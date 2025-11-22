　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

中國多間航空公司「大規模減少」飛日本航班

▲中國國航。（圖／CFP）

▲中國國航與其他多家航空公司針對日本航線大規模減班。圖為中國航空A321。（示意圖／CFP）

記者許凱彰／綜合報導

受到日本首相高市早苗提出「台灣有事」相關言論，中國祭出一連串措施抵制日本旅遊以及水產品進口，中國民航業近期也對日本航線進行大規模調整。根據中國民用航空網21日發布的消息，截至11月20日，已有9間航空公司宣布縮減飛往日本的班次，調整時程多集中在11月30日或12月1日起陸續實施。根據粗略統計，目前卻減班、停飛的日本航線，每周受影響超過70個航班。

中國國際航空公司部分航線調整情形包括：重慶飛東京成田機場自12月1日起由每週7班減為4班，使用波音737-800執飛；上海浦東飛福岡，在2026年春節期間每週由7班減為6班；上海浦東飛大阪關西則自11月30日起由每週21班縮減至16班。

中國東方航空調整則是自12月1日起多班關閉預訂，包括北京大興飛大阪關西，14班中有6班關閉預訂；成都天府飛大阪關西，每週4班關閉預訂；南昌飛大阪關西，自12月3日起，3班中有1班關閉預訂；南京飛東京成田：自12月2日起，7班中有2班關閉預約（2026年1月10日起增加至3班）。武漢飛大阪關西：自12月2日起，7班中有3班關閉預訂。西安飛 名古屋，12月1日至2026年1月5日，4班中有2班關閉預訂（2026年1月6日起無航班安排）；煙台飛東京成田：自12月4日起，3班中有1班關閉預約。

吉祥航空則是在冬春季航班時刻裡，中日航線最多每週飛航114班（單向），目前已停止接受訂座的航班比例約24%。春秋航空也是出現關閉預訂的情形。首都航空北京大興飛札幌新千歲，自12月9日開始至2026年3月3日，季節性每週3班航班關閉預訂；杭州飛大阪關西，自12月14日至12月23日，每週3班航班關閉預訂。

此外，天津航空天津飛大阪關西，自11月27日起，7班中4班關閉預訂；天津飛東京羽田，12月1日起，4–5班中有2班開放預約。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/20 全台詐欺最新數據

更多新聞
485 2 2395 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
夜店妹上台狂歡餵酒！嗨一半慘遭「拉下舞台」侵犯
金馬夜...陳匡怡突爆張孝全追求內幕！　隱忍多年公開真相
快訊／馬士媛抱走金馬最佳新演員獎
TWICE為台灣改歌詞！破天荒放「35秒煙火秀」
曾敬驊奪最佳男配爆哭！　「我做了蠻多勇敢的事」
大S、顏正國生前身影！　追憶離世電影人…畫面太催淚
快訊／台灣才聽得到！子瑜喊「這是送你們的禮物」
快訊／男神曾敬驊奪金馬最佳男配角
子瑜講母語哽咽：心中火苗快熄滅...「很多次想要放棄，也很想
金馬獎／台中出身演大馬人奪女配　陳雪甄熬17年後台「眼眶含淚

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

中國多間航空公司「大規模減少」飛日本航班

烏恐將讓步？川普特使28點和平計畫曝光　部分美議員批偏袒俄羅斯

快訊／烏克蘭、美國將在瑞士展開會談　討論和平協議框架

全球首例！人類感染H5N5病毒喪命

上街抗議川普！韓農民團體怒控「巧取豪奪」：反對鬆綁檢疫美產品

宏都拉斯「擁抱中國」拖垮經濟！業界轟失敗　反對派想與台復交

5天逾60陸客團取消訂單　東京巴士公司損失破3000萬日圓

中國4海警船「搭載艦砲」釣魚台附近航行　連續8天出沒

砍人騎腳踏車逃20公里！女歌手遇害「內臟重傷」　警今逮捕自衛官

54歲中國女搭郵輪遊日本「一上岸就落跑」！　長崎市區被逮

中華電信「放心接隱碼服務」 從源頭阻斷個資外洩、打造最安心通訊環境

歡迎子瑜回家！0遮掩絕美現身　抵達高雄..露甜美笑容狂揮手

賓賓哥闖校園「直播未成年」　「有雞雞的不准舉手！」　開黃腔還偷感謝狀　盧秀燕轟白目重罰13萬　黑歷史大起底

天主教中華聖母基金會20週年募款 　影后楊貴媚號召援手撐起家的形狀

李光洙搶答「突被阻止」不解爆氣！　賭蔡秀彬「答不出來」下秒被打臉XD

明後天北部有短暫雨　下周濕涼「低溫探14度」

中國多間航空公司「大規模減少」飛日本航班

烏恐將讓步？川普特使28點和平計畫曝光　部分美議員批偏袒俄羅斯

快訊／烏克蘭、美國將在瑞士展開會談　討論和平協議框架

全球首例！人類感染H5N5病毒喪命

上街抗議川普！韓農民團體怒控「巧取豪奪」：反對鬆綁檢疫美產品

宏都拉斯「擁抱中國」拖垮經濟！業界轟失敗　反對派想與台復交

5天逾60陸客團取消訂單　東京巴士公司損失破3000萬日圓

中國4海警船「搭載艦砲」釣魚台附近航行　連續8天出沒

砍人騎腳踏車逃20公里！女歌手遇害「內臟重傷」　警今逮捕自衛官

54歲中國女搭郵輪遊日本「一上岸就落跑」！　長崎市區被逮

金馬62／曾敬驊奪男配爆哭！　哽咽許願「爸媽沒出過國」：我想帶他們去玩

金馬獎／李竺芯為已逝電影人獻唱逼哭全網：只想著如何服務音樂

產學能量發燒！北科大奪THE跨領域科學全台第5　太空研究所、低軌衛星基地成亮點

金馬獎／《左撇子女孩》馬士媛奪最佳新演員！　

陳匡怡金馬夜再爆張孝全追求內幕！　隱忍多年公開真相：把我逼瘋

中國多間航空公司「大規模減少」飛日本航班

徐生明少棒賽特色「拔蘿蔔+彩繪紙傘」　日本小將寫下「台灣I Love」

直擊／TWICE為台灣改歌詞！破天荒放「35秒煙火秀」娜璉：我第一次看到

金馬獎／曾敬驊奪最佳男配爆哭！　「我做了蠻多勇敢的事」

金馬獎／大S、顏正國生前身影！　追憶離世電影人…畫面太催淚

【上車囉～】雄中司儀：校長腹肌有11塊！　運動會跳上車舞幽默讚校長

國際熱門新聞

曾翻拍韓劇《信號》！韓性侵兇殺案20年偵破

美催烏感恩節前達成停戰！澤倫斯基發表談話

泰監獄「中國女模直送」淪性愛天堂！

「肉償抵餐」台灣網美更新限動！　友：談到前男友就驚恐

2男企圖攻占島嶼　殺光男人把女人當性奴

全球首例！人類感染H5N5病毒喪命

日教授：和中國開戰「日本必敗」！曝唯一解

網封江湖最後大嫂！女劫囚救丈夫過程曝光

女模直送！泰監獄「隱藏密室」成VIP炮房

中國不敢打「稀土牌」？　專家：代價太大

嗆澤倫斯基沒有籌碼　川普：不滿就繼續戰爭

陸郵輪「秒改行程」去南韓：去日本是賣國

2台男東京街頭遭痛毆！5日男落網

Fed再放鴿！　美股反彈全收紅

更多熱門

相關新聞

香港跟進大陸　取消學生赴日本交流

香港跟進大陸　取消學生赴日本交流

中國大陸不滿日本首相高市早苗「台灣有事」的說法，採取了一系列反制措施，香港政府近日也跟進陸方，以安全為由取消了學生赴日本交流的計劃。

大陸一連取消7日藝人活動！」

大陸一連取消7日藝人活動！」

陸郵輪「秒改行程」去南韓：去日本是賣國

陸郵輪「秒改行程」去南韓：去日本是賣國

高市早苗赴南非出席G20　是否會晤中國李強

高市早苗赴南非出席G20　是否會晤中國李強

日教授：和中國開戰「日本必敗」！曝唯一解

日教授：和中國開戰「日本必敗」！曝唯一解

關鍵字：

國航春秋航空四川航空東方航空高市早苗

讀者迴響

熱門新聞

血管堵塞「油不是真兇」！減重醫點破關鍵

快檢查！10張信用卡「就要說掰掰了」　名單一次看

曾翻拍韓劇《信號》！韓性侵兇殺案20年偵破

粿粿哥哥「拿遺產金援她」

照顧農民！賴清德宣布公地放領重啟　符合3條件可申請

美催烏感恩節前達成停戰！澤倫斯基發表談話

月世界成垃圾山　「環工碩士里長」開除黨籍

范姜彥豐「整天打電動」！

AV女優宣布停工　自曝梅毒篩檢偽陽性

台語女歌手胃癌術後變植物人亡！家屬控醫療過失

2張7-8月千萬發票無人領！獎落台北、台南　財政部急尋

大苑子董座登門道歉　農場發聲否認收買：今年不賣石虎柳丁給他們

胡宇威「開罵航空公司」罕見動怒！

竹縣府勞工處前正副處長助企業免罰　遭判4、2年

直擊／5萬人亮起子瑜代表色！超猛應援驚呆TWICE

更多

最夯影音

更多
中華電信「放心接隱碼服務」 從源頭阻斷個資外洩、打造最安心通訊環境

中華電信「放心接隱碼服務」 從源頭阻斷個資外洩、打造最安心通訊環境
歡迎子瑜回家！0遮掩絕美現身　抵達高雄..露甜美笑容狂揮手

歡迎子瑜回家！0遮掩絕美現身　抵達高雄..露甜美笑容狂揮手

賓賓哥闖校園「直播未成年」　「有雞雞的不准舉手！」　開黃腔還偷感謝狀　盧秀燕轟白目重罰13萬　黑歷史大起底

賓賓哥闖校園「直播未成年」　「有雞雞的不准舉手！」　開黃腔還偷感謝狀　盧秀燕轟白目重罰13萬　黑歷史大起底

天主教中華聖母基金會20週年募款 　影后楊貴媚號召援手撐起家的形狀

天主教中華聖母基金會20週年募款 　影后楊貴媚號召援手撐起家的形狀

李光洙搶答「突被阻止」不解爆氣！　賭蔡秀彬「答不出來」下秒被打臉XD

李光洙搶答「突被阻止」不解爆氣！　賭蔡秀彬「答不出來」下秒被打臉XD

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

值得一試的全聯高CP值湯品

值得一試的全聯高CP值湯品

「文里補習班」開課啦！一起品嘗五款不同的湯，看看哪款湯是你的暖心小夥伴吧~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面