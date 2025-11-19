芬普尼毒蛋羅生門！外傳畜牧場「未用殺蟲劑」　檢方不證實

▲文雅畜牧場雞蛋含芬普尼超標。（圖／民眾提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化地檢署為追查「芬普尼毒雞蛋流向，已約談文雅畜牧場負責人與員工，以及台中龍忠蛋行負責人到案。然而，外界卻傳出牧場方面聲稱合法使用藥物，員工也推稱不知情，對於各項污染疑點，牧場人員今日下午接受記者電訪表示「謝謝關心」，至於檢方則不願證實傳言，僅強調正積極偵辦中。

彰化縣文雅畜牧場的雞蛋，不僅被驗出違法殺蟲劑「芬普尼」代謝物超標，在依法遭移動管制後，竟又被發現違規出貨約4萬顆問題蛋至台中市「龍忠蛋行」，情節嚴重。

▲文雅畜牧場雞蛋全數封存銷毀。（圖／民眾提供）

檢方為釐清真相，已二度約談文雅畜牧場陳姓負責人，並諭知40萬元交保。對於有媒體報導指稱，畜牧場強調均使用合法藥物，且3名員工也聲稱不知道是否使用到含芬普尼的藥水，檢方對此不予證實，僅表示「一切都在偵辦中，細節不便透露」。對於牧場是否遭受冤枉，記者電訪時，業者僅回「謝謝關心」便掛電話。

同樣被捲入風暴的台中市梧棲區「龍忠蛋行」，其林姓負責人已被檢方依違反《食品安全衛生管理法》及詐欺等罪嫌，諭令20萬元交保。為捍衛商譽並澄清外界疑慮，蛋行特別發布律師聲明稿，強調絕非在知情下販售問題雞蛋。

▲文雅畜牧場外有農田。（圖／民眾提供）

這起毒蛋事件已對產業造成衝擊。一名不具名的蛋雞業者透露，事件發生後，所有雞蛋業者都蒙受損失，大家紛紛把矛頭指向文雅畜牧場。更有其他牧場業者表示，目前業界幾乎已不使用芬普尼，而是改用其他合法藥物來撲滅跳蚤及蚊蟲，若真有牧場違法使用，將重創整個彰化養雞業的商譽。

檢方強調，關於芬普尼污染的來源，包括外界所稱的噴藥等情節，檢方都已掌握並納入調查，將盡快釐清真相，維護消費者食品安全。