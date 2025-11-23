李宗霖、陳嘉伶喜結連理！百桌婚宴星光雲集　總統、市長同祝福

▲台南市議員李宗霖與律師陳嘉伶完成終身大事，婚宴席開百桌，現場星光熠熠祝福新人。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

無黨籍台南市議員李宗霖22日晚間與相戀八年的伴侶、律師陳嘉伶舉行婚宴，現場席開百桌，台南政壇重量級人士齊聚祝賀，包括總統賴清德錄影獻上祝福，台南市長黃偉哲、立委林俊憲、市議會議長邱莉莉及多位綠營議員皆親臨祝賀，氣氛熱鬧又溫馨。

李宗霖與陳嘉伶因投入台南市議員選舉而結緣，兩人在政治路上彼此陪伴，從轉換跑道的迷惘、閉關備考的沉潛，到當選議員的喜悅與壓力，每個人生節點都有對方陪伴，最終攜手走進婚姻殿堂。

李宗霖致詞時談到，台語「妻子」唸做「牽手」。他回憶2018年市議員選舉落選後，站在宣傳車上牽著陳嘉伶的手謝票，「那一刻我明白，不只是牽手面對選舉的成敗，更想和她一起牽手面對人生未來。」並引用金曲歌王謝銘祐《路》的歌詞：「有路，咱沿路唱歌；無路，咱蹽溪過嶺」，語畢，全場報以掌聲。

新娘陳嘉伶則哽咽表示，兩人一路走來曾多次分合，「幸好，我們都有勇氣再一次擁抱彼此。」她說，李宗霖一直說他有兩個夢想：「一個是台灣獨立，一個是跟陳嘉伶永遠在一起。」如今完成了其中一個，另外一個夢想未來會兩人一起牽手前進。

婚宴貴賓雲集，市長黃偉哲致詞時肯定李宗霖在議會的專業努力，祝福新人百年好合，更笑稱「也要替台南的生育率加油一下」，讓台下笑聲連連。

立委林俊憲以「台南一中、成大學長」身分送上祝福。李宗霖也笑說，兩人結識是因為有次自己在路口宣講，林俊憲特地下車給予鼓勵，「那一刻真的感動，這份情誼也延續至今。」

議長邱莉莉率多位綠營議員到場，她一看到迎娶影片就忍不住說「宗霖就像我弟弟」，雖然心疼他闖關辛苦，但強調「這都是人生最甜的考驗」，要新人互相扶持建立幸福家庭。

婚禮也播放總統賴清德特別錄製的祝賀影片，總統幽默提醒：「宗霖，不可以用質詢的口吻對待太太喔！嘉伶也別把家裡當法庭，要記得喔！」又補上一句：「政治、法律都要講道理，但愛情跟家庭最好不要講道理。」全場爆笑，氣氛達到高潮。



婚宴安排趣味答題考賓客對新人故事的熟悉程度，最終由高雄市議員張博洋以最快速度全數答對。他笑說，「這六年我根本就像他們的交往字典！」因此特別感動能到場見證好友幸福。