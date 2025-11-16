大學憂「發展AI太耗電」被追回補助款　教育部：可申請扣除

▲陽明交大認為，電費分級方案應該考慮各校狀況，因為發展AI特別耗電。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

教育部正研擬「大專校院電費分級補助方案」，根據各校節電成果給予不同獎勵或追回部分補助款。大專校院雖肯定教育部立意良善，但學校只要有新建築或宿舍落成，電費就會暴增，尤其目前正夯的AI更是吃電怪獸，擔憂此舉對頂大不公平。教育部則表示，學校若因新增或擴建校舍等因素導致用電增加，可提出資料申請扣除，重新計算節電成效。

由於教育部得編列預算，全額補助大專校院優惠電價及歷次凍漲差額，為避免預算節節攀升，教育部正研擬「大專校院電費分級補助方案」，根據各校節電成果給予不同獎勵或追回部分補助款，將被追回1至5成補助款，也引發各大學擔憂，尤其是頂尖國立大學。

[廣告]請繼續往下閱讀...

台大校長陳文章表示，教育部推動節電立意良好，但建議推動新的電費分級調整方案要慎重，因為每所學校狀況不同，像是許多大學有新建的建築或宿舍，電費一定會增加，要降下來就不容易，加上學雜費等收入沒有增加，希望每所學校財務狀況也要一併納入考量，這是相當重要的。

▲台大校長陳文章認為，推動新的電費分級調整方案要慎重。（圖／記者許敏溶攝）

陽明交大指出，校方曾比對校內每館棟舍在112跟113年用電差異，發現增加超過100萬度用電中，只要買了輝達GPU晶片的大樓用電都增加，包括資訊中心、AI學院等幾棟建築，推估因發展AI而增加約140萬度用電，若以學校每年8000萬度用電，等於增加超過2%，就要扣20%的補助款。

但陽明交大強調，頂尖大學走在研究前緣，且AI發展趨勢不可擋，而AI高耗電又是眾所皆知，未來校方會不斷購買輝達GPU，加上校方日前才發包6千坪宿舍，大約三年後完工，預估會增加200萬度用電，最近又規劃興建一萬坪的半導體大樓，用電量更可觀，若教育部不將AI發展與新建建築納入考量，對陽明交大等學校就不盡公平。

教育部則表示，補助將依學校屬性及用電規模分為9個等級，依節電成果給予不同獎勵，規劃從115年度試辦，先採「僅獎勵、不追回」方式，116年度才正式辦理獎勵及追回部分補助款，且每一年將持續滾動調整與檢討，若學校因新增或擴建校舍、舉辦大型活動或辦理全國性考試等因素導致用電增加，可提出資料申請扣除，重新計算節電成效，避免對不同發展階段或專業領域的學校造成不利。

教育部強調，該方案設計兼顧公平性與彈性，避免對不同發展階段或專業領域的學校造成不利，目前仍未定案，正透過全國大專校院五大協進會徵詢會員學校意見，學校皆可把意見反映給教育部，教育部將依相關建議修正方案並進行滾動檢討，必要時再邀集五大協進會開會討論。