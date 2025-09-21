　
國定假日太多！台大系統「第17周彈性補課」

▲▼台大校門、台大大門、椰林大道。（圖／記者許敏溶攝）

▲因應國定假日太多，台大通過可在第17周補課決議。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

不少公立大學因實施一學期16周，加上新增「4+1天國定假日」，導致部分課程僅有14周。為降低影響，台大行政會議通過，老師可在學期中或學期末開放「彈性周」補課，等於第17周可補課，本學期起實施，台大系統都適用。教育部表示，學校可視教學需求，規劃在適當時間讓教師彈性補課，相關教學規劃應明訂在授課大綱。

為了與國際接軌，114學年共有台大等12所國立大學實施一學期16周，加上今年新增「4+1天國定假日」，包括教師節、光復節與行憲紀念日，加上原有的中秋節與國慶日，導致上學期少了5天上課日，其中各有兩天集中在周一、周五，等於只上了14周課程，若和之前18周相比，等於少了四周上課時數。

為了降低影響，台大日前在行政會議通過，同意114學年度至116學年度第17周補課需求規劃，在學期末開放「彈性周」讓老師補課。並從114學年度起，在行事曆加註「上課日因放假日有補課需求之課程，得於周間補課或上課結束日隔周進行彈性上課」，包括台師大、台科大等台大系統學校也適用。

台大進一步指出，需要補課課程，可採用NTU COOL及非同步教學方式或實體上課方式補課，換言之，老師可以跟學生溝通，透過彈性教學方式補課，師生不一定要面對面，也可以用交報告方式，若需要補課的課程，請老師在課程大綱上註明補課資訊，讓校方及學生可提前知道，同時對受影響天數等於或多於2天且有實體上課需求課程，教務處也會預先為師生在原上課時間地點保留第17周補課教室。

清大則表示，目前沒有類似台大規劃，但當初規劃16周時就有類似討論，即使不是國定假日，老師出國或是颱風等等，都可能導致上課日數減少。遇到這類情況，老師可在16周內以線上課程補充，也可自行在第17周補課，但第17周課程不得與成績連結。

陽明交大指出，教師本來就可根據實際上課情況，妥善安排17至18周等額外課程時間。而因應國定假日減少上課日狀況，教務處已更新學期行事曆並通知老師，請老師即早安排課程。

對於台大系統推動第17周彈性補課，教育部表示，學期周數調整涉及學生學習權益及教師教學規劃等重要事項，宜辦理校內溝通諮詢會議，納入學則修正並經校務會議通過。學校課程仍以一學分授課18小時為原則，但學校可視教學需求，規劃在適當時間讓教師彈性補課，相關教學規劃應明訂在授課大綱，提供學生選課與學習安排參考。

相關新聞

獨／最早寒假12/20開始　8大學爽放65天「史上最長」

獨／最早寒假12/20開始　8大學爽放65天「史上最長」

大專校院陸續開學。今年共有12所大專校院實施一學期16周，其中台大等8校因為9月1日開學，預計12月22日開始放假，迎來史上最早寒假，寒假結束時間為明年2月20日，總計長達61天，若加上前後兩個周末，更長達65天，成為大學史上最長寒假，超越中小學暑假長度。網友更發文直言「超爽的」。

台大名醫揭兒車禍重傷救回過往　盼招募外科住院醫

台大名醫揭兒車禍重傷救回過往　盼招募外科住院醫

嘉藥反毒教育全國領先連9年獲教育部「績優學校」肯定

嘉藥反毒教育全國領先連9年獲教育部「績優學校」肯定

大安男揮三節鞭「K爆台大碩士生」　殺人未遂移送

大安男揮三節鞭「K爆台大碩士生」　殺人未遂移送

展現愛與專業！6名特教教師獲教育部卓越殊榮實至名歸

展現愛與專業！6名特教教師獲教育部卓越殊榮實至名歸

