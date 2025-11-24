蘇丹紅化妝品、芬普尼毒雞蛋連環爆！　李宗霖：市府要嚴抓資訊要透明

▲李宗霖指出，蘇丹紅與芬普尼事件接連爆發，要求市府加強稽查、迅速清查避免市民受害。（記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

蘇丹紅化妝品、芬普尼毒雞蛋風暴接連爆發，引發民眾食安恐慌，台南市議員李宗霖24日在市政總質詢中直言，市府必須「查得更嚴、說得更清楚」，不能讓市民在資訊不透明下承擔風險。

李宗霖指出，食藥署日前證實三批自新加坡輸入的原料含禁用工業染料「蘇丹四號」，流向國內外十四家業者，其中一家位於臺南。他要求衛生局全面掌握產品流向，並督促業者在48小時內完成自主清查及預防性下架。他強調，蘇丹紅具致癌風險，尤其護脣油、脣膏等會直接接觸口部的產品更應嚴格看待，市府應主動提醒民眾，一旦買到疑慮商品應立即停止使用並向原購買通路辦理退換。衛生局長李翠鳳回應，今日將赴相關廠商進行稽查，掌握產品與原料動向。

毒雞蛋事件方面，李宗霖指出，彰化業者私自出貨約 3.2萬顆問題蛋流入市場，已引發全臺高度關注。他要求衛生局公佈在全市連鎖賣場、傳統市場與餐飲端的稽查成果，也必須明確說明「無溯源散裝蛋」的管理機制，避免「查不到、追不回」讓市民誤食。

李翠鳳說明，衛生局已針對賣場及市場加強稽查，對無溯源碼雞蛋也會逐一詢問供應來源與進貨單據，目前尚未查獲彰化流出的問題蛋。她也呼籲民眾購買雞蛋務必選擇合格、有溯源碼的產品。

李宗霖最後提醒，芬普尼污染與「籠飼環境髒亂」息息相關。農藥清消若飄散至空氣或飼料，極易造成污染。他要求農業局加強查覈、改善飼養環境，避免悲劇再發生。

農業局長李芳林表示，台南共有219家養雞場，其中125場飼養蛋雞，且有118場為籠飼場。針對飼養規模2萬隻以上的場次，已進行環境採樣查覈，目前稽查結果皆未檢出芬普尼，後續將持續加強管理。