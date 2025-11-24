台東警緊急啟動普發現金動護鈔專案　 ATM 領現熱點加強巡邏

▲普發現金成功分局緊急啟動護鈔專案。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

普發現金每人一萬元開放ATM領取後，各地金融機構湧現排隊人潮。為確保大量現鈔調運及民眾領現安全，成功分局立即啟動護鈔專案，由新豐派出所所長潘鳳全親自領隊，帶隊護送警力全程壓車戒備，從台東市金融機構押運現金至成功鎮農會分支點，全程高度警戒，絲毫不敢鬆懈。

本次護鈔任務除嚴密規畫運鈔動線外，警方也針對 ATM 領現熱點與人潮聚集處加強巡邏與待命警力部署，確保運送與民眾領現的每個環節都能在安全控管下進行。成功分局強調，現金運送屬高風險勤務，任何細節都可能成為不法分子覬覦的破口，因此從出車、運送到完成卸鈔，全程依照最高規格執行。

成功分局指出，目前警方已掌握多起與普發現金相關的詐騙案例，手法包括假交友、假代辦領現等，詐騙集團藉「普發金額」誘使民眾受騙。警方除落實護鈔勤務，也提醒民眾領取現金時務必保持警覺，避免在擁擠環境或攜帶大額現金時成為詐騙或搶案目標。

成功分局表示，此次護鈔專案旨在提供最安全的領現環境，也是落實普發政策的重要一環。未來若進入領現高峰期，警方將視情況持續加強維安與護送能量，全力讓民眾安心領回應得款項。