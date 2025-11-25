「好市多黑五」第2波優惠懶人包　沖泡咖啡、液體衛生棉下殺

▲好市多黑五第2天，多項節慶商品優惠。（圖／記者林育綾攝）



記者林育綾／綜合報導

美式賣場好市多（Costco）年度「黑色購物周Black Friday（黑五）」今25日邁入第2天，新一波優惠品項及價格曝光，包括SONY推出新一代虛擬實境（VR）頭戴裝置「PlayStation VR2」省3200元，優惠價9,799元。MZ世代最愛Bose QuietComfort SC 消噪耳機可省下1600元，優惠價6,399元。此外還有多項節慶裝飾，聖誕樹、迪士尼史迪奇擺飾下殺。

▲好市多黑五自11月24日至11月30日連續7天。（圖／記者林育綾攝）

好市多黑五第2波優惠（陸續更新）：

3C

・PlayStation VR2 頭戴裝置，原價12,999元，省3,200元，優惠價9,799元。

・Bose QuietComfort SC 消噪耳機，原價7,999元，省1,600元，優惠價6,399元。

家電

・Electrolux 洗脫烘洗衣機（11/7KG，EWW1123P5WC），原價29,999元，省7,700元，優惠價22,299元。

・Dyson吹風機 HD08（銀銅色，附順髮吹嘴），原價8,299元，省800元，優惠價7,499元。

居家、辦公

・AIKO 布面躺椅（寬115×深93×高94公分），原價5,599元，省1,200元，優惠價4,399元。

・SIDIZ RINGO 幼童可調式學習椅（寬59×深50×高79–84公分），原價4,439元，省1,000元，優惠價3,439元。

・TRUE I 主管辦公椅（寬73×深74×高104–114公分），原價4,469元，省900元，優惠價3,569元。

生活用品

・ARM & HAMMER 強效濃縮洗衣精（5.91L／200次），原價539元，省150元，優惠價389元。

・Crest 3DWhite 速效亮白牙膏（147公克×5入），原價549元，省120元，優惠價429元。

・巴黎萊雅 金緻護髮精油（茉莉小蒼蘭100毫升×2），原價839元，省180元，優惠價659元。

・BELIF 斗蓬高效水分炸彈霜（31毫升×2），原價949元，省224元，優惠價725元。

・MA:NYO BIFIDA 保養三件組（洗面乳＋爽膚水＋精華液），原價629元，省180元，優惠價449元。

・DR. BORA 葉黃素＋C口含錠（120錠），原價569元，省120元，優惠價449元。

・PANIER DES SENS 潘堤香氛護手霜（75毫升×2＋30毫升×1），原價979元，省390元，優惠價589元。

・WHISPER 好自在清新淨味液體衛生棉（24公分×30片×2入），原價589元，省170元，優惠價419元。

・滿意寶寶 TOMICA 輕巧褲 L號186片，原價1099元，省224元，優惠價875元。

保健

・M2 超能膠原飲＋水光膠原飲組合50ML 16包+35ML 8包，原價1,749元，省400，透惠價1,349元。

節慶

・8呎充氣熊裝飾（高約244公分），原價8,399元，省2,250元，優惠價6,149元。

・7.5呎LED聖誕樹（附無線遙控器），原價14,895元，省3,730元，優惠價11,165元。

・史迪奇雕像擺飾（STITCH & SCRUMP），原價1,979元，省500元，優惠價1,479元。

・12吋點唱機造型聖誕音樂擺飾，原價799元，省320元，優惠價479元。

・Kirkland 包裝緞帶（約45.72公尺），原價239元，省60元，優惠價179元。

・Kirkland 雙面包裝紙三入（共25.1平方公尺），原價479元，省134元，優惠價345元。

・聖誕抗碎裝飾球80入，原價1,159元，省310元，優惠價849元。

服飾

・FRENCH CONNECTION 男三合一防風連帽外套（亞洲尺碼 S–XL），原價1699元，省350元，優惠價1349元。

・TOMMY HILFIGER 男長褲（腰圍30–38、褲長30＆32），原價939元，省190元，優惠價749元。

・NEW BALANCE 女連帽風衣外套（美國尺碼），原價999元，省200元，優惠價799元。

・TOMMY HILFIGER 女軟殼連帽外套（亞洲尺碼 S–XL），原價1549元，省320元，優惠價1229元。

・PEKKLE 兒童長褲二件組（尺寸4–10），原價399元，省80元，優惠價319元。

・WELL WORN 女純棉休閒長袖上衣（亞洲尺碼 S–XL），原價999元，省210元，優惠價789元。

食品、沖泡飲

・星巴克咖啡膠囊組72顆（派克市場36＋多款綜合36），原價1,479元，省340元，優惠價1,139元。

・Häagen-Dazs 豐潤草莓雪酥（62.6公克×12入），原價999元，省219元，優惠價780元。

・雀巢原味即溶咖啡粉（300公克×2罐），原價539元，省140元，優惠價399元。

・SIP PERFECT X 益昌 生椰拿鐵（16公克×50包），原價399元，省80元，優惠價319元。

・寒舍 香菇麻油飯（200公克×8包），原價349元，省70元，優惠價279元。

・AVOPACIFIC 冷壓酪梨油（1公升），原價569元，省120元，優惠價449元。

・華元 薯格格酸奶洋蔥口味（500公克），原價159元，省34元，優惠價125元。

・HLY 新來源 黃金泡菜（1750公克），原價349元，省70元，優惠價279元。

・柏立奧 多效豌豆蛋白飲（榛果可可／芒果歐蕾 各15），原價889元，省190元，優惠價699元。

・松露造型巧克力風味球 1公斤×2入，原價649元，省150元，優惠價499元。

好市多今年「黑五」自11月24日至11月30日連續7天，每日營業時間為「上午8點～晚間9點半」，光是平日就比去年提早了1小時，方便更多消費者採買。而賣場優惠商品總數更擴大至「超過500項」，比去年多了200多項，在黑五期間每日逐波釋出。黑五的優惠品項和價格，好市多如同過往先保持神秘，每日下午在官方臉書搶先透露隔天的部分優惠商品，但實際更多項目、售價，都會在賣場揭曉。