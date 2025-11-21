巴西COP30展館大火！　全場急逃談判中斷

▲巴西COP30展館火警。（圖／翻攝X，下同）

記者葉國吏／綜合報導

聯合國氣候變化綱要公約第30次締約方會議（COP30）正在巴西貝倫（Belem）舉行，會議倒數第二天，一處展館突發火災，濃煙四起，與會人員紛紛慌亂逃生，導致全球各國部長的協商進度受阻。所幸火勢迅速被控制，未造成人員傷亡。

火災發生時，展館內濃煙瀰漫，現場一片混亂，人們驚恐地跑向出口並高喊「著火了！」。據法新社報導，聯合國工作人員及保全迅速協同滅火，展館屋頂被燒出一個破洞，消防隊隨後抵達現場，全力控制火勢。巴西觀光部長薩比諾（Celso Sabino）對外表示，火災已被撲滅，暫未傳出傷亡，起火原因仍在調查中。

此次會議以巴西亞馬遜雨林邊緣城市貝倫為主場，吸引數以萬計的與會者。火災發生後，巴西主辦方表示，消防與維安團隊已第一時間投入救援，並對相關設施進行持續監控。展館外濃煙久久不散，隨著火災影響蔓延，原定的部長級協商也陷入停滯。

巴西代表團團長利里奧（Mauricio Lyrio）透露，自己正簽署與第三國的合作協議時被要求撤離，並表示今天不太可能再重返會場。各國部長原本正就化石燃料、氣候融資及交易措施等議題進行密集討論，力求突破僵局，但突如其來的火災讓談判進程蒙上陰影。