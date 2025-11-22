美和平方案一夜間變賣國？　歐洲急喊：不能排除烏克蘭

▲烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普提出結束俄烏戰爭的「28點和平方案」，內容涉及重大領土讓步與軍力限制。歐洲多國領袖相繼發聲明表態，強調任何協議都不能繞過烏克蘭，更不能忽視歐洲的角色。

綜合外媒報導，這份美方草案據報已遞交基輔，涵蓋安全、領土、經濟到政治等多項條件，並要求烏克蘭撤出仍掌控的頓內茨克州部分區域，甚至限制軍隊規模。

對此，法國、德國、英國與烏克蘭總統澤倫斯基通話後發表共同聲明指出，他們歡迎美方為終結戰爭所做的努力，但也重申：「任何牽涉到歐洲國家、歐盟（EU）或北約（NATO）的協議，都必須經過歐洲夥伴同意，或在盟友間達成共識。」

歐盟外交政策高層卡拉斯（Kaja Kallas）也直言，任何和平計畫要成立，都必須要得到烏克蘭與歐洲的支持，「施壓的對象必須是侵略者，而不是受害者。只要對侵略行為退讓，就只會引來更多侵略。」

歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）則強調，「任何替烏克蘭做出的決定，都不能少了烏克蘭的參與。」她表示，歐洲領袖將在G20峰會場邊與基輔進一步討論方案，接著22日還會在南非舉行領袖會議，接著前往安哥拉參與歐盟、非盟領袖峰會。

▲范德賴恩、澤倫斯基在布魯塞爾的歐盟高峰會大樓。（圖／達志影像／美聯社）



烏克蘭方面尚未評論細節，不過澤倫斯基表示，基輔將與華府共同研擬計畫內容，稱「和平是必要的」，並感謝川普政府推動歐洲安全。

烏克蘭最高安全顧問烏梅洛夫（Rustem Umerov）則說，基輔正仔細檢視所有盟友的建議，也期待外界同樣尊重其立場。

歐洲各國對美方計畫的態度不盡相同。德國外交部長瓦德普夫（Johann Wadephul）認為，這份提案仍不是最終版本，而是為基輔與莫斯科後續談判鋪路。

法國外長巴侯侯（Jean-Noël Barrot）則提醒，烏克蘭追求的是一場公正且能持續的和平，而不是會被未來侵略推翻的協議，「和平不能等同於投降。」

在歐盟內部，匈牙利總理歐爾班是少數公開力挺川普方案的領袖。他稱美國談判團隊已抵達基輔，全世界都在等待下一步，「川普總統的和平倡議已獲得新動能……美國談判代表團人正在基輔，全世界的期待都很高。」

他同時批評，「當華盛頓在談和平時，歐盟執委會主席卻忙著想辦法替烏克蘭籌更多錢、資助戰爭。」