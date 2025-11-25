　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

「好市多黑五」第2波優惠懶人包　沖泡咖啡、液體衛生棉下殺

▲▼好市多黑五。（圖／記者林育綾攝）

▲好市多黑五第2天，多項節慶商品優惠。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／綜合報導

美式賣場好市多（Costco）年度「黑色購物周Black Friday（黑五）」今25日邁入第2天，新一波優惠品項及價格曝光，包括SONY推出新一代虛擬實境（VR）頭戴裝置「PlayStation VR2」省3200元，優惠價9,799元。MZ世代最愛Bose QuietComfort SC 消噪耳機可省下1600元，優惠價6,399元。此外還有多項節慶裝飾，聖誕樹、迪士尼史迪奇擺飾下殺。

▲▼好市多黑五首日。（圖／記者林育綾攝）

▲好市多黑五自11月24日至11月30日連續7天。（圖／記者林育綾攝）

好市多黑五第2波優惠（陸續更新）：

3C

・PlayStation VR2 頭戴裝置，原價12,999元，省3,200元，優惠價9,799元。

・Bose QuietComfort SC 消噪耳機，原價7,999元，省1,600元，優惠價6,399元。

家電

・Electrolux 洗脫烘洗衣機（11/7KG，EWW1123P5WC），原價29,999元，省7,700元，優惠價22,299元。

・Dyson吹風機 HD08（銀銅色，附順髮吹嘴），原價8,299元，省800元，優惠價7,499元。

居家、辦公

・AIKO 布面躺椅（寬115×深93×高94公分），原價5,599元，省1,200元，優惠價4,399元。

・SIDIZ RINGO 幼童可調式學習椅（寬59×深50×高79–84公分），原價4,439元，省1,000元，優惠價3,439元。

・TRUE I 主管辦公椅（寬73×深74×高104–114公分），原價4,469元，省900元，優惠價3,569元。

生活用品

・ARM & HAMMER 強效濃縮洗衣精（5.91L／200次），原價539元，省150元，優惠價389元。

・Crest 3DWhite 速效亮白牙膏（147公克×5入），原價549元，省120元，優惠價429元。

・巴黎萊雅 金緻護髮精油（茉莉小蒼蘭100毫升×2），原價839元，省180元，優惠價659元。

・BELIF 斗蓬高效水分炸彈霜（31毫升×2），原價949元，省224元，優惠價725元。

・MA:NYO BIFIDA 保養三件組（洗面乳＋爽膚水＋精華液），原價629元，省180元，優惠價449元。

・DR. BORA 葉黃素＋C口含錠（120錠），原價569元，省120元，優惠價449元。

・PANIER DES SENS 潘堤香氛護手霜（75毫升×2＋30毫升×1），原價979元，省390元，優惠價589元。

・WHISPER 好自在清新淨味液體衛生棉（24公分×30片×2入），原價589元，省170元，優惠價419元。

・滿意寶寶 TOMICA 輕巧褲 L號186片，原價1099元，省224元，優惠價875元。

保健

・M2 超能膠原飲＋水光膠原飲組合50ML 16包+35ML 8包，原價1,749元，省400，透惠價1,349元。

節慶

・8呎充氣熊裝飾（高約244公分），原價8,399元，省2,250元，優惠價6,149元。

・7.5呎LED聖誕樹（附無線遙控器），原價14,895元，省3,730元，優惠價11,165元。

・史迪奇雕像擺飾（STITCH & SCRUMP），原價1,979元，省500元，優惠價1,479元。

・12吋點唱機造型聖誕音樂擺飾，原價799元，省320元，優惠價479元。

・Kirkland 包裝緞帶（約45.72公尺），原價239元，省60元，優惠價179元。

・Kirkland 雙面包裝紙三入（共25.1平方公尺），原價479元，省134元，優惠價345元。

・聖誕抗碎裝飾球80入，原價1,159元，省310元，優惠價849元。

服飾

・FRENCH CONNECTION 男三合一防風連帽外套（亞洲尺碼 S–XL），原價1699元，省350元，優惠價1349元。

・TOMMY HILFIGER 男長褲（腰圍30–38、褲長30＆32），原價939元，省190元，優惠價749元。

・NEW BALANCE 女連帽風衣外套（美國尺碼），原價999元，省200元，優惠價799元。

・TOMMY HILFIGER 女軟殼連帽外套（亞洲尺碼 S–XL），原價1549元，省320元，優惠價1229元。

・PEKKLE 兒童長褲二件組（尺寸4–10），原價399元，省80元，優惠價319元。

・WELL WORN 女純棉休閒長袖上衣（亞洲尺碼 S–XL），原價999元，省210元，優惠價789元。

食品、沖泡飲

・星巴克咖啡膠囊組72顆（派克市場36＋多款綜合36），原價1,479元，省340元，優惠價1,139元。

・Häagen-Dazs 豐潤草莓雪酥（62.6公克×12入），原價999元，省219元，優惠價780元。

・雀巢原味即溶咖啡粉（300公克×2罐），原價539元，省140元，優惠價399元。

・SIP PERFECT X 益昌 生椰拿鐵（16公克×50包），原價399元，省80元，優惠價319元。

・寒舍 香菇麻油飯（200公克×8包），原價349元，省70元，優惠價279元。

・AVOPACIFIC 冷壓酪梨油（1公升），原價569元，省120元，優惠價449元。

・華元 薯格格酸奶洋蔥口味（500公克），原價159元，省34元，優惠價125元。

・HLY 新來源 黃金泡菜（1750公克），原價349元，省70元，優惠價279元。

・柏立奧 多效豌豆蛋白飲（榛果可可／芒果歐蕾 各15），原價889元，省190元，優惠價699元。

・松露造型巧克力風味球 1公斤×2入，原價649元，省150元，優惠價499元。

好市多今年「黑五」自11月24日至11月30日連續7天，每日營業時間為「上午8點～晚間9點半」，光是平日就比去年提早了1小時，方便更多消費者採買。而賣場優惠商品總數更擴大至「超過500項」，比去年多了200多項，在黑五期間每日逐波釋出。黑五的優惠品項和價格，好市多如同過往先保持神秘，每日下午在官方臉書搶先透露隔天的部分優惠商品，但實際更多項目、售價，都會在賣場揭曉。

你可能想看

好市多黑五首日破200人排隊！第1波優惠品價格曝光

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/23 全台詐欺最新數據

更多新聞
430 1 3783 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
「依偎」鄰棟26年！　信義路大樓100%同意都更將重建
柯文哲復出時間點曝光！陳佩琪感謝支持者相挺　特別致意黃國昌
打炮團1人爆HIV陽性　整團秒炸鍋衝醫院篩檢！醫：有人也中了
人妻劈2男　小王「71歲老翁」強到她腿軟
Lily滿18歲疑官宣認愛！　生日曬「神秘籃球高壯男」
快交屋了！銀行突全面拒貸「真相超離譜」　他驚恐：百萬違約金阿

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

麥當勞奶昔全賣完「11/28恢復供應」　摩斯1門市也喝得到

「好市多黑五」第2波優惠懶人包　沖泡咖啡、液體衛生棉下殺

拿坡里烤雞下殺38折、披薩買大送大　頂呱呱桶餐現省282元

聲明稿／全聯啟動電子價卡革新　全面升級價格管理守護消費信任

快訊／全聯駁斥「哈密瓜標錯價3465元」喊告　將全面改電子價卡

快訊／好市多黑五第2波優惠曝光！65吋顯示器省12900元

超商咖啡「周一限定」優惠　7-11買1送1、全家第二杯10元

黑五2025購物全攻略　美國、日本亞馬遜特價品懶人包＋寄送問題一次搞定

直擊／好市多黑五首日破200人排隊！第1波優惠品價格曝光

子瑜回台開演唱會..媽媽喊「像嫁女兒」　哽咽「會想大家」下秒：快把音樂關掉XD

TWICE高雄開唱創5億觀光產值　陳其邁預告：明年世運檔期已全滿

伍佰cue歌迷「波浪舞」堅持親自示範　唱完急趕大家回家：我下班了！XD

反擊酸民「球員教練欠你嗎？」　蔡其昌：身為球迷應多給鼓勵

庾澄慶唱〈情非得已〉回憶殺　笑喊「變歷史」蘇有朋急否認

孫淑媚.鍾欣凌.丁寧組女團飆〈Golden〉　以體型取團名「SML」..笑虧：她是XL

麥當勞奶昔全賣完「11/28恢復供應」　摩斯1門市也喝得到

「好市多黑五」第2波優惠懶人包　沖泡咖啡、液體衛生棉下殺

拿坡里烤雞下殺38折、披薩買大送大　頂呱呱桶餐現省282元

聲明稿／全聯啟動電子價卡革新　全面升級價格管理守護消費信任

快訊／全聯駁斥「哈密瓜標錯價3465元」喊告　將全面改電子價卡

快訊／好市多黑五第2波優惠曝光！65吋顯示器省12900元

超商咖啡「周一限定」優惠　7-11買1送1、全家第二杯10元

黑五2025購物全攻略　美國、日本亞馬遜特價品懶人包＋寄送問題一次搞定

直擊／好市多黑五首日破200人排隊！第1波優惠品價格曝光

快訊／台股收盤大漲407.93點　台積電漲40元至1415

快訊／財神爺來了！　統一發票9、10月千萬特別獎號碼出爐

男團FEniX回來了！　「南法街頭嗨跳」帥到遊客暴動

83歲嬤遭撞躺ICU搶命！無照男落跑4hrs 落網　拖車鉤蓋成鐵證

快訊／公費流感疫苗打掉9成「跨年前恐用罄」　疾管署增購15萬劑

《我的英雄學院》最新話封神獲超高9.9分！10年英雄故事邁終章

吳怡農嗆「這麼會選」大罷免不會輸　沈伯洋：沒遇過、不知操盤手在哪

36cm最萌身高差！鍾欣凌南下見初戀「變美食之旅」　蘇見信壓力超大

高市「台灣有事」發言再被質詢　日政府：立場不變無須檢討

洪言翔退出南拳媽媽1年多...宣布新動向！　單飛發新歌還要開演唱會

【還以為在台灣】大阪環球工作人員用台語指導遊戲 還以為在台灣XD

消費熱門新聞

快訊／全聯聲明澄清「標價疑慮」　將全面改電子價卡

快訊／好市多黑五第2波優惠曝光！

超商咖啡「周一限定」優惠買1送1

好市多黑五首日破200人排隊　優惠品曝光

摩斯貴店員少卻屹立不搖　網讚「3件事」狠甩對手

「好市多黑五」第2波優惠懶人包

黑五2025購物全攻略　美國、日本亞馬遜特價品懶人包＋寄送問題一次搞定

聲明稿／全聯啟動電子價卡革新

繼光香香雞「買1送1」只有8天　全新「寄雞」免費多吃2份

好市多黑五首日「優惠品」搶先看　電視現省2萬7、PS5也下殺

超商周末優惠！7-11多項買2送2、全家買1送1

漢堡王限時3天「雙堡下殺54折」　21風味館今推6大優惠

AnD House藉蝦皮免運服務打開電商知名度

拿坡里烤雞38折、披薩買大送大　頂呱呱桶餐現省282元

更多熱門

相關新聞

好市多黑五「TOMICA聯名1神物」！家長驚呆

好市多黑五「TOMICA聯名1神物」！家長驚呆

好市多黑五掀搶購潮！一名家長驚呼，TOMICA聯名尿布特價875元一箱，日本境內版造型印有警車、火車，「太可愛直接扛一箱回家！」引爆爸媽搶購潮。不僅如此，還有人鎖定「熊抱歡熱安睡褲」也從479元降至369元，「超划算，直接搬8箱」、「超多男生去也幫搶」。

快訊／好市多黑五第2波優惠曝光！

快訊／好市多黑五第2波優惠曝光！

好市多黑五首日破200人排隊　優惠品曝光

好市多黑五首日破200人排隊　優惠品曝光

好市多黑五首日「優惠品」搶先看　電視現省2萬7、PS5也下殺

好市多黑五首日「優惠品」搶先看　電視現省2萬7、PS5也下殺

大全聯家電下殺！Dyson吸塵器省6千、冰箱省1萬

大全聯家電下殺！Dyson吸塵器省6千、冰箱省1萬

關鍵字：

好市多Costco黑五購物節好市多黑色購物週黑色購物週好市多黑五

讀者迴響

熱門新聞

新北校園暴力！高三學長拖行學妹強剪髮

鴻海澄清：工業富聯訂單與展望未下調

快訊／南韓「國民爺爺」逝世　享耆壽91歲

「暴跌9℃」短袖變外套　2波變溫最低點曝

請病假跑去約會！施柏宇延誤拍戲惹怒劇組

「3皇3家」黯然搬離30年起家厝　舊址養蚊18個月降租求生

即／習近平晚間與川普通話

快訊／國道今晨事故　成立緊急應變小組

北韓3高中生「性侵殺害女軍人」遭立即處決

港台巨星齊聚台北世紀婚禮！新人超狂背景揭曉

中使館引聯合國憲章嗆「有權直接對日動武」　日本外務省回應了

國1「2大+2小車追撞」　現場慘況曝

祈錦鈅離婚原因曝光「被身心壓力壓垮」已完成離婚手續

黃明志「看上60萬健身辣模」！

快訊／大谷翔平確定參賽WBC　3月6日對戰中華隊

更多

最夯影音

更多
子瑜回台開演唱會..媽媽喊「像嫁女兒」　哽咽「會想大家」下秒：快把音樂關掉XD

子瑜回台開演唱會..媽媽喊「像嫁女兒」　哽咽「會想大家」下秒：快把音樂關掉XD
TWICE高雄開唱創5億觀光產值　陳其邁預告：明年世運檔期已全滿

TWICE高雄開唱創5億觀光產值　陳其邁預告：明年世運檔期已全滿

伍佰cue歌迷「波浪舞」堅持親自示範　唱完急趕大家回家：我下班了！XD

伍佰cue歌迷「波浪舞」堅持親自示範　唱完急趕大家回家：我下班了！XD

反擊酸民「球員教練欠你嗎？」　蔡其昌：身為球迷應多給鼓勵

反擊酸民「球員教練欠你嗎？」　蔡其昌：身為球迷應多給鼓勵

庾澄慶唱〈情非得已〉回憶殺　笑喊「變歷史」蘇有朋急否認

庾澄慶唱〈情非得已〉回憶殺　笑喊「變歷史」蘇有朋急否認

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

值得一試的全聯高CP值湯品

值得一試的全聯高CP值湯品

「文里補習班」開課啦！一起品嘗五款不同的湯，看看哪款湯是你的暖心小夥伴吧~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面