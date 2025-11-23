COP30氣候峰會達成協議　歐盟盼推「淘汰化石燃料」失敗

▲雖然COP30成功達成共識，但缺乏明確的化石燃料淘汰時間表。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

歷經兩週激烈談判，聯合國氣候變化綱要公約第30次締約方會議（COP30）在巴西貝倫於21日劃下句點。近200個與會國最終一致通過協議，但並未納入歐盟（EU）等國力推的「逐步淘汰化石燃料」路線圖，美國則在總統川普（Donald Trump）刻意迴避下，缺席本屆會議。

兩週艱辛協商 協議改以「自願」取代「淘汰」

根據《法新社》報導，這份協議文本並未採用歐盟等國原先主張的強制性措辭，而是呼籲各國「自願加速氣候行動」，並重申2023年在杜拜（Dubai）COP28達成的共識——全球應「逐步遠離化石燃料」。

歐盟與多數拉美及太平洋島國代表原本警告，若未處理化石燃料議題，峰會恐無法順利收場，但最終仍妥協接受了語氣較為溫和的協議版本。

歐盟失望但仍支持 稱「至少往對的方向前進」

歐盟執委會（European Commission）負責氣候政策的執委胡克斯特拉（Wopke Hoekstra）會後向媒體坦言：「我們確實期望能有更具雄心的結果，這是事實，也沒有必要隱瞞。」

他強調，儘管文本未達理想，「但我們仍應該支持這項協議，因為至少這代表全球正朝正確的方向前進。」

美國缺席聚焦氣候分歧 全球減碳共識仍難突破

美國在川普政府刻意避開的情況下未派代表出席，令國際輿論再度質疑華府在氣候議題上的領導角色。觀察人士指出，雖然COP30成功達成共識，但缺乏明確的化石燃料淘汰時間表，也讓全球減碳行動仍停留在「願景階段」。