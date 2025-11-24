法務部長鄭銘謙視導　主持案情研析室揭牌、肯定檢方防詐績效

▲法務部長鄭銘謙南下主持案情研析室揭牌，肯定南檢在偵查與行政業務的努力。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

法務部長鄭銘謙於21日下午3時許南下台南地檢署視導業務，並在檢察長鍾和憲的陪同下，主持「案情研析室」揭牌儀式，全新整修完成的研析空間象徵檢察業務邁向更精準、快速與團隊化的偵查模式，也成為本署未來推動重大案件研析的新基地。

座談會中，南檢檢察長黃玉垣首先簡報近期重點業務，包括偵辦國安案件、轄區特殊詐欺犯罪型態研析、強化阻詐與懲詐策略、推動施用毒品者戒癮治療、強化二審審核功能及落實再議案件「從實從嚴」審查等，同時也向部長報告本署遷建計畫進度。

鄭銘謙聽取報告後，對南檢近年在偵查、行政管理與跨署合作上的努力表達高度肯定。他特別讚許檢察官能在必要時主動建請法院採行科技監控措施，避免被告逃匿，展現司法「積極防逃」的責任感。

鄭銘謙表示，如今詐騙型態快速演化，雲林、嘉義與臺南各地檢署合作拍攝短影音向民眾宣導防詐，已見成效。他再次強調，檢察官應持續督促法院避免量刑過輕，並嚴謹審核判決，以回應社會對司法正義的期待，同時落實行政院「五打七安」與「打詐行動綱領2.0版」政策。

他也勉勵檢察體系持續以團隊合作、風險管理、與時俱進的方式辦案，勇於創新、多管齊下；更透露法務部正研擬合理的升遷制度，以提升檢察官整體士氣。

視導行程最後，鄭銘謙與同仁親切交流，看到昔日任職時使用的辦公室如今整修煥新，他也感性表示格外溫暖。他允諾將全力支援南檢辦公室遷建計畫，打造兼具公理正義與親民形象的台南司法園區。