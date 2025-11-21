大全聯家電下殺多款「萬元有找」　Dyson吸塵器省6千、冰箱省1萬

▲大全聯響應普發萬元，家電祭出優惠，多款萬元有找。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

全民普發1萬入手，大全聯在超級周年慶加碼推出「電器4重送」，會員不限金額消費送「家電品牌1000元折價券」；此外買居家用品，就能不限金額加購家電，多款「萬元有找」，像是Dyson無線吸塵器一口氣省6千元。還有其他冬季好物，如電暖器、電火鍋等，都只要千元出頭。

▲家電消費滿萬元，5,000元現折500元。（圖／業者提供）

大全聯即日起至12月4日加碼「電器4重送」，第1重：持福利卡不限金額消費，就送家電品牌1,000元折價券。第2重：購買電視/空調/冰箱/洗衣機/除濕機/清淨機，每滿萬元以上，5,000元現折500元。第3重：每周六日指定品牌再祭出下殺優惠。第4重：持福利卡購買居家生活用品，不限金額，即可加購熱銷家電。

▲除濕機萬元有找。（圖／業者提供）

加購家電多款「萬元有找」，像是Dyson V8 Cyclone SV55無線吸塵器，原價14,900元，加購價只要9,999元，等於直接省下近6,000元。而濕冷天氣推薦超高CP值的「Panasonic 11L 專用型除濕機」原價14,900元，加購價8,999元。

▲冰箱最多直接省1萬。（圖／業者提供）

想換冰箱，加購一樣萬元有找，「LG 直驅變頻精準溫控雙門冰箱」加購價9,999元，就能把大冰箱搬回家。電視同樣有優惠，「SHARP 43吋4K顯示器」加購價9,999元；還有「禾聯70吋4K聯網顯示器」原價29,900元，加購價只要19,999元，直接省1萬。

▲電暖器、電火鍋也是冬季熱銷。（圖／業者提供）

天氣轉冷也帶動「保暖家電」熱銷，大全聯同步推薦冬季好物，「羅蜜歐14吋碳素電暖器」支援旋轉、定時、安全斷電、碳素燈管保暖快又穩，原價1,690元，特價1,490元。「禾聯陶瓷電暖器」擁有觸控面板、預約開機與上下左右全方位送暖功能，原價3,738元，特價2,280元。

天冷在家開鍋，大全聯推薦2款，「大同4L不鏽鋼電火鍋」原價1,428元，特價1,188元。「Panasonic多功能調理鍋」原價2,190元，特價1,788元，一鍋就能搞定聚餐時光。

全聯小時達也加入加碼行列，即日起至11月30日，只要透過foodpanda 外送平台訂購全聯或大全聯生鮮雜貨，單筆訂單金額滿800 元（含）以上，累積達成10 筆訂單，且總金額滿1萬元，即可參加加碼活動，累積金額排名前30名的消費者，將於12月12日再獲得萬元優惠券回饋，數量有限、送完為止，越早開始累積越有機會。

★好市多

另外，好市多（Costco）也宣告「黑五購物節Black Friday」在11月24日至11月30日，連續7天登場，今年超過500件商品參與特惠，門市也天天提早營業時間至8點。

▲好市多黑五自11月24日至11月30日，門市提早至上午8點營業。（圖／業者提供）

其中家電、3C用品，始終是好市多黑五檔期重要項目，包括「75吋QLED顯示器、除濕機、洗碗機、數位氣炸鍋、高強度降噪耳機」，還有電玩迷期待已久的「遊戲主機」，都全數入列黑五優惠名單。

好市多今年還特別針對「家電升級族」推出富邦Costco聯名卡單筆分期享前3期免息優惠，凡於 Costco店內單筆刷卡滿千即可分期，最高可分30期，2025年12月底前申辦12～30期，筆筆皆享該筆分期金額前3期免息，大型家電還享基本安裝服務。

除了家電，飲食、生鮮、生活用品都入列，像是家庭消費族群最愛的「冷凍生蝦仁、美國頂級嫩肩牛排」，還有健身族愛的「米森高蛋白飲品、蛋白質穀物餐、紅牛膠原飲」，冬季服飾、保暖單品也都在黑五優惠項目中。