國際

日經亞洲：憂台灣有事　日本西南群島擬建「地下避難設施」

▲▼日本陸上自衛隊宮古島基地。（圖／Google Maps）

▲日本陸上自衛隊宮古島基地。（圖／Google Maps）

文／中央社

日經亞洲（Nikkei Asia）23日報導，日本計劃在偏遠西南群島建造可供居民避難約兩週的地下掩體，作為應對可能出現的台海安全危機的一部分。

報導中指出，日本防衛大臣小泉進次郎昨天前往宮古島和石垣島視察，這兩座島屬於先島群島，是日本距離台灣最近的地區。小泉並與當地市長討論如何強化防衛。

在宮古島市，官員構想利用一座地下停車場作為可容納500人的避難設施。該計畫與市立體育中心的改建工程相關，預計將在2027會計年度或之後完工。

計畫還包括在與那國町市政廳下方建造一座可容納約200人的掩體；與那國島距離台灣僅約110公里。

本月，日本首相高市早苗在國會向議員表示，若對台使用武力，可能被認定為日本必須出動自衛隊的事態。這番言論引發中國強烈反彈。

日本在保護離島方面的基本方針，是在攻擊跡象初現時迅速撤離居民。他們將由民間飛機與船舶轉送至更大的九州島及其他地區。上週，宮古島市及其他地方自治體在宮古機場進行了撤離演練。

然而實際發生緊急狀況時，天候與人力限制可能使撤離工作複雜化。宮古島市市長嘉數登向小泉表示，市府單獨恐難以籌措足夠人力協助無法自行撤離、需特別照護的居民。

地下避難設施可為來不及撤離的人提供安全庇護。日本2022年「國家安全保障戰略」（NSS）指出，需在西南地區及全國其他地區設置供居民使用的避難設施。

日本也正透過部署可打擊敵方發射源的「距外打擊飛彈」（standoff missile）來強化嚇阻。

截至去年4月，日本全國共指定了超過5.8萬處臨時避難場所。從數據上看，其總容量約為人口的140%。但其中地下避難處不到4000處，能容納的人數不到總人口的5%。

根據日本政府資料，相比之下，南韓作為長期面對北韓飛彈威脅的國家，全國擁有超過1.7萬座地下避難設施。以每人配置約0.8平方公尺計算，容量可達全國人口的3倍以上。

僅首爾就有約3000處地下避難場所。地鐵站若被指定為避難點，會用紅色標誌標明；部分車站備有緊急物資，如瓶裝水、LED燈與收音機，使民眾可在其中停留一段時間。

11/21 全台詐欺最新數據

誤把燃料當湯底11人吃完不舒服！　陸經理硬喝5勺湯慘跟著送醫

日本首相高市早苗近期因「台灣有事」相關發言引發中日關係緊張，然而根據《每日新聞》22、23日最新民調顯示，高市內閣支持率仍維持在65%的高水準，與上月調查結果持平，僅不支持率提升1個百分點至23%。

高市早苗台灣有事宮古島石垣島

