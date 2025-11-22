「台灣有事」日本不會出兵！　專家揭自衛隊真正任務

▲自衛隊真正的角色是支援美軍，而非直接投入保衛台灣的戰事。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

日本首相高市早苗日前在國會指出，若中國以軍艦和武力試圖奪取台灣，可能構成日本的存立危機事態，引發各界揣測日本是否會在台海衝突中替台灣出兵。對此，美國智庫專家表示，日本不會為台灣作戰，真正的角色是「支援美軍」，而非直接投入保衛台灣的戰事。

美國RAND智庫日本研究負責人霍南（Jeffrey Hornung）接受《日經亞洲》訪問時強調，所謂的「存立危機事態」通常被解讀為日本行使集體自衛權，也就是在美軍主導的行動下提供協助。

霍南說，日本陸上自衛隊不會踏上台灣土地，因為一旦在台灣本土作戰，就是在防衛台灣，這不符合日本現行法律框架，自衛隊在台海衝突中的任務將鎖定如何「最有效保護美軍」。

他指出，自衛隊可能的行動包括為美軍艦艇護航、提供戰機與偵察機的空中支援、參與反潛作戰、協助偵測中國艦艇動向等，「他們是在幫美軍，讓美軍能把力量集中在更大的作戰行動上，而美軍的任務是防衛台灣。」

霍南也補充，日本的協助對美軍極為關鍵。由於美國是遠距離投入戰場的「客場」作戰，有日本支援，可讓美軍把全部兵力集中在台海戰區，「任何日本提供的資源，都能減輕美軍的負擔。」

雖然日本自衛隊受二戰後限制，但軍力與預算仍不容小覷。根據羅伊研究所（Lowy Institute）的《亞洲實力指標》分析，日本去年國防支出逾540億美元，為亞洲第五高，遠遠少於美中兩國，但仍具相當規模。