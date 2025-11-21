藍委轟台灣詐騙第一名　鄭銘謙斥「不能這樣講喔！」

▲法務部長鄭銘謙。（圖／行政院提供）

實習記者石嘉豪／台北報導

國民黨立委吳宗憲19日在質詢時提到，「台灣詐騙案成亞洲第一名」，遭到法務部長鄭銘謙駁斥，「不能這樣講喔！委員你有數據嗎？」，吳宗憲則回應，他是要講「詐騙是民怨第一名」，如果部長需要數據，就去問一下所有的人。

吳宗憲日前質詢時表示，2008年時，法務部派他去上美國政府開的防洗錢訓練，記得當時調查局跟他一起出國受訓的人，都非常傑出，後來APG做反洗錢調查，其實績效是非常棒的。

吳宗憲感慨，不能這幾年下來，政府防洗錢的作為就劣化了，才10幾年而已，不到20年，「詐騙案成亞洲第一名」。然而鄭銘謙隨即駁斥，我們防洗錢還是亞洲第一名，「詐騙案不能這樣講喔！委員你有數據嗎？有說我們詐騙是第一名嗎？」。

吳宗憲則強調，不管怎樣，那太子集團是怎麼樣？鄭銘謙則回應，太子集團我們掌握，也查獲了啊，如果沒有掌握怎麼辦案，其實我們案件是辦得成果非常好。

吳宗憲接著直指，「我是要講詐騙是民怨第一名」，如果部長認為詐騙不是民怨第一名，或需要數據，就去問一下所有的人，去講給人民聽，說我們國家反詐做得好棒，你高興就好。

最後，鄭銘謙無奈表示，自己沒有高興，他只是想說，法務部還有努力的空間，也一直很努力，現況下，檢警調針對詐欺，也都很努力在查案。