS 55吋 MiniLED 顯示器（55MLED800），原價22,999元，省4,600元，優惠價18,399元。



・SHARP 528L 四門對開冰箱（SJ-DF53F-SL），原價44,499元，省9,200元，優惠價35,299元。

・LG 21KG 滾筒洗衣機（WD-S21VB），原價35,999元，省7,300元，優惠價28,699元。

・SAMSUNG 655L AI 對開冰箱（RS70F65Q4TTW），原價52,999元，省13,000元，優惠價39,999元。

・LG WiFi Styler 蒸氣電子衣櫥（E523IR），原價37,799元，省8,000元，優惠價29,799元。

・LG 21公斤滾筒洗衣機，原價35,999元，省7300元，特價28,699元。

・TCL 272公升直立式無霜冷凍櫃，原價14,299元，省4300元，特價9,999元。

・ASUS 15.6吋筆記型電腦，原價21,399元，省4400元，特價16,999元。

・SONY PS5（SLIM）主機遊戲雙手把同捆組，原價19,199元，省3400元，特價15,799元。

・MAGEASY FACET 11吋保護套（iPad 10 & A16），原價969元，省200元，優惠價769元。

・UAG MagSafe 手機殼含保護貼（iPhone 17 系列），原價1,499元，省300元，優惠價1,199元。

・ANKER 三合一磁吸無線充電器（B25M5W11），原價2,699元，省700元，優惠價1,999元。

・STEELSERIES PRIME+ 電競滑鼠，原價1,169元，省240元，優惠價929元。

・SWANN 4K WIFI NVR無線攝影機（含64GB SD卡＋3顆鏡頭），原價14,999元，省4,500元，優惠價10,499元。

・PHILIPS LED 螢幕掛燈（46×10.5×5.3 cm），原價1,889元，省390元，優惠價1,499元。

・BOSE SMART SOUNDBAR 500（含BASS MODULE 500），原價29,999元，省8,000元，優惠價21,999元。

・OVO PROJECTOR U3 小蘋果投影機（HD），原價12,499元，省2,500元，優惠價9,999元。

・JBL CLIP 5 可攜式防水藍牙喇叭（黑色），原價1,999元，省400元，優惠價1,599元。

・JLAB Wireless Earbuds 降噪真無線藍牙耳機（EPIC LAB EBELABRBLK82），原價4,999元，省1,000元，優惠價3,999元。

・TESCOM雙電壓摺疊吹風機原價3,399元，省700元，特價2,699元。

・DYSON三合一空氣清淨機，原價11,899元，省1200元，特價10,699元。

・LUMENA Foot Heater 暖足器（WP1），原價1,829元，省400元，優惠價1,429元。

・KOVEA Cubic Heater 可攜式不鏽鋼暖爐，原價1,999元，省400元，優惠價1,599元。

・AIRMATE Infrared Stove 壁爐電暖器，原價2,549元，省550元，優惠價1,999元。

・LUMENA Ceramic Heater 隨行陶瓷電暖器（POT1），原價2,399元，省550元，優惠價1,849元。

・AIRMATE Convection Heater 艾美特對流式電暖器（HC1222FUR），原價5,899元，省1,200元，優惠價4,699元。

・BAYSIDE Fireplace Console 紅外線電暖爐（179×48×77公分），原價16,899元，省3,900元，優惠價12,999元。

玩具、節慶

・Barrington Electronic Dartboard 電子飛鏢機，原價3,749元，省800元，優惠價2,949元。

・NERF Elite 2.0 Lock N'Load 菁英系列終極模組，原價899元，省300元，優惠價599元。

・Aston Martin F1 Ride-On F1兒童電動玩具車，原價6,599元，省2,000元，優惠價4,599元。

・Mighty Fleet Vehicles 緊急救援機動玩具車，原價549元，省200元，優惠價349元。

・LED Twinkling Potted Tree 聖誕樹盆栽（2入組），原價2,179元，省590元，優惠價1,589元。

・ 4.5FT LED 盆栽聖誕樹（附無線遙控）：原價3,899元，省1,000元，優惠價2,899元。

居家

・ MON CHATEAU 仿毛皮保暖毯（152×177公分）：原價1,119元，省230元，優惠價889元。

生活用品

・ BIODERMA 貝膚黛瑪舒敏潔膚液（850ml×3＋100ml）：原價1,839元，省450元，優惠價1,389元。

・ CeraVe 長效潤澤修護霜（542g×2入）：原價1,199元，省250元，優惠價949元。

・ HERBAL ESSENCES 草本洗髮露400ml×3（迷迭香／葡萄柚／草莓）：原價629元，省150元，優惠價479元。

・ Australian Botanical Soap 植物精油香皂8入＋洗手乳1入：原價539元，省120元，優惠價419元。

・ 巴黎萊雅金緻護髮精油 茉莉小蒼蘭100毫升×2入，原價839元，省180元，優惠價659元。

・ 落建頭皮洗髮露 900毫升×2入（款1），原價839元，省180元，優惠價659元。

・ 落建頭皮洗髮露 900毫升×2入（款2），原價999元，省200元，優惠價799元。

・ Dr. Groot 啤酒酵母洗髮精 700毫升＋150毫升，原價749元，省180元，優惠價569元。

・ 蘇菲安心褲 日夜組 XL（夜用36片＋日用4片），原價809元，省210元，優惠價599元。

・ 蘇菲安心褲 日夜組 L（夜用36片＋日用4片），原價809元，省210元，優惠價599元。

・ 蘇菲導管式衛生棉條 量多型 27入×2盒，原價765元，省200元，優惠價565元。

・ 蘇菲導管式衛生棉條 一般型 29入×2盒，原價715元，省200元，優惠價515元。

・ 蘇菲彈力貼身超薄量少型 17.5公分 16片×22包，原價549元，省120元，優惠價429元。

・ 吉列極光刮鬍刀旅行盒組（1刀架＋7刀頭＋1刀座），原價1,349元，省420元，優惠價929元。

戶外、旅行

・Commercial Patio Heater 戶外瓦斯暖爐，原價4,599元，省1,500元，優惠價3,099元。

保健品

・BODY GOALS全素多效豌豆蛋白飲，原價889元，省190元，特價699元。

・威德益生菌睡前專用原價1,869元，省380元，特價1489元。

・ 天地合補水亮膠原美顏飲 30毫升×21入，原價899元，省200元，優惠價699元。

・ HADA LABO 肌研極潤完美多效凝露（100g＋80g補充包）：原價729元，省164元，優惠價565元。

・ Move Free 葡萄糖胺6合1精華飲（25ml×30包）：原價1,299元，省260元，優惠價1,039元。

・ Sports Research Omega-3 濃縮魚油（150粒）：原價1,269元，省260元，優惠價1,009元。

・ One A Day 女性亮顏綜合維他命迷你錠（160錠）：原價749元，省230元，優惠價519元。

食品

・ Kellogg’s 杏仁玉米片 600公克×2包，原價339元，省70元，優惠價269元。

・巧克力法蘭酥（11克×60入／共660克），原價399元，省100元，優惠價299元。

・卡迪那玉米糙米脆片（70公克×10包），原價279元，省80元，優惠價199元。

・大田海洋鱈魚黑芝麻夾心絲（720公克），原價295元，省70元，優惠價225元。

・EVIAN法國天然礦泉水30罐，原價819元，省170元，特價649元。

・老舊金山拿鐵二合一（20公克×125包），原價769元，省160元，優惠價609元。

・HEINEKEN 海尼根啤酒（473ML×24罐），原價999元，省200元，優惠價799元。

＊《ETtoday新聞雲》提醒您：未滿18歲請勿飲酒，酒後不開車，飲酒過量有礙身心健康。