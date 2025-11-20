　
社會焦點 保障人權

全面監測芬普尼！彰化採檢15處高風險雞蛋場　4項目逐項採樣

▲▼ 彰化縣府今早針對全縣15個高風險雞蛋場進行採樣。（圖／記者唐詠絮翻攝，下同）

▲彰化縣府今早針對全縣15個高風險雞蛋場進行採樣。（圖／記者唐詠絮翻攝，下同）

記者唐詠絮、黃資真／彰化報導

為因應文雅畜牧場生產的蛋雞檢出芬普尼陽性，彰化縣長王惠美要求縣府農業處及動物防疫所啟動全縣蛋雞場「芬普尼全面採樣監測」專案，今(20日)一早由農業處、動物防疫所派員，會同政風處人員，前往15處高風險雞蛋場，進行包括雞蛋、羽毛、飼料及飲水等項目採樣。

彰化縣政府指出，本次採科學監測與風險控管原則，全力提升蛋品安全，守護食品安全也要顧住彰化縣蛋品產業。這次作業第一階段以過去曾被檢驗出動物用藥品殘留之蛋雞場為優先對象。

▲▼ 彰化縣府今早針對全縣15個高風險雞蛋場進行採樣。（圖／記者唐詠絮翻攝，下同）

今天上午針對15場過去曾被檢出藥物殘留的高風險蛋雞場，包括雞蛋、羽毛、飼料及飲水進行項目採樣，以精準掌握生產端現況，確保農產品來源安全無虞，並進一步強化民眾對本縣雞蛋產品的信賴。

動防所表示，若後續檢驗結果呈現陽性，農政、防疫及衛生單位將立即進行相關管控處置。動物防疫所將第一時間啟動移動管制，禁止該場雞蛋及雞隻流出，並擴大針對不同雞舍批次採樣，持續監測汙染範圍，同時展開場內汙染來源調查。

▲▼ 彰化縣府今早針對全縣15個高風險雞蛋場進行採樣。（圖／記者唐詠絮翻攝，下同）

農業處將同步對相關周邊環境土壤、飲水、飼料來源擴大進行抽驗，以調查可能汙染源，避免環境端交叉污染。相關作業將依科學數據與風險評估原則，穩健推動各項管制作為，以加速釐清汙染來源，防止不合格蛋品流入市場，持續守護民眾食用安全與健康。

▲▼ 彰化縣府今早針對全縣15個高風險雞蛋場進行採樣。（圖／記者唐詠絮翻攝，下同）

全面監測芬普尼！彰化採檢15處高風險雞蛋場　4項目逐項採樣

彰化芬普尼雞蛋場採驗

