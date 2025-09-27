　
生活

陽明交大退休教授遭洪水沖走　失聯4天親屬急協尋

在 Threads 查看

記者黃翊婷／綜合報導

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流重創光復鄉，造成多人死傷、居民失聯。陽明交大一名退休教授也在失聯名單中，親屬在社群平台上發文協尋，但事發至今經過4天，仍未找到人。不少學生也相繼轉發親屬的貼文，大家一起集氣，希望能聽到好消息。

▲花蓮縣光復鄉最新災況曝光，14死、124失聯、34傷。（圖／攝影中心攝，下同）

▲大水退去後，留下厚厚一層淤泥。（圖／攝影中心攝）

教授的親屬在Threads上發文請求大家協尋，事發當時教授與另一名女性親屬守在家中，沒想到水直接沖進屋裡，女方因為抓著電線沒有被沖走，教授卻被大水沖走，目前女方已經找到並送醫，可是教授至今仍下落不明。

文章公開之後，不少學生紛紛留言並轉發親屬文章，希望能早日找到教授，聽到好消息，「目前教授還在失蹤名單，一定還有希望！一起集氣」、「我是老師研究室畢業的學生，祈禱老師平安」。還有一名女網友表示，當年交大面試遇到該名教授，她在興趣欄寫上喜歡唱歌，面試結束後教授請她唱一首歌，還幽默表示這不是加分題，但鼓勵她唱得很好，暖心舉動讓她至今都記得，因此也希望教授這次能度過難關，一定要平安無事。

另一名網友表示，自己也是交大的，親戚就住在教授家對面，鄰里感情融洽，如今卻發生這樣的事情，已請教授的親屬聯繫村長，只是目前收容所都沒有找到人，現場淤泥還很厚，大概有半層樓高，獲救的人幾乎都是被直升機發現的，建議親屬可以使用空拍機去尋找。

09/25 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

