中國多間航空公司「大規模減少」飛日本航班

▲中國國航與其他多家航空公司針對日本航線大規模減班。圖為中國航空A321。（示意圖／CFP）

記者許凱彰／綜合報導

受到日本首相高市早苗提出「台灣有事」相關言論，中國祭出一連串措施抵制日本旅遊以及水產品進口，中國民航業近期也對日本航線進行大規模調整。根據中國民用航空網21日發布的消息，截至11月20日，已有9間航空公司宣布縮減飛往日本的班次，調整時程多集中在11月30日或12月1日起陸續實施。根據粗略統計，目前卻減班、停飛的日本航線，每周受影響超過70個航班。

中國國際航空公司部分航線調整情形包括：重慶飛東京成田機場自12月1日起由每週7班減為4班，使用波音737-800執飛；上海浦東飛福岡，在2026年春節期間每週由7班減為6班；上海浦東飛大阪關西則自11月30日起由每週21班縮減至16班。

中國東方航空調整則是自12月1日起多班關閉預訂，包括北京大興飛大阪關西，14班中有6班關閉預訂；成都天府飛大阪關西，每週4班關閉預訂；南昌飛大阪關西，自12月3日起，3班中有1班關閉預訂；南京飛東京成田：自12月2日起，7班中有2班關閉預約（2026年1月10日起增加至3班）。武漢飛大阪關西：自12月2日起，7班中有3班關閉預訂。西安飛 名古屋，12月1日至2026年1月5日，4班中有2班關閉預訂（2026年1月6日起無航班安排）；煙台飛東京成田：自12月4日起，3班中有1班關閉預約。

吉祥航空則是在冬春季航班時刻裡，中日航線最多每週飛航114班（單向），目前已停止接受訂座的航班比例約24%。春秋航空也是出現關閉預訂的情形。首都航空北京大興飛札幌新千歲，自12月9日開始至2026年3月3日，季節性每週3班航班關閉預訂；杭州飛大阪關西，自12月14日至12月23日，每週3班航班關閉預訂。

此外，天津航空天津飛大阪關西，自11月27日起，7班中4班關閉預訂；天津飛東京羽田，12月1日起，4–5班中有2班開放預約。