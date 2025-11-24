　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

39小時大停水！台南18行政區受影響　停水243k戶、壓降78k戶

▲台南市將於12月2日起進行39小時停水施工，影響18行政區供水狀況。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南市將於12月2日起進行39小時停水施工，影響18行政區供水狀況。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

自來水公司為提升大台南地區供水韌性，將辦理「南化場至豐德配水池複線送水幹管工程（南化場至左鎮段）」與原有「左鎮至豐德送水幹管段」銜接作業，預計自12月2日上午9時起至12月3日深夜24時止，進行39小時停水施工，台水籲請民眾提前儲水備用，並提醒停水期間務必關閉電動抽水機電源以防意外。

▲台南市將於12月2日起進行39小時停水施工，影響18行政區供水狀況。（記者林東良翻攝，下同）

台水說明，本次工程除涉及大量管線銜接，也需兼顧施工安全，因此工區周邊將實施交通管制，呼籲駕駛配合改道並留意路況。若遇豪雨或颱風警報，施工將順延，停水時程也會調整，並另行公告。

▲台南市將於12月2日起進行39小時停水施工，影響18行政區供水狀況。（記者林東良翻攝，下同）

此次停水及水壓降低影響範圍涵蓋18個行政區、共321919戶，其中停水戶數243216戶、水壓降低戶數78703戶。除公告區域外，其餘地區可維持正常供水。台水並提醒，復水初期可能出現暫時性水質混濁，建議先行排放，待水清後再使用。

▲台南市將於12月2日起進行39小時停水施工，影響18行政區供水狀況。（記者林東良翻攝，下同）

停水區域：1、永康區：崑山里、建國里、復興里、光復里、神洲里。2、安平區：漁光里。3、東區：東光里、後甲里、新東里、崇學里、大智里、富裕里、仁和里、泉南里、和平里、自強里、衛國里、東安里、虎尾里、忠孝里、莊敬里、小東里、圍下里、成大里、東門里、崇成里、東聖里、德光里、崇德里、東明里、
崇誨里、文聖里、崇信里、南聖里、崇文里、崇善里、關聖里、德高里、龍山里、大學里、大同里、裕聖里、復興里、裕農里、中西里、富強里、崇明里、東智里。

▲台南市將於12月2日起進行39小時停水施工，影響18行政區供水狀況。（記者林東良翻攝，下同）

4、北區：開元里、東興里、重興里、正覺里、公園里、中樓里、元寶里、合興里、長勝里、大興里、小北里、北華里、長興里、永祥里、北門里、大光里、仁愛里、振興里、力行里。5、中西區： 郡王里、赤嵌里、開山里、城隍里、小西門里、南門里、南美里、法華里、永華里。6、玉井區： 玉井里、層林里、三和里、玉田里、三埔里、中正里、豐里里、望明里、沙田里、竹圍里。7、南化區：北寮里、北平里、玉山里、西埔里、中坑里。8、新化區：知義里、羊林里、那拔里、大坑里、山脚里、礁坑里、東榮里、護國里。9、左鎮區：全區。10、善化區：昌隆里。

11、大內區：全區。12、山上區：全區。13、新市區：大社里(國3以東)、潭頂里(國3以東)。14、龍崎區 : 大坪里、牛埔里、楠坑里、中坑里、石[曹]里、龍船里、土崎里、崎頂里。15、關廟區 : 北勢里、山西里、松腳里、香洋里、新光里、布袋里、深坑里、花園里、下湖里、埤頭里、龜洞里、關廟里、新埔里、東勢里、五甲里。16、歸仁區 : 看西里、許厝里、後市里、南保里、七甲里、八甲里、新厝里、南興里、大潭里、沙崙里、文化里、歸南里、辜厝里、歸仁里、六甲里、崙頂里、看東里、媽廟里、西埔里、大廟里、武東里。17、仁德區：新田里、仁義里、仁德里、一甲里、上崙里、後壁里、太子里、文賢里、土庫里、仁愛里、成功里、仁和里、保安里、中洲里。

▲台南市將於12月2日起進行39小時停水施工，影響18行政區供水狀況。（記者林東良翻攝，下同）

水壓降低區域：1、永康區 : 中興里、成功里、中華里、勝利里。2、安定區：全區。3、新化區：太平里、協興里、豐榮里、崙頂里、全興里、北勢里、唪口里、武安里。4、善化區：除昌隆里停水外，其餘壓降。5、新市區：除大社里(國3以東)、潭頂里(國3以東)停水外，其餘壓降。

自來水公司提醒，壓降期間切勿讓橡皮管浸入儲水容器，以避免虹吸汙染飲用水。相關停水資訊可洽：台南給水廠：06-3036097、台南服務所：06-2370021、永康服務所：06-2325714、新市服務所：06-5973437、歸仁服務所：06-2303756、24小時客服專線：1910；停水查詢網站：wateroff.water.gov.tw

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/22 全台詐欺最新數據

更多新聞
419 1 5747 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
樂天突召記者會　曾豪駒也「看新聞才知道」：高層決定盡力配合
50嵐「神秘符號」他喝20年沒看懂！網喊+1　正解曝光
抓到「草仔粿」了！她回台被罰20萬喊：不知有豬肉
啦啦隊「短髮女神」低胸簽書！超兇上圍包不住 下半身透視被看光
快訊／八點檔女星出車禍！緊急送醫手術
快訊／逢甲球鞋店大火！「整片火海」延燒
快訊／19歲女大生意外死亡　校方將發畢業證書
週休三日連署過關！　他點名「1行業」行不通：看跳腳的是誰
服務生送錯餐！哭喊「薪水不夠賠」謝金燕回答超霸氣

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

蘇澳路口機車與休旅車碰撞　騎士滑行受傷車頭爛毀畫面曝

39小時大停水！台南18行政區受影響　停水243k戶、壓降78k戶

跨文化料理驚豔國際！崑山餐飲系奪10獎　金牌雙響展現中西火花

法務部長鄭銘謙視導　主持案情研析室揭牌、肯定檢方防詐績效

從鈔票「行員印章」找到被害人 警政署長慰勉東港警偵破詐團

溪北糖鐵五分車創生計畫加速前進！　可行性評估經費獲挹注

蘇丹紅化妝品、芬普尼毒雞蛋連環爆！　李宗霖：市府要嚴抓資訊要透明

陳以信拋「青年首度就業起薪33K」　設籍台南畢業3年內可申請補助

胞弟死亡清寒姊無力辦後事　枋寮警號召鄉親募款6萬相挺

貨車追撞綠17！　台南公車司機邱英詔臨危不亂疏散乘客獲肯定

孫淑媚.鍾欣凌.丁寧組女團飆〈Golden〉　以體型取團名「SML」..笑虧：她是XL

桃園養生館「密室藏妹」！應召女穿清涼女僕裝爬出畫面曝

基隆宮廟傳爆炸！老翁「天公爐前仰倒」　臟器外露搶救中

李安賀范冰冰封后..她：好喜歡你電影　「收650條祝賀訊息」導演曝：6天前拿到簽證

子瑜唸中文信：心中火苗快熄滅...　吐心聲「很多次想要放棄，也很想家」

子瑜嗨喊：終於帶成員來高雄了　TWICE首度在台開唱超感動！

最暖繼父！ 李千娜曝黃尚禾「成21歲愛女橋樑」　兒女支持再婚：不是要成為他們爸爸

經典賽生力軍！徐若熙參戰意願很高　吉力吉撈願披國家隊戰袍

台中居酒屋陷火海「5桶瓦斯猛燒」！1員工燙傷　2人受困

朱育賢力挺黃子鵬加盟台鋼：他值得這合約！盼FA流動讓中職更強

蘇澳路口機車與休旅車碰撞　騎士滑行受傷車頭爛毀畫面曝

39小時大停水！台南18行政區受影響　停水243k戶、壓降78k戶

跨文化料理驚豔國際！崑山餐飲系奪10獎　金牌雙響展現中西火花

法務部長鄭銘謙視導　主持案情研析室揭牌、肯定檢方防詐績效

從鈔票「行員印章」找到被害人 警政署長慰勉東港警偵破詐團

溪北糖鐵五分車創生計畫加速前進！　可行性評估經費獲挹注

蘇丹紅化妝品、芬普尼毒雞蛋連環爆！　李宗霖：市府要嚴抓資訊要透明

陳以信拋「青年首度就業起薪33K」　設籍台南畢業3年內可申請補助

胞弟死亡清寒姊無力辦後事　枋寮警號召鄉親募款6萬相挺

貨車追撞綠17！　台南公車司機邱英詔臨危不亂疏散乘客獲肯定

快訊／高雄驚悚車禍！75歲翁開車鏟飛路口5機車　釀5人受傷

醫美診所納評鑑　醫師公會反對：不用大費周章

學者：2026藍白合「非常樂觀」　提未來整合將遇2大問題

23年失聯父猝逝廈門！兒拒認屍　遺體卡關已冰存16天

台新新光金投信子公司完成合併　吳東亮：資產規模挑戰兆元、躋身前十大

寶可夢樂園森林區「5歲以下孩童」不得入惹議　官方強調安全考量

潤娥寵台粉停車場跳〈GEE〉！10級中文暖叮嚀：我一直想著你們

舒緩壓力最佳解方！100%天然精油的「療癒系保養」打造水潤美肌

樂天突召記者會　曾豪駒也「看新聞才知道」：高層決定盡力配合

「挺陳為民！」見測速照相密度轟國恥　他喊：藝人比民代為國為民

多賢中文喊話超Q　志效在旁幫解釋XD

地方熱門新聞

行動挺日！新竹前議員砸360萬贊助鄉民赴日

30多歲男腦死器捐！宜蘭警國道護送

全國語文競賽台中落幕　2千位選手展現多元語言之美

李宗霖、陳嘉伶喜結連理！百桌婚宴星光雲集總統、市長同祝福

營建剩餘土石方強化管理　桃園修法堵廢土漏洞

日本仙台市長郡和子首訪台南黃偉哲感謝風災援助盼友誼延續

過嶺國小新建工程總經費約8.7億　115年初開工

第七屆桃園青諮委招募啟動　即起受理報名

國道1號火燒10年老車　駕駛逃生車頭已全毀

桃園榮獲「坡地金育獎」　陳學聖讚張善政務實

馬太鞍堰塞湖水量持續減少　鋼便橋估春節前通車

富里土地公守護樹無生機挖除　攝影展留漂亮倩影

新北毛寶貝耶誕趴11／29開跑　寵物遊具搶先亮相

台日水上雙城跨國首度農業外交交流成功

更多熱門

相關新聞

陳以信拋「青年首度就業起薪33K」設籍台南畢業3年內可申請補助

陳以信拋「青年首度就業起薪33K」設籍台南畢業3年內可申請補助

爭取國民黨台南市長提名的前立委陳以信，24日公佈參選以來第21項青年政策，主打「台南青年首度就業起薪保證33K」，希望透過市府補助方式，提高首次全職就業青年的起薪水準，解決台南長期低薪與青年外流的結構性問題。

台南消防勇奪「呼吸道插管競賽」冠軍五隊進榜氣勢超猛

台南消防勇奪「呼吸道插管競賽」冠軍五隊進榜氣勢超猛

日本仙台市長郡和子首訪台南黃偉哲感謝風災援助盼友誼延續

日本仙台市長郡和子首訪台南黃偉哲感謝風災援助盼友誼延續

國道8號晚間車禍！2車碰撞「1名駕駛消失」

國道8號晚間車禍！2車碰撞「1名駕駛消失」

黃偉哲迎駕北港媽祖盼庇佑台南將軍、北門災後平安復原

黃偉哲迎駕北港媽祖盼庇佑台南將軍、北門災後平安復原

關鍵字：

39小時停水台南

讀者迴響

熱門新聞

梁朝偉夫婦、邱淑貞都在台北婚宴　李明依曝新人身分

週休三日連署過關！勞動部12／7前須回應

天琴颱風估將生成！再一波變天14℃最冷

「我還是很緊」　學生媽狂追男師挨告跟騷

大改版倒數！LINE Pay Money5重點一次看

返美上課被拒載！台生槓上星宇航空

快訊／8級強風來了　今變天雨擴大

周休三日連署過關　他點名「這些產業」受惠

快訊／上班快改道！　國1追撞塞爆

旅遊愛上台灣「搬來住卻超後悔」！外國人曝4缺點

中使館引聯合國憲章嗆「有權直接對日動武」　日本外務省回應了

直擊／子瑜隨TWICE返韓！點頭「回家唱得很開心」　200歌迷暖送機

「一堆32K工作都誰做？」　釣出一堆中南部人：請跟我道歉

哪個國家「去一次就不想再去」？網點名它

好市多黑五首日破200人排隊　優惠品曝光

更多

最夯影音

更多
孫淑媚.鍾欣凌.丁寧組女團飆〈Golden〉　以體型取團名「SML」..笑虧：她是XL

孫淑媚.鍾欣凌.丁寧組女團飆〈Golden〉　以體型取團名「SML」..笑虧：她是XL
桃園養生館「密室藏妹」！應召女穿清涼女僕裝爬出畫面曝

桃園養生館「密室藏妹」！應召女穿清涼女僕裝爬出畫面曝

基隆宮廟傳爆炸！老翁「天公爐前仰倒」　臟器外露搶救中

基隆宮廟傳爆炸！老翁「天公爐前仰倒」　臟器外露搶救中

李安賀范冰冰封后..她：好喜歡你電影　「收650條祝賀訊息」導演曝：6天前拿到簽證

李安賀范冰冰封后..她：好喜歡你電影　「收650條祝賀訊息」導演曝：6天前拿到簽證

子瑜唸中文信：心中火苗快熄滅...　吐心聲「很多次想要放棄，也很想家」

子瑜唸中文信：心中火苗快熄滅...　吐心聲「很多次想要放棄，也很想家」

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

值得一試的全聯高CP值湯品

值得一試的全聯高CP值湯品

「文里補習班」開課啦！一起品嘗五款不同的湯，看看哪款湯是你的暖心小夥伴吧~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面