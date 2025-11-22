　
生活

快訊／彰化芬普尼毒蛋大抽檢！15高風險場結果出爐　全部未檢出

▲彰化縣針對13場高風險蛋雞畜牧場抽驗。（圖／彰化縣政府提供）

▲彰化縣首波針對15場高風險蛋雞畜牧場抽驗。（圖／彰化縣政府提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣文雅畜牧場的蛋雞被檢出不得使用的農藥「芬普尼」陽性反應，為了不讓問題蛋品流入市面，縣長王惠美立即要求農業處與動物防疫所啟動「芬普尼全面採樣監測」專案。首波針對15家高風險牧場進行檢驗，檢驗結果今(22日)天出爐，所有雞蛋、羽毛、飼料及飲水檢體均為「未檢出」，縣府也將持續擴大監測，為民眾食安嚴格把關。

作為台灣的蛋雞產業重鎮，彰化縣在接獲文雅畜牧場檢出芬普尼陽性的通報後，不敢掉以輕心。縣府團隊緊急啟動監測專案，並於本月20日由農業處、動物防疫所組成稽查團隊，為了確保採樣過程的公正性，更會同了政風處人員一起出動，前往全縣列管的15處動物用藥高風險蛋雞場，進行全面性的採樣。

▲彰化縣針對13場高風險蛋雞畜牧場抽驗。（圖／彰化縣政府提供）

這次的稽查可以說是不留任何死角，採集的檢體包括雞蛋、雞隻羽毛、飼料及飲用水等，就是要找出任何可能的污染源。經過連日檢驗，結果在今（22）日正式出爐——首波15場高風險牧場的所有檢體，芬普尼均為「未檢出」。這個結果暫時讓大家鬆了一口氣，顯示第一階段高風險場的蛋品安全無虞。

動防所所長也強調，這次的監測計畫是採取「科學監測」與「風險控管」雙軌並行，未來如果真的有場區被檢出陽性，相關單位將會立即啟動管控機制。不僅會對該場實施「移動管制」，禁止場內雞蛋與雞隻流出，也會擴大採樣，追查污染的真正來源。

▲彰化縣針對13場高風險蛋雞畜牧場抽驗。（圖／彰化縣政府提供）

動物防疫所再次鄭重提醒所有業者，「芬普尼」是明令禁止使用於蛋雞的藥品，一旦查獲違規使用，將依《動物用藥品管理法》開罰新台幣6萬元以上、30萬元以下的罰鍰。呼籲業者千萬不要心存僥倖，更不要使用來路不明的動物用藥，以免因小失大。

彰化縣政府表示，為了守護縣內蛋品產業的聲譽與國人的食品安全，後續將會持續強化監測與管理工作，也請所有業者務必遵守用藥規範，共同為維護蛋品衛生安全努力。

▲彰化縣針對13場高風險蛋雞畜牧場抽驗。（圖／彰化縣政府提供）

