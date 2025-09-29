135所大專有心理假　校方：申請不用證明「天數多會啟動關懷」

▲台灣有135所大專有心理調適假，學生可適度喘息。（示意圖／123RF）



生活中心／台北報導

教育部統計，111學年起，有11所大學率先實施心理假（身心調適假），截至114學年，已累計135所大專推動，比率逾9成，4年間成長約11倍。有心理假的大學表示，每學期可請3至5天不等，若有學生請第2次或累計次數較多，學校會主動關懷。

根據教育部資料，各大專身心調適假（或稱心理假、心理健康假等）每學期3至5天不等，111學年開始有11所大專實施，至114學年上學期，增加至135所（比率逾9成），其餘學校也在研擬中，

中央社報導，台灣大學自112學年實施心理健康假，無須證明且可於當日申請，每學期最多3天，期中考也可申請，但期末考不行，第2次申請或申請滿2日，系統將通知學輔、心輔中心，啟動後續關懷。

台灣大學學務長朱士維表示，平均每月約400至500人次學生申請心理假，每學期約1500至2000人次，在所有假別中比率未明顯偏高，不准假的比率非常低。

朱士維說，心理健康假可以讓部分有需要的學生獲得喘息，這也像是一個求救訊號，學生請心理假後導師會收到通知，兩次以上會有專業人員主動聯繫協助，除了提供輔導資源，學生如擔心影響課業或成績，學輔人員也能協助學生和授課教師討論如何調整。

陽明交通大學於112學年下學期實施心理調適假，陽明交大學務長簡紋濱指出，根據目前觀察，學生都很自律，並沒有出現濫用情形，如以每班30名學生為例，1學期約5至10件申請。

簡紋濱說，當學生請心理假的天數或次數較多時，諮商中心會評估，針對需要協助者啟動輔導。