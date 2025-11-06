　
生活

台灣虎航招募培訓機師　最快明年第2季起受訓

▲▼台灣虎航宣布啟動年度培訓機師招募。（圖／台灣虎航提供）

▲台灣虎航宣布啟動年度培訓機師招募。（圖／台灣虎航提供）

記者周湘芸／台北報導

因應旅運市場需求，加上機隊持續汰舊換新，台灣虎航今天宣布啟動年度培訓機師招募，11月10日至12月7日開放報名，獲錄取者預計於2026年第2季起接受專業飛行課訓練，受訓完成並考核合格通過，即有機會成為台灣虎航機師。

台灣虎航表示，此次培訓機師招募報名資格需具備中華民國國籍且在國內設有戶籍、取得教育部認可的大學畢業，具學士學位或以上、多益750分（聽力400分）以上及口說與寫作140分以上，或其他檢定同等資格證明，並需符合民航局頒布的航空人員體格檢查標準，航空人員甲類體位標準及公司需求者。

台灣虎航指出，報名截止後，將針對履歷投遞者進行初步書面資料審核，符合資格者將於2026年第1季進行相關招募流程。獲錄取者預計安排於2026年第2季起接受專業飛行課訓練，且將由台灣虎航支應所有訓練費用，受訓完成並考核合格通過，即有機會成為台灣虎航機師。

台灣虎航表示，台灣虎航在2024年正式改列一般板上市，目前共飛航日本、韓國、澳門、泰國及越南等地區，為飛航日本、韓國最多航點的國籍航空。

此外，華信航空因應2027年窄體機引進計畫，擴大機師人力招募，預計明、後年分梯啟動培訓機師招募，錄取學員將由安捷航空附設飛航訓練中心進行專業訓練，學員完訓返回華信航空後，將配合未來窄體機隊擴編時程，陸續投入航線營運作業。

11/04 全台詐欺最新數據

418 1 8920 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

快訊／海上太陽能板起火冒煙！　電纜燒毀慘況曝光
謝侑芯「OnlyFans突上傳多部新作」！　助理曝原因
桃園南門市場「三分之二區域」燒毀！　在地人：生活重心沒了
30歲台女關西機場被捕！　走私20kg液態大麻史上最多
人妻遭爆「跟黑人朋友3P」：解鎖外籍！　夫收裸照氣炸
鳳凰下周最接近台灣　3地「雨下到發紫」

今天中午開放運豬！盧秀燕：明起營養午餐恢復供應溫體豬

台鐵產工「依法休假」敗訴絕食100小時抗議　怒吼：不會再跪回去

少打一個0！旅客86元入住台中這家旅館　觀旅局證實是合法業者

存股族哀號！健保補充保費擬大改　「不敗教主」揭陷阱曝解方

謝侑芯猝死前3天「7閨蜜熱舞」G奶辣模被質疑！她澄清：沒去過大馬

0050也逃不掉！補充保費新制被罵爆　財經作家：只有買1類型才躲過

北京故宮深信「台灣文物終會回歸祖國」　蕭宗煌：聽聽就好

韓國甜點師、香港潛水教練為愛與夢想定居台灣　《我們一家人 閃耀新家園》紀錄新住民的熱情與努力

鳳凰恐又大又強「走勢最不利」　粉專：預計周三到四穿越台灣上空

太子集團「台北101」豪奢招待所曝！　爆乳助理交保

苗栗忠烈祠樹下驚見7根金條、12萬鈔票　超詭異畫面曝光

太子集團詐騙洗錢　9名被告5萬至70萬交保　

B2選啦啦隊「沒禁愛，但不能有醜聞」　「心虛的會退出」認已斷聯王子

舒華下廚「全憑感覺」讓銀赫突反省　東海「狂吃水煮蛋」:等下出去吃！XD

南方澳進安宮媽祖像黃金、珊瑚被偷光　損失恐逾3千萬

黃明志曾合作黃明志.謝侑芯　看到命案很震驚：太可怕了

苗栗金條+現金失主找到了！獨居翁嚴重失智　正搭高鐵「找手機」

相關新聞

交通部修法下修機師檢定年齡　18歲即可考商用駕駛員

交通部修法下修機師檢定年齡　18歲即可考商用駕駛員

疫後航空客運量大幅成長，機師人力需求大增，為擴大飛機駕駛員來源，交通部公告修正「航空人員檢定給證管理規則」，將商用駕駛員申請檢定年齡從20歲下修至18歲，民航運輸駕駛員也從23歲放寬為21歲，明天（5日）起上路。

「茶湯會X虎航」聯名推2款飲品　抽不限航點來回機票

「茶湯會X虎航」聯名推2款飲品　抽不限航點來回機票

台灣虎航9月獲利1.45億元、年減23％　單月EPS 0.32元

台灣虎航9月獲利1.45億元、年減23％　單月EPS 0.32元

印尼女傭閃辭嫁機師　驚人身家曝

印尼女傭閃辭嫁機師　驚人身家曝

台灣虎航高雄招募第2批空服員　釋30職缺「薪水上看70K」

台灣虎航高雄招募第2批空服員　釋30職缺「薪水上看70K」

台灣虎航機師招募

