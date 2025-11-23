王毅：主張正義的國家　有權對日本罪行再清算

▲中國大陸外交部長王毅。（圖／路透）



記者蔡紹堅／綜合報導

中日關係持續緊張，中國大陸外交部長王毅23日表示，日方應早日反思改錯，不要執迷不悟，「如果日方一意孤行、一錯再錯，一切主張正義的國家和人民，都有權利對日本的歷史罪行進行再清算，都有責任堅決阻止日本軍國主義死灰復燃。」

王毅23日結束對中亞三國的訪問，接受中國大陸媒體訪問，他提到，自己向三國外長介紹了中國在台灣問題上的原則立場，揭露了日本現職領導人公然侵害中國核心利益、挑戰二戰後國際秩序的錯誤言行。

王毅指出，今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80週年，把日本當年「竊取」的台灣歸還中國明確規定於《開羅宣言》、《波茨坦公告》、日本投降書等一系列國際文件，是不可否認的二戰勝利成果，也是日本作為戰敗國必須持續遵守的國際義務。

王毅說，在今年這一關鍵年頭，日本最應該做的是，深刻反省當年侵略殖民台灣的歷史，深刻反省軍國主義犯下的戰爭罪行，在台灣和歷史問題上遵規守矩、謹言慎行，「但令人震驚的是，日本現職領導人竟然公開發出試圖武力介入台灣問題的錯誤信號，講了不該講的話，越了不應碰的紅線。」

王毅強調，中方必須予以堅決回擊，這既是維護中國的主權與領土完整，也是捍衛用鮮血和生命換來的戰後成果，維護國際正義和人類良知。

王毅提到，中國人民愛好和平、親仁善鄰，但在事關國家主權和領土完整的大是大非問題上，絕不會有任何妥協退讓，「日本政府在中日四個政治文件中已就台灣問題作出鄭重承諾，具有國際法效力，沒有任何模糊、曲解的空間。無論日本哪個黨派、哪個人執政，都必須恪守。」

王毅還說，人無信無以立身，國無信無以立世。中方敦促日方早日反思改錯，不要執迷不悟，「如果日方一意孤行、一錯再錯，一切主張正義的國家和人民，都有權利對日本的歷史罪行進行再清算，都有責任堅決阻止日本軍國主義死灰復燃。」