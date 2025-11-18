歐洲港口訂減碳政策　我國年底跟進新能源安全檢驗規範

▲交通部航港局今舉辦「2025年前瞻航運論壇」。（圖／記者周湘芸攝）

記者周湘芸／台北報導

交通部航港局今舉辦「2025年前瞻航運論壇」聚焦淨零永續。交通部常務次長林國顯會中表示，盼年底前針對港口、輪船使用新能源需求設計標準化作業程序，並納入安全檢驗規範，與國際接軌。

歐盟碳排放交易體系EU ETS（The European Union Emission Trading System）去年1月開始收取碳稅，盼降低各行業碳排放。國際海事組織（IMO）上月原要在海洋環境保護委員會（MEPC）特別會議通過中期減排措施，但受到產油國家反對，將延至明年10月通過。

林國顯今出席「2025年前瞻航運論壇」表示，由於海運難以全面電動化，因此要逐步導入新能源及燃油、購買碳權。歐洲已有相關政策，若進出港口船隻無法達標，需付出一定成本，因此已請我國航港局、台灣港務公司、驗船中心，年底前將歐洲新能源產製、設置及標準化作業程序，納入港口及輪船安全檢驗規範。

▲航港局長葉協隆。（圖／記者周湘芸攝）

航港局長葉協隆則指出，海運收取碳費已是趨勢，國籍各大航商也積極因應，陽明、長榮、萬海購置的雙燃料船目前已達90多艘，約占整體3分之1。

葉協隆表示，航港局、港務公司、驗船中心已著手研議，將加注替代燃料的國際標準導入國內法制化。而中油也已產製「海運B24生質燃油」於基隆港試行；航港局則已成立替代燃料供應平台，希望國內商港能盡快供應替代燃料。