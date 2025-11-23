　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴清德吃壽司挺日　藍黨團提美關稅對台衝擊：自己國家不救

▲國民黨立法院黨團首席副書記長林沛祥。（資料照／記者徐文彬攝）

▲國民黨立法院黨團首席副書記長林沛祥。（資料照／記者徐文彬攝）

記者蘇靖宸／台北報導

針對總統賴清德發文吃壽司挺日本農漁產，民進黨立委要求政府補助民眾到日觀光旅遊，國民黨立法院黨團首席副書記長林沛祥今（23日）表示，今年1到9月觀光逆差已高達805萬人次，另受對美關稅衝擊，台灣的農產品如鱸魚、鬼頭刀恐滯銷或價格崩盤，自己的國家不救，對內卻大搞分化與操作意識形態對立，難道在賴清德眼中認為台灣人有錢又有閒，就可以隨意揮霍跟讓各國當盤子？

日相高市早苗日前答詢時指中國若使用武力對台灣進行海上封鎖就可能構成日本「存立危機事態」，換句話說日本可行使「集體自衛權」，讓北京大為不滿，宣布禁日水產進口。在中日關係緊張之際，賴清德23日在臉書上傳吃壽司、味噌湯照片，外交部長林佳龍則秀「暴點一大盤日本干貝刺身」照，皆力挺日本。而民進黨立委邱議瑩則開記者會，建議觀光部會、國航推出機票折抵、旅遊優惠等措施，一起相挺日本，助日本度過難關。

對此，林沛祥23日表示，疫情後台灣國旅逆差逐年擴大，去年觀光逆差將近900萬人次，依據觀光署統計，今年1到9月觀光逆差已高達805萬人次；另受到對美關稅衝擊，台灣的農產品如鱸魚、鬼頭刀恐滯銷或價格崩盤，請問賴政府的作為在哪？自己的國家不救，對內卻大搞分化與操作意識形態對立，賴曾說要同一國，請問您的心中到底有無中華民國？難道在您眼中認為台灣人有錢又有閒，就可以隨意揮霍跟讓各國當盤子？

談及賴清德昨發文致敬黃百韜將軍的貢獻，林沛祥說，可惜，賴先前在抗戰勝利80周年均未對二戰時日本法西斯軍國主義侵略行為作任何表態，如今對於黃百韜抗日的貢獻也隻字未提，無視黃為中華民國存亡的英勇奮戰事蹟。

林沛祥也說，讓外界困惑的是，內政部長劉世芳高喊要讓賴清德當台灣國主人；民進黨秘書長徐國勇天天說台灣沒有光復日，這樣子的作為，賴對得起黃百韜？對得起為中華民國抗日犧牲奉獻的英靈？

林沛祥表示，政治可以攻防，但要有良心，不要為了政治利益而拿已逝者來消費，抗中保台已讓全台民眾知道是個詐騙話術，如果真的心中有中華民國，真的尊崇及保護中華民國國軍，請好好告訴國人，買的高價武器何時可以準時交貨保護台灣？何時落實國民黨所提出及三讀通過的為軍人加薪法案？請賴清德要有中華民國三軍統帥該有的樣子，別讓外界再質疑賴心中的國家到底是哪一國。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
464 2 4613 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
高雄輕軌旁「白帽慢跑女子」竟是TWICE志效！
又一國際品牌退出中國！宣布「全面撤櫃」
15歲少年帶小女友電影院%%！被感化教育再賠30萬
徐若熙決定旅外最大關鍵　曝隊友反應：他們叫我趕快滾

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

賴清德暗諷「拜共諜」　鄭麗文回擊：別把國家英雄做為攻擊工具

協調2筆土地回歸台東天后宮成功　黃建賓：守住媽祖信仰

外交部：台吐邦誼篤睦友好　秉持團結共榮精神建構如至親家人情誼

賴清德吃壽司挺日　藍黨團提美關稅對台衝擊：自己國家不救

前政委：親中退將、名嘴替敵人破門　官方若只剩空話這仗先輸一半

聲援沈伯洋！　國際自由聯盟無異議通過「反制跨國鎮壓」

黃國昌自信議員「4+2席」全上　戴錫欽稱尊重：國民黨要單獨過半

談國民黨2026市議員提名策略　戴錫欽：下周與新人碰面了解想法

高市早苗「台灣有事」引日中緊張　外交部：難直接解讀日本將協防台灣

政院推財劃法修正案卻未提試算表　許宇甄：非真正為地方著想

子瑜嗨喊：終於帶成員來高雄了　TWICE首度在台開唱超感動！

大S.顏正國生前身影出現大螢幕　李竺芯超強唱功網友狂讚

外面有車！頑童金馬開場表演　李安超配合演出..柯煒林亂入XD

天花板有蛇！框架上搖搖欲墜　商場顧客吃飯拍照反應超淡定

曾敬驊奪最佳男配爆哭！　「我做了蠻多勇敢的事」

張震二度奪影帝！激動上台　謝謝妻女支持：盡力做到我最好

「肉償抵餐」台灣網美最新影片

賴清德暗諷「拜共諜」　鄭麗文回擊：別把國家英雄做為攻擊工具

協調2筆土地回歸台東天后宮成功　黃建賓：守住媽祖信仰

外交部：台吐邦誼篤睦友好　秉持團結共榮精神建構如至親家人情誼

賴清德吃壽司挺日　藍黨團提美關稅對台衝擊：自己國家不救

前政委：親中退將、名嘴替敵人破門　官方若只剩空話這仗先輸一半

聲援沈伯洋！　國際自由聯盟無異議通過「反制跨國鎮壓」

黃國昌自信議員「4+2席」全上　戴錫欽稱尊重：國民黨要單獨過半

談國民黨2026市議員提名策略　戴錫欽：下周與新人碰面了解想法

高市早苗「台灣有事」引日中緊張　外交部：難直接解讀日本將協防台灣

政院推財劃法修正案卻未提試算表　許宇甄：非真正為地方著想

快訊／台中移工11樓鷹架摔落2樓　「右臉幾乎不見」送醫搶救

Buffet優惠整理包　凱撒集團這3家「平日用餐買一送一」

快訊／台中霧峰靈隱寺前悲劇！女騎士摔車墜溝送醫不治

《我的幸福婚約》特別篇全三集明年播　聲優喊：甜蜜讓人傻笑

高雄輕軌旁「白帽慢跑女子」竟是TWICE志效！　網讚嘆：今晚還有一場欸

賴清德暗諷「拜共諜」　鄭麗文回擊：別把國家英雄做為攻擊工具

台南小美軍沙灘20犬包圍！女遊客驚魂　動保處：今年已捕107隻

一票台南人怒「半夜被臭醒！」　環保局曝原因：仍在悶燒中

南韓總統李在明最快下月「搬回青瓦台」　國防部搬家需花費5億元

又一國際品牌退出中國！黛安芬宣布下月「全面撤櫃」

TWICE〈What is Love?〉 帶子瑜出來好好哭＞＜

政治熱門新聞

照顧農民！賴清德宣布公地放領重啟　符合3條件可申請

陳其邁為「垃圾山」怒告陳菁徽　他酸：綠跟垃圾待太久聞不到臭味

網酸「綠委商務艙vs黃國昌罰站照」　陳柏惟打臉曝原因

鄭文燦復出選桃園「無風不起浪」　凌濤爆伏筆

鄭文燦2026戰桃園　知情人士：何志偉上場

藍赴中喊「兩岸都是堂堂正正的中國人」　她轟：背離多數民意

幕後／輝達落地掀台北投資熱！「備胎地」吸廠商熱議　這塊地最搶手

王世堅突聲明：我沒去中國也沒用抖音YT

陳菁徽控挺月世界主嫌！陳其邁「不以為然」：看了三條線

快訊／量身打造！「李四川條款」修法三讀通過　北市保三席副市長

ET專訪／許智傑：我跟林岱樺最認真跑基層　支持度如雪球不怕棄保

前政委：親中退將、名嘴替敵人破門　官方若只剩空話這仗先輸一半

影／他感謝總統任內颱風都沒來　蔡英文指著蘇貞昌：因為他比較兇

即／林岱樺前進大旗美拔樁　主辦：現場1萬人

更多熱門

相關新聞

陸客不去了！「重訂日本住宿」網曝：跨年夜省2000

陸客不去了！「重訂日本住宿」網曝：跨年夜省2000

因日本首相高市早苗「台灣有事」相關發言，中國官方呼籲公民避免赴日，引發機票、住宿退訂潮。對此，許多網友回報，重新檢視訂好的住宿價格，意外發現有降價，取消後再下單，省下數千元不等，「名古屋跨年房價原本兩晚訂5800元，現在變3800多元」、「明年2月初北海道千歲的旅館，少了2000元」。

防範「台灣有事」！日本防衛相首次視察沖繩

防範「台灣有事」！日本防衛相首次視察沖繩

高市早苗「台灣有事」　外交部：難直接解讀日本將協防台灣

高市早苗「台灣有事」　外交部：難直接解讀日本將協防台灣

日智庫專家：台灣有事已經開始了

日智庫專家：台灣有事已經開始了

威嚇日本？陸在渤海、黃海軍演

威嚇日本？陸在渤海、黃海軍演

關鍵字：

國民黨團賴清德高市早苗台灣有事日本黃百韜

讀者迴響

熱門新聞

旅遊愛上台灣「搬來住卻超後悔」！外國人曝4缺點

快訊／基隆宮廟傳爆炸！老翁臟器外露搶救中

陳匡怡金馬夜再爆張孝全追求內幕

桃園養生館有密室！女僕裝應召女被揪出

血管堵塞「油不是真兇」！減重醫點破關鍵

火鍋吃完自己刷！　桃園高中生「乾燒黑鍋」遭店家請進廚房

斷崖式降溫！　變天時間曝

哪個國家「去一次就不想再去」？網點名它

色姨丈喊「老婆」3度激戰外甥女！免囚原因曝

曾翻拍韓劇《信號》！韓性侵兇殺案20年偵破

2026馬年！　3生肖走大運

工程師怕被裁員　靠期權助攻資產滾6倍

公車一次來2台怎麼攔？手勢這樣比秒懂

快訊／廟內引爆炸破肚！基隆88歲翁搶救不治

金馬時尚／網友票選李千娜紅毯最美

更多

最夯影音

更多
子瑜嗨喊：終於帶成員來高雄了　TWICE首度在台開唱超感動！

子瑜嗨喊：終於帶成員來高雄了　TWICE首度在台開唱超感動！
大S.顏正國生前身影出現大螢幕　李竺芯超強唱功網友狂讚

大S.顏正國生前身影出現大螢幕　李竺芯超強唱功網友狂讚

外面有車！頑童金馬開場表演　李安超配合演出..柯煒林亂入XD

外面有車！頑童金馬開場表演　李安超配合演出..柯煒林亂入XD

天花板有蛇！框架上搖搖欲墜　商場顧客吃飯拍照反應超淡定

天花板有蛇！框架上搖搖欲墜　商場顧客吃飯拍照反應超淡定

曾敬驊奪最佳男配爆哭！　「我做了蠻多勇敢的事」

曾敬驊奪最佳男配爆哭！　「我做了蠻多勇敢的事」

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

值得一試的全聯高CP值湯品

值得一試的全聯高CP值湯品

「文里補習班」開課啦！一起品嘗五款不同的湯，看看哪款湯是你的暖心小夥伴吧~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面