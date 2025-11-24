39小時大停水！台南18行政區受影響　停水243k戶、壓降78k戶

▲台南市將於12月2日起進行39小時停水施工，影響18行政區供水狀況。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

自來水公司為提升大台南地區供水韌性，將辦理「南化場至豐德配水池複線送水幹管工程（南化場至左鎮段）」與原有「左鎮至豐德送水幹管段」銜接作業，預計自12月2日上午9時起至12月3日深夜24時止，進行39小時停水施工，台水籲請民眾提前儲水備用，並提醒停水期間務必關閉電動抽水機電源以防意外。

台水說明，本次工程除涉及大量管線銜接，也需兼顧施工安全，因此工區周邊將實施交通管制，呼籲駕駛配合改道並留意路況。若遇豪雨或颱風警報，施工將順延，停水時程也會調整，並另行公告。

此次停水及水壓降低影響範圍涵蓋18個行政區、共321919戶，其中停水戶數243216戶、水壓降低戶數78703戶。除公告區域外，其餘地區可維持正常供水。台水並提醒，復水初期可能出現暫時性水質混濁，建議先行排放，待水清後再使用。

停水區域：1、永康區：崑山里、建國里、復興里、光復里、神洲里。2、安平區：漁光里。3、東區：東光里、後甲里、新東里、崇學里、大智里、富裕里、仁和里、泉南里、和平里、自強里、衛國里、東安里、虎尾里、忠孝里、莊敬里、小東里、圍下里、成大里、東門里、崇成里、東聖里、德光里、崇德里、東明里、

崇誨里、文聖里、崇信里、南聖里、崇文里、崇善里、關聖里、德高里、龍山里、大學里、大同里、裕聖里、復興里、裕農里、中西里、富強里、崇明里、東智里。

4、北區：開元里、東興里、重興里、正覺里、公園里、中樓里、元寶里、合興里、長勝里、大興里、小北里、北華里、長興里、永祥里、北門里、大光里、仁愛里、振興里、力行里。5、中西區： 郡王里、赤嵌里、開山里、城隍里、小西門里、南門里、南美里、法華里、永華里。6、玉井區： 玉井里、層林里、三和里、玉田里、三埔里、中正里、豐里里、望明里、沙田里、竹圍里。7、南化區：北寮里、北平里、玉山里、西埔里、中坑里。8、新化區：知義里、羊林里、那拔里、大坑里、山脚里、礁坑里、東榮里、護國里。9、左鎮區：全區。10、善化區：昌隆里。

11、大內區：全區。12、山上區：全區。13、新市區：大社里(國3以東)、潭頂里(國3以東)。14、龍崎區 : 大坪里、牛埔里、楠坑里、中坑里、石[曹]里、龍船里、土崎里、崎頂里。15、關廟區 : 北勢里、山西里、松腳里、香洋里、新光里、布袋里、深坑里、花園里、下湖里、埤頭里、龜洞里、關廟里、新埔里、東勢里、五甲里。16、歸仁區 : 看西里、許厝里、後市里、南保里、七甲里、八甲里、新厝里、南興里、大潭里、沙崙里、文化里、歸南里、辜厝里、歸仁里、六甲里、崙頂里、看東里、媽廟里、西埔里、大廟里、武東里。17、仁德區：新田里、仁義里、仁德里、一甲里、上崙里、後壁里、太子里、文賢里、土庫里、仁愛里、成功里、仁和里、保安里、中洲里。

水壓降低區域：1、永康區 : 中興里、成功里、中華里、勝利里。2、安定區：全區。3、新化區：太平里、協興里、豐榮里、崙頂里、全興里、北勢里、唪口里、武安里。4、善化區：除昌隆里停水外，其餘壓降。5、新市區：除大社里(國3以東)、潭頂里(國3以東)停水外，其餘壓降。

自來水公司提醒，壓降期間切勿讓橡皮管浸入儲水容器，以避免虹吸汙染飲用水。相關停水資訊可洽：台南給水廠：06-3036097、台南服務所：06-2370021、永康服務所：06-2325714、新市服務所：06-5973437、歸仁服務所：06-2303756、24小時客服專線：1910；停水查詢網站：wateroff.water.gov.tw