賴清德吃壽司挺日　藍黨團提美關稅對台衝擊：自己國家不救

針對總統賴清德發文吃壽司挺日本農漁產，民進黨立委要求政府補助民眾到日觀光旅遊，國民黨立法院黨團首席副書記長林沛祥今（23日）表示，今年1到9月觀光逆差已高達805萬人次，另受對美關稅衝擊，台灣的農產品如鱸魚、鬼頭刀恐滯銷或價格崩盤，自己的國家不救，對內卻大搞分化與操作意識形態對立，難道在賴清德眼中認為台灣人有錢又有閒，就可以隨意揮霍跟讓各國當盤子？

日相高市早苗日前答詢時指中國若使用武力對台灣進行海上封鎖就可能構成日本「存立危機事態」，換句話說日本可行使「集體自衛權」，讓北京大為不滿，宣布禁日水產進口。在中日關係緊張之際，賴清德23日在臉書上傳吃壽司、味噌湯照片，外交部長林佳龍則秀「暴點一大盤日本干貝刺身」照，皆力挺日本。而民進黨立委邱議瑩則開記者會，建議觀光部會、國航推出機票折抵、旅遊優惠等措施，一起相挺日本，助日本度過難關。

對此，林沛祥23日表示，疫情後台灣國旅逆差逐年擴大，去年觀光逆差將近900萬人次，依據觀光署統計，今年1到9月觀光逆差已高達805萬人次；另受到對美關稅衝擊，台灣的農產品如鱸魚、鬼頭刀恐滯銷或價格崩盤，請問賴政府的作為在哪？自己的國家不救，對內卻大搞分化與操作意識形態對立，賴曾說要同一國，請問您的心中到底有無中華民國？難道在您眼中認為台灣人有錢又有閒，就可以隨意揮霍跟讓各國當盤子？

談及賴清德昨發文致敬黃百韜將軍的貢獻，林沛祥說，可惜，賴先前在抗戰勝利80周年均未對二戰時日本法西斯軍國主義侵略行為作任何表態，如今對於黃百韜抗日的貢獻也隻字未提，無視黃為中華民國存亡的英勇奮戰事蹟。

林沛祥也說，讓外界困惑的是，內政部長劉世芳高喊要讓賴清德當台灣國主人；民進黨秘書長徐國勇天天說台灣沒有光復日，這樣子的作為，賴對得起黃百韜？對得起為中華民國抗日犧牲奉獻的英靈？

林沛祥表示，政治可以攻防，但要有良心，不要為了政治利益而拿已逝者來消費，抗中保台已讓全台民眾知道是個詐騙話術，如果真的心中有中華民國，真的尊崇及保護中華民國國軍，請好好告訴國人，買的高價武器何時可以準時交貨保護台灣？何時落實國民黨所提出及三讀通過的為軍人加薪法案？請賴清德要有中華民國三軍統帥該有的樣子，別讓外界再質疑賴心中的國家到底是哪一國。