　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

行動挺日！新竹前議員「砸360萬」贊助鄉民赴日旅遊

▲華映楊梅廠23日召開股東會議，自救會執行長孫金清質疑華映利用五鬼搬運方式，變賣廠房設備導致股民投資血本無歸。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲孫金清自掏腰包360萬元，鼓勵鄉民前往日本。（圖／ETtoday資料照）

記者柯振中／綜合報導

日本首相高市早苗近日針對「台灣有事」的強烈表態，引發中國大陸不滿，陸續祭出旅遊警示、水產品禁輸等措施。對此，新竹縣新豐鄉民、前縣議員孫金清決定自掏腰包360萬元，鼓勵鄉民前往日本，以實際行動聲援台日情誼，並力挺支持台灣的高市早苗。

據了解，孫金清曾是第14屆新竹縣議員、因敢言而有「孫大炮」的封號。他退休後務農多年、長期投入公益，曾捐贈消防救災車、提供年節摸彩汽車及親赴災區協助救難。他表示，日前看到中國因高市早苗的言論而全面反制日本，讓他回想起中國曾在台灣鳳梨豐收時突然禁止進口，反而是日本主動採購力挺台灣，如今再見中國打壓，他直言「看不下去」。

孫金清指出，高市早苗強調「台灣有事，可能構成日本存亡危機事態」，展現挺台立場，卻因此遭中國以旅遊限制、留學警告及進口禁令反擊。他認為，日本長期支持台灣，而台灣也應回以相挺，因此決定自費鼓勵鄉民赴日旅遊。

贊助方案自即日起開放申請，只要設籍新竹縣新豐鄉滿一年並獲得在地村長認可，鄉民即可憑赴日機票或相關證明文件，領取每人1萬8,000日幣（約新台幣3,608元）的旅遊補助，總共限額為1000名、發完為止。消息曝光後已有不少民眾詢問。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
464 2 4613 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
誤把燃料當湯底11人吃完不舒服！　陸經理硬喝5勺湯慘跟著送醫

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

行動挺日！新竹前議員「砸360萬」贊助鄉民赴日旅遊

營建剩餘土石方強化管理　桃園8年經驗再出招修法堵廢土漏洞

第七屆桃園青年諮詢委員招募啟動　即起至12月底受理報名

快了！中壢區過嶺國小新建工程總經費約8.7億　115年初開工

直轄市第一！桃園榮獲「坡地金育獎」　陳學聖讚張善政務實治理新典範

國道1號火燒10年老車　駕駛逃生車頭已全毀

30多歲男腦死器捐！宜蘭警「生命接力」國道護送救護車

全國語文競賽台中落幕　2千位選手展現多元語言之美

日本仙台市長郡和子首訪台南　黃偉哲感謝風災援助盼友誼延續

濁水溪晨風+媽祖保庇　太平媽祈福馬拉松成地方最強路跑

孫淑媚.鍾欣凌.丁寧組女團飆〈Golden〉　以體型取團名「SML」..笑虧：她是XL

桃園養生館「密室藏妹」！應召女穿清涼女僕裝爬出畫面曝

基隆宮廟傳爆炸！老翁「天公爐前仰倒」　臟器外露搶救中

子瑜唸中文信：心中火苗快熄滅...　吐心聲「很多次想要放棄，也很想家」

子瑜嗨喊：終於帶成員來高雄了　TWICE首度在台開唱超感動！

李安賀范冰冰封后..她：好喜歡你電影　「收650條祝賀訊息」導演曝：6天前拿到簽證

經典賽生力軍！徐若熙參戰意願很高　吉力吉撈願披國家隊戰袍

台中居酒屋陷火海「5桶瓦斯猛燒」！1員工燙傷　2人受困

搭北捷腳被踩！女不滿爆口角「車廂內亮刀」　乘客嚇壞急退

朱育賢力挺黃子鵬加盟台鋼：他值得這合約！盼FA流動讓中職更強

行動挺日！新竹前議員「砸360萬」贊助鄉民赴日旅遊

營建剩餘土石方強化管理　桃園8年經驗再出招修法堵廢土漏洞

第七屆桃園青年諮詢委員招募啟動　即起至12月底受理報名

快了！中壢區過嶺國小新建工程總經費約8.7億　115年初開工

直轄市第一！桃園榮獲「坡地金育獎」　陳學聖讚張善政務實治理新典範

國道1號火燒10年老車　駕駛逃生車頭已全毀

30多歲男腦死器捐！宜蘭警「生命接力」國道護送救護車

全國語文競賽台中落幕　2千位選手展現多元語言之美

日本仙台市長郡和子首訪台南　黃偉哲感謝風災援助盼友誼延續

濁水溪晨風+媽祖保庇　太平媽祈福馬拉松成地方最強路跑

貓咪迷因太犯規！外交部「你好我吃一點」挺日水產　台日百萬網朝聖

行動挺日！新竹前議員「砸360萬」贊助鄉民赴日旅遊

LINE Pay大改版倒數！「LINE Pay Money」上線5重點一次看

大陸實彈射擊地點藏玄機　將在北洋艦隊誕生地軍演

日經亞洲：憂台灣有事　日本西南群島擬建「地下避難設施」

《Hytale》救命稻草出現　前創辦人「出資復活」粉絲激動跪謝

「天琴颱風」預估將生成！再一波變天　14℃最冷時間出爐

港籍婦吃Buffet突倒地！OHCA送醫「仍在加護病房」　業者：了解中

超簡單！護唇「5大秘訣」一次看 　嘴唇也別忘了防曬

2026春遊瑞士　最高第2人省1萬元

桃園養生館「密室藏妹」！應召女穿清涼女僕裝爬出畫面曝

地方熱門新聞

30多歲男腦死器捐！宜蘭警國道護送

營建剩餘土石方強化管理　桃園修法堵廢土漏洞

全國語文競賽台中落幕　2千位選手展現多元語言之美

第七屆桃園青諮委招募啟動　即起受理報名

桃園榮獲「坡地金育獎」　陳學聖讚張善政務實

過嶺國小新建工程總經費約8.7億　115年初開工

國道1號火燒10年老車　駕駛逃生車頭已全毀

李宗霖、陳嘉伶喜結連理！百桌婚宴星光雲集總統、市長同祝福

新北毛寶貝耶誕趴11／29開跑　寵物遊具搶先亮相

日本仙台市長郡和子首訪台南黃偉哲感謝風災援助盼友誼延續

行動挺日！新竹前議員砸360萬贊助鄉民赴日

南消三大隊導入 AI × 短影音！義消防災宣導全面升級

台中警與菜市場合作宣導防詐　婆媽讚爆

黃偉哲迎駕北港媽祖盼庇佑台南將軍、北門災後平安復原

更多熱門

相關新聞

日經亞洲：憂台灣有事　日本西南群島擬建「地下避難設施」

日經亞洲：憂台灣有事　日本西南群島擬建「地下避難設施」

日經亞洲（Nikkei Asia）23日報導，日本計劃在偏遠西南群島建造可供居民避難約兩週的地下掩體，作為應對可能出現的台海安全危機的一部分。 報導中指出，日本防衛大臣小泉進次郎昨天前往宮古島和石垣島視察，這兩座島屬於先島群島，是日本距離台灣最近的地區。小泉並與當地市長討論如何強化防衛。

東京赤坂變身霍格華茲　哈利波特舞台劇到明年底

東京赤坂變身霍格華茲　哈利波特舞台劇到明年底

高市最新民調曝　仍奪65%高支持率

高市最新民調曝　仍奪65%高支持率

力挺高市！日在野黨魁表態「無須撤回發言」

力挺高市！日在野黨魁表態「無須撤回發言」

王毅：主張正義的國家　有權對日本罪行再清算

王毅：主張正義的國家　有權對日本罪行再清算

關鍵字：

標籤:孫金清高市早苗日本旅遊台日情誼旅遊補助

讀者迴響

熱門新聞

週休三日連署過關！勞動部12／7前須回應

梁朝偉夫婦、邱淑貞都在台北婚宴　李明依曝新人身分

「我還是很緊」　學生媽狂追男師挨告跟騷

天琴颱風估將生成！再一波變天14℃最冷

子瑜媽搬來整個夜市！TWICE後台塞爆台味美食

TWICE 9缺1沒來！子瑜心疼：彩瑛很自責 大巨蛋震撼宣布3月加場

女大生騎車夜衝武嶺疑太累墜溝亡　學姐目睹崩潰

火鍋誤加燃料！11人中毒送醫

直擊／TWICE 把子瑜升到2樓！志效：給妳講1小時 7位姐姐抱住她全場啜泣

旅遊愛上台灣「搬來住卻超後悔」！外國人曝4缺點

哪個國家「去一次就不想再去」？網點名它

夜市「1攤販超暴利」　網驚爆：鄰居有5棟房

看「台灣測速照相地圖」比監獄密度高

公車一次來2台怎麼攔？手勢這樣比秒懂

2026馬年！　3生肖走大運

更多

最夯影音

更多
孫淑媚.鍾欣凌.丁寧組女團飆〈Golden〉　以體型取團名「SML」..笑虧：她是XL

孫淑媚.鍾欣凌.丁寧組女團飆〈Golden〉　以體型取團名「SML」..笑虧：她是XL
桃園養生館「密室藏妹」！應召女穿清涼女僕裝爬出畫面曝

桃園養生館「密室藏妹」！應召女穿清涼女僕裝爬出畫面曝

基隆宮廟傳爆炸！老翁「天公爐前仰倒」　臟器外露搶救中

基隆宮廟傳爆炸！老翁「天公爐前仰倒」　臟器外露搶救中

子瑜唸中文信：心中火苗快熄滅...　吐心聲「很多次想要放棄，也很想家」

子瑜唸中文信：心中火苗快熄滅...　吐心聲「很多次想要放棄，也很想家」

子瑜嗨喊：終於帶成員來高雄了　TWICE首度在台開唱超感動！

子瑜嗨喊：終於帶成員來高雄了　TWICE首度在台開唱超感動！

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

值得一試的全聯高CP值湯品

值得一試的全聯高CP值湯品

「文里補習班」開課啦！一起品嘗五款不同的湯，看看哪款湯是你的暖心小夥伴吧~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面