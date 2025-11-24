賽前集訓模擬演練！全國語文競賽　花蓮代表隊囊括19項特優

▲全國語文競賽個人賽花蓮代表隊84位競賽員參加，經激烈角逐，共榮獲19項特優，表現十分亮眼。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

全國語文競賽個人賽於11月22日至23日在台中市惠文國小、特教學校及明德高中等場地盛大舉行。來自全國22個縣市的優秀選手齊聚一堂，角逐各語別最高榮譽。花蓮縣代表隊共計84位競賽員參加，經激烈角逐，共榮獲19項特優，表現十分亮眼。

今年的競賽項目共分為四大語別，包含國語（演說、朗讀、字音字形、寫字、作文）、台灣台語（演說、情境式演說、朗讀、讀者劇場、字音字形）、台灣客語（演說、情境式演說、朗讀、讀者劇場、字音字形）及臺灣原住民族語言（演說、情境式演說、朗讀、讀者劇場）等，項目多元，充分展現語言文化的多樣性與深度。

縣長徐榛蔚表示，語言是文化的載體，也是學習的根基。透過聽、說、讀、寫的扎實訓練，學生不僅能強化思考力與表達力，更能在溝通與理解中培養自信與學習力，讓孩子們扎根在地、放眼國際。此次花蓮代表隊的優異表現，歸功於選手們的努力、師長的悉心指導，以及家長的全力支持，足為全縣之光。

為協助選手在全國舞台上發揮最佳實力，教育處自10月13日起至11月21日，特別委託花崗國中、明廉國小、中華國小、宜昌國小、北埔國小及稻香國小辦理賽前培訓，提供專業指導與模擬練習，使選手們不斷精進。此次成果正是各方努力的最佳見證，也期勉花蓮學子持續以語言為橋梁，傳承文化、拓展視野，展現花蓮教育的深耕與實力。

