校園誆「做軍火生意缺錢」4陽明交大生遭騙29萬　政大生也受害

▲學生將受騙經驗發上網，卻遭部分網友酸為何會被騙，事實上受害者不少。（圖／翻攝自新竹人新竹事）

記者郭玗潔／新竹報導

新竹一名有詐欺前科的李姓男子於2023、2024年間，在陽明交通大學各處攔下學生，誆稱要做軍火生意，半央求、半脅迫的騙取學生3至8萬元現金，至少4人受害、得手29萬元；去年5月李男又以相同手法，在政大校門口向1名學生騙取4萬元。陽明交大案經新竹地院審理，依李男犯4個詐欺取財罪，合併處1年2月徒刑，李男另案於政大犯1個詐欺取財罪的部分，則被處6月徒刑。皆可易科罰金。可上訴。

判決指出，李男自2023年就不斷在陽明交通大學內犯案，從1月到隔年8月間，李男陸續在深夜至凌晨時分遊蕩在校內教育館、成功湖、24小時自修室門口等處，以要借錢做軍火生意等藉口，攔截學生借錢，共有4名學生被騙取3到8萬元，得手29萬。經其中2名受害者報警，新竹地院依李男犯4個詐欺取財罪，各處3至4月徒刑，合併執行1年2月徒刑，可易科罰金，並沒收犯罪所得。

李男另於2024年5月30日晚間7時許，見江姓學生獨自站在政治大學校門口，上前自稱「林文欽」，誆稱他從台南北上還找朋友的小孩李志文，他從事酒店、地下軍火等生意，目前還缺4萬元資金，向江生借用，明天就會還錢。

江生信以為真，立即到提款機領了4萬元給李男，直到江生遲遲沒收到還款，察覺被騙，也報警處理，李男因而被台北地院依詐欺取財罪，累犯，處6月徒刑，可易科罰金，並沒收犯罪所得。可上訴。