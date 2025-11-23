達成3＋1條件才可能赴中　王世堅：我會是最後一個踏上中國的台灣人

▲民進黨立委王世堅。（資料照／記者林敬旻攝）

記者詹詠淇／台北報導

質詢片段「從從容容，游刃有餘」、「匆匆忙忙，連滾帶爬」被改編成歌曲〈沒出息〉而走紅兩岸的民進黨立委王世堅，近日被AI偽造赴中拍片，王世堅對此嚴正駁斥，他今（23日）受訪時更強調，達成不是地方對中央、不是黨對黨、不是刀子掐在脖子上被逼著交流3個前提，再加上可以用台灣護照而非台胞證，他才可能去中國交流，「我王世堅會是最後一個踏上中國大陸的台灣人」。

王世堅近日被AI偽造赴中拍片，他今（23日）受訪時痛批，這是很惡劣、子虛烏有、胡說八道的事情，「我王世堅出身於政治迫害的家庭」，長年對政治無所求，只是盡一己之力，為台灣民主化、本土化作為。

王世堅強調，他的政治態度、立場與長年奉行的政治理念，與中共期望的一方無來由向對方朝貢，「我完全反對」。他認為，台灣與中國現在有緊張的對峙，昨天是敵人、明天不曉得，今天可以交流，但交流要公平，「他們希望我們用地方朝貢式的去向中共低頭，這是不可能的事情」。

王世堅認為，在3個原則堅持下，台灣跟中國間可以交流，第一，不是地方對中央，「我們是平等的交流」；第二，不是黨對黨之間的談判交流，台灣任何一個政黨，包括民進黨也不能跟中共單獨交流，台灣與中國間未來關係、走向是由2300萬人民決定，不是國民黨、民進黨，更不是民眾黨單一政黨可以決定的；第三，絕對不可以中共刀子掐在台灣脖子上，被逼著交流、談判，這是不對的。

王世堅也提到，還有一個他個人的堅持，台灣人要申請台胞證到中國去，「我就絕對不會接受」，哪天中共連這點都看清楚、願意開放後，中國持中國護照來台灣、台灣持台灣護照到中國，「你接受，我們才可能考慮到中國去」。

王世堅強調，「如果以我所不接受方式，申請台胞證絕對不可能」，對他而言，中共就是這麼惡霸、獨斷。但因為有很多台商在中國投資，因此這點他只能要求自己，不敢去要求別人，現在中共用恫嚇方式，動不動軍機、軍艦環繞台灣，這種情況下當然不可能交流，「我王世堅會是最後一個踏上中國大陸的台灣人」。