「溫暖有感　以愛復歸」更保80年　鄭銘謙讚「不放棄任何一個人」

▲「溫暖有感 以愛復歸」更保80年慶祝大會。（圖／臺灣更生保護會提供）

記者吳銘峯／綜合報導

臺灣更生保護會今年正式邁入第80年。更保總會於4日舉行盛大的慶祝典禮，包含總統賴清德、副總統蕭美琴，都獻上賀電。法務部長鄭銘謙致詞時也特別強調，更保80年來，「不放棄任何一個人」，接納每一個曾經犯錯的人，給予陪伴和支持，讓他擁有重新開始的機會。

▲法務部長鄭銘謙致詞。（圖／臺灣更生保護會提供）

鄭銘謙致詞時表示，「回顧更保這80年來，臺灣更生保護會凝聚了社會最善良、最正向的力量。幫助了在人生旅途中曾經犯過錯的人，並以赤誠、溫暖，支持、協助、陪伴、接納他們。透過溫暖的愛陪伴過無數更生人重新站起來，迎向新生，更保這樣的堅持與努力，讓我們的社會更加的安全、祥和。」

臺灣高等檢察署檢察長暨臺灣更生保護會董事長張斗輝表示，今年是更生保護會成立滿80週年，更保長期秉持著愛與關懷的陪伴精神，協助更生人重返社會，安定人生。他更指出，今年是創會以來工作人員最多的一年，計229人；此外，更生輔導員人數達到949人，總計第一線工作人員約1,200多人。臺灣的更生保護工作在大家的共同努力之下，服務的質與量不輸給其他國家。集結眾人之力，與企業資源，以熱情和積極的態度，創造服務佳績。

▲更保董事長張斗輝致詞。（圖／臺灣更生保護會提供）



另外，這次大會也頒發十大傑出更生輔導員林光中先生等10名、行政院獎牌給予曾瀚霖先生等10名、法務部獎牌及獎狀給予如是社會福利公益信託基金等21 位、總會獎狀給予富邦人壽保險股份有限公司，感謝受獎人長期付出，犧牲奉獻，致力更生保護工作。

▼鄭銘謙頒獎表揚傑出更保員。（圖／臺灣更生保護會提供）

▼總統賴清德、副總統蕭美琴均發來賀電，恭賀更保80年。（圖／記者吳銘峯攝）