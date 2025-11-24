執行署偕中職聯盟模擬拍賣球星簽名球　南投國小學童爭先喊價

▲執行署彰化分署攜手中華職棒大聯盟將反詐教育與拍賣會帶進南投國小。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

法務部行政執行署彰化分署日前赴南投市南投國小舉辦校園巡迴活動、宣導反詐騙與守法觀念，並與中華職棒大聯盟（CPBL）合作，提供職棒明星簽名球讓學生體驗模擬拍賣程序，並捐贈球員練習球給棒球校隊，希望讓學生藉由不同的方式學習法遵，深化法治觀念的普及。

彰化分署長郭景銘當天親自帶領同仁前往南投市南投國小，中職王惠民副秘書長也到場見證，一開始即向小朋友強調建立法治觀念的重要性，並預告中職將捐贈職棒選手使用的練習球給學校棒球隊，讓孩子們臉上充滿興奮與期待，行政執行官也先行介紹公義與關懷兼具的執行方式。

分署職員接著以生動逗趣的話劇，模擬執行人員對酒駕義務人現場執行及查封動產的程序，話劇中穿插與學生的互動式問答，學童紛紛舉手搶答；最後則安排模擬拍賣，拍賣品即是中職贊助的職棒明星簽名球，學童們在拍賣官專業的引導下熱烈喊價、不斷集資加碼競標，也實際體會感受行政執行法拍業務，並由郭景銘及王惠民致贈練習球及簽名球給南投國小。

郭景銘表示，該分署本次與中華職棒攜手合作，由共同為推動學生棒球運動盡一份心力，並透過宣導活動，期望讓孩子們了解行政執行機關的工作性質與使命，培養守法意識並學習防範詐騙，也希望學童能將所學知識帶回家分享；彰化分署未來也將持續攜手不同的社會團體走進校園，讓守法公民的養成從小紮根。