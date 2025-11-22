南韓總統李在明巡訪中東非洲　出席G20會晤多國領袖

▲南韓總統李在明、金惠景夫婦出訪阿拉伯聯合大公國和埃及，並前往南非出席G20峰會。（圖／達志影像，下同）

記者羅翊宬／編譯

南韓總統李在明於17日展開中東與非洲巡迴出訪行程，先後造訪阿拉伯聯合大公國與埃及，隨後抵達南非約翰尼斯堡，出席以「團結、平等、永續發展」為主題的G20峰會。李在明預計與法國總統馬克宏、德國總理梅爾茨等人進行雙邊會談，並會晤中堅國家合作組織MIKTA成員國領袖，展現南韓在全球多邊外交的角色與責任。

根據《韓聯社》、《News1》，李在明於當地時間21日抵達南非約翰尼斯堡，展開為期3天2夜的G20峰會行程。峰會將依次討論「包容性永續成長」、「韌性世界」、「人人共享的公平未來」三大主題。

李在明將參與全部三個正式討論會議，藉此向國際社會介紹南韓在財政政策、氣候變遷與人工智慧（AI）等領域的政策構想，同時表達對非洲國家發展的支持與合作意願。

峰會期間，李在明將與馬克宏、梅爾茨進行雙邊會談，討論包括經濟合作與安全等多項國際關切議題。南韓總統辦公室國家安保室長魏聖洛透露，李在明原先計畫9月在美國紐約聯合國大會期間會晤馬克宏，但因法國國內行程改變而取消，此次峰會提供雙方重新對話的機會。

此外，李在明還將與中堅5國（南韓、墨西哥、印尼、土耳其、澳洲）組成的MIKTA峰會成員國領袖會晤，聚焦加強多邊主義與促進國際合作。魏聖洛表示，此次會晤也將為多邊貿易體制恢復與國際責任強化創造條件。

李在明在G20峰會結束後，將舉行南非當地僑民座談會，為此次巡迴出訪畫下句點。隨後，他將前往本次訪問的最後一站土耳其，安排國賓訪問漢韓戰紀念活動，包括拜訪土耳其國父陵墓、舉行國賓晚宴與向韓戰紀念塔獻花，藉此深化韓土兩國在國防、核能與生技等領域的合作。

據悉，李在明今年6月上任後積極參與全球多邊外交行程，包括G7、聯合國大會、東協和APEC等峰會，本次G20峰會將成為其年度多邊外交的收官之戰，凸顯南韓在全球經濟與安全議題上日益重要的角色。