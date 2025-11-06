台灣虎航招募培訓機師　最快明年第2季起受訓

▲台灣虎航宣布啟動年度培訓機師招募。（圖／台灣虎航提供）

記者周湘芸／台北報導

因應旅運市場需求，加上機隊持續汰舊換新，台灣虎航今天宣布啟動年度培訓機師招募，11月10日至12月7日開放報名，獲錄取者預計於2026年第2季起接受專業飛行課訓練，受訓完成並考核合格通過，即有機會成為台灣虎航機師。

台灣虎航表示，此次培訓機師招募報名資格需具備中華民國國籍且在國內設有戶籍、取得教育部認可的大學畢業，具學士學位或以上、多益750分（聽力400分）以上及口說與寫作140分以上，或其他檢定同等資格證明，並需符合民航局頒布的航空人員體格檢查標準，航空人員甲類體位標準及公司需求者。

[廣告]請繼續往下閱讀...

台灣虎航指出，報名截止後，將針對履歷投遞者進行初步書面資料審核，符合資格者將於2026年第1季進行相關招募流程。獲錄取者預計安排於2026年第2季起接受專業飛行課訓練，且將由台灣虎航支應所有訓練費用，受訓完成並考核合格通過，即有機會成為台灣虎航機師。

台灣虎航表示，台灣虎航在2024年正式改列一般板上市，目前共飛航日本、韓國、澳門、泰國及越南等地區，為飛航日本、韓國最多航點的國籍航空。

此外，華信航空因應2027年窄體機引進計畫，擴大機師人力招募，預計明、後年分梯啟動培訓機師招募，錄取學員將由安捷航空附設飛航訓練中心進行專業訓練，學員完訓返回華信航空後，將配合未來窄體機隊擴編時程，陸續投入航線營運作業。