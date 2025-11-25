　
好市多黑五「TOMICA聯名尿布」家長搶爆！會員再推1神物：秒搬8箱

▲▼中和,好市多,COSTCO。（圖／記者姜國輝攝）

▲好市多黑五購物周開跑。（示意圖／記者姜國輝攝）

網搜小組／劉維榛報導

好市多黑五掀搶購潮！一名家長驚呼，TOMICA聯名尿布特價875元一箱，日本境內版造型印有警車、火車，「太可愛直接扛一箱回家！」引爆爸媽搶購潮。不僅如此，還有人鎖定「熊抱歡熱安睡褲」也從479元降至369元，「超划算，直接搬8箱」、「超多男生去也幫搶」。

一名家長在Threads表示，逛了一趟好市多黑五購物節，發現有一款聯名款TOMICA輕巧褲，上有孩子最愛的警車、火車造型圖案，一箱折扣後變成875元，換算一片5.4元，可說是CP值非常高，讓原PO驚呼，「有TOMICA車車的尿布怎麼能不買？直接扛一箱回家！」

其他家長也紛紛表示，「有沒有雲林的可以幫買的？要禮拜三才會去了，很怕沒有」、「心動，但我兒子蛋蛋會發紅」、「實測好穿，跟一般的滿意寶寶差不多」、「之前多拉A夢那款我兒子穿了紅屁股」、「要是給我5歲兒子看到，已經戒尿布的他，肯定叫我買還說他一定穿的下」、「喔天啊！千萬不能讓我兒子看到這個」、「尿布直接扛兩箱」、「喜歡車車的真的不要猶豫，最新消息指出台中南屯店已經快沒貨了」。

▲▼ 。（圖／翻攝滿意寶寶FB）

▲聯名款TOMICA輕巧褲。（圖／翻攝滿意寶寶FB）

不只尿布被搶翻，女生也鎖定「熊抱安睡褲」，原價479元折扣後，優惠價為369元。網友同樣在Threads表示，「拜託量多的女生一定要買，沒有限購，少了洗床單的時間」、「我今天去也是先囤貨，超多男生去也在搶，想必他們都是有任務在身」、「晚上去看新莊店已經沒有了」、「剛剛路過幾乎每台車都有一盒這個，我也默默拿了一盒」、「超划算，直接搬8箱，2個女生一年份」。

更多新聞
不去日本！他曝不少陸人改飛「這1國」　一票台人撞期：崩潰中

