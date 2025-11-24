行動挺日！新竹前議員「砸360萬」贊助鄉民赴日旅遊

▲孫金清自掏腰包360萬元，鼓勵鄉民前往日本。（圖／ETtoday資料照）



記者柯振中／綜合報導

日本首相高市早苗近日針對「台灣有事」的強烈表態，引發中國大陸不滿，陸續祭出旅遊警示、水產品禁輸等措施。對此，新竹縣新豐鄉民、前縣議員孫金清決定自掏腰包360萬元，鼓勵鄉民前往日本，以實際行動聲援台日情誼，並力挺支持台灣的高市早苗。

據了解，孫金清曾是第14屆新竹縣議員、因敢言而有「孫大炮」的封號。他退休後務農多年、長期投入公益，曾捐贈消防救災車、提供年節摸彩汽車及親赴災區協助救難。他表示，日前看到中國因高市早苗的言論而全面反制日本，讓他回想起中國曾在台灣鳳梨豐收時突然禁止進口，反而是日本主動採購力挺台灣，如今再見中國打壓，他直言「看不下去」。

孫金清指出，高市早苗強調「台灣有事，可能構成日本存亡危機事態」，展現挺台立場，卻因此遭中國以旅遊限制、留學警告及進口禁令反擊。他認為，日本長期支持台灣，而台灣也應回以相挺，因此決定自費鼓勵鄉民赴日旅遊。

贊助方案自即日起開放申請，只要設籍新竹縣新豐鄉滿一年並獲得在地村長認可，鄉民即可憑赴日機票或相關證明文件，領取每人1萬8,000日幣（約新台幣3,608元）的旅遊補助，總共限額為1000名、發完為止。消息曝光後已有不少民眾詢問。