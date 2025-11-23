第七屆桃園青年諮詢委員招募啟動　即起至12月底受理報名

▲青諮委至桃園市議會交流。（資料照／青年局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府青年局23日表示，「第七屆桃園市青年諮詢委員」公開遴選，即日起至12月31日受理報名。市府期望透過制度化的青年參與機制，邀請具備行動力、創新思維與公共熱忱的桃園青年投入市政討論，成為城市發展的重要推手。

「桃園市政府青年諮詢會」由市長張善政擔任召集人，青年事務局局長侯佳齡擔任副召集人，委員採公開遴選方式產生。本屆預計遴聘51名年齡介於16至40歲的學生與社會青年，並依興趣與專業分為「智慧生活」、「公共參與」、「文化發展」及「國際展望」四大議題小組。委員將透過跨局處對話、市政參訪與跨縣市交流機制，就公共議題提出具體建議與行動方案。

▲青諮委市政參訪。（資料照／青年局提供）

第六屆青年諮詢委員成果豐碩，包括赴桃園市議會與議員交流、前往新竹與當地青年委員會對談，並至「衣啟飛翔創客基地」與地方創生據點「見域工作室」實地參訪，增進對跨城市治理與地方創生的理解。此外，青諮會亦與桃園市11所大專院校學生自治組織交流，深化校園公共參與；各小組共召開8場議題會議、提出19項青年提案，並邀集18個局處研商可行性，展現青年對政策的務實觀察與行動力。

青年諮詢會亦是桃園落實《青年基本法》精神的重要政策措施，透過保障青年權益與提升青年參與度，使青年成為城市持續進步的穩定力量。青年事務局誠摯邀請關注公共事務的桃園青年踴躍報名，攜手推動城市向前。

青年局局長侯佳齡表示，青年諮詢會是青年理解市政運作、參與公共治理的核心平台。本屆將延續跨局處研商、政策討論及參訪交流等多元方式，深化青年對市府治理的認識，並擴大青年在政策形成過程中的角色，落實「青年參與市政」的精神。

相關報名資訊與表件下載請至青年事務局官網（https://youth.tycg.gov.tw/）；更多青年活動與參與訊息，歡迎關注「桃園市政府青年事務局」臉書專頁。