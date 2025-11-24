澤倫斯基發文感謝川普　烏方稱最新和平草案納基輔訴求

▲烏克蘭總統澤倫斯基與美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）



記者張靖榕／綜合報導

烏克蘭總統澤倫斯基23日發表長文，再次向國際社會表達感激之意，強調「感謝美國及每位美國人民」，並且「親自感謝川普總統所提供的協助」。此話正值川普發文痛批烏方「不知感恩」後不久，格外引發關注。

澤倫斯基在社群平台發布貼文指出，當前戰事並非由烏克蘭引發，而是俄羅斯「挑起戰爭並拒絕結束戰事」，甚至仍試圖保留進一步作戰的能力。他強調，俄方行為「並不只針對烏克蘭」，意指戰爭對整體歐洲安全具有深遠衝擊。

澤倫斯基也向歐洲以及20國集團（G20）成員國表達謝意，並表示「維持支持至關重要」。澤倫斯基強調，國際社會必須始終記住主要目標，「制止俄羅斯發動的戰爭，並防止戰爭再次爆發」，唯有如此，「和平才能具備尊嚴」。

與此同時，美國總統川普稍早在社群平台「真實社群」（Truth Social）發文批評，烏克蘭領導層「對美國的付出毫無感激」；然而烏方代表團在近期的日內瓦會談中，仍多次公開感謝美國，並強調和平方案持續推進。

目前，美烏高層官員正在瑞士日內瓦就川普政府提出的28點和平計畫草案進行磋商；烏方表示，最新版本文件已納入部分烏克蘭訴求。

烏克蘭國家安全與國防事務委員會主席、談判代表烏梅洛夫（Rustem Umerov）指出，「文件目前仍在審批的最後階段，但已反映烏克蘭大部分核心優先事項」，顯示雙方在關鍵議題上持續靠攏。