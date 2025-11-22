提中國CPB疑慮挨批政治介入運動　蔡其昌還原原話打臉

▲民進黨立委蔡其昌。（圖／攝影中心攝）



記者杜冠霖／台北報導

中國成立中國棒球城市聯賽（CPB），明年初才要開始賽事卻已爭議不斷，包括明文要求30人球隊中「台港澳球員不少於10人」等。對此，身兼中華職業棒球大聯盟會長的民進黨立委蔡其昌昨天表示，如果球員要去全世界找工作，他意見不大，倘若只是去當樣板，回過頭來羞辱自己的家（國家），相信球迷吞不下這口氣。這番回應被在野黨支持者質疑是把政治帶入運動，蔡其昌今（22日）強調，有心人不用幫他掐頭去尾，自己只是提醒，不要成為別人樣板，而回過頭來羞辱自己國家，這是大家不能接受的。

中國棒球城市聯賽（CPB）日前爆出「上海兄弟」隊徽抄襲中信兄弟隊徽的事件，聯賽更規定30人球隊中「台港澳球員不少於10人」，更傳出台灣前大聯盟投手曹錦輝、中職球星林益全等人有意參加CPB，外界擔憂中國會來台灣挖角。而CPB隊伍中，還有旺旺集團贊助的「長沙旺旺黑皮隊」、台灣企業瀚元康養集團所贊助的「福州海俠隊」，兩隊皆強調企業出身「中國台灣」，要搭起兩岸橋樑等，政治色彩頗濃。

對此，蔡其昌昨受訪時表示，各國推動棒球，站在會長的角度，都樂觀其成，但中國為何會引起各界注意，就是因為有一個國家鎖定台灣、要台灣的球員，全世界推動棒球的國家，沒有人會這樣幹。

蔡其昌也提到，至於球員就業，這是另外一個層面的問題，他常說如果球員要去全世界找工作，他的意見不大，但如果只是去當人家的樣板，然後回過頭來羞辱自己的家（國家），台灣球迷當然吞不下這口氣。

由於蔡其昌這段受訪，引起在野黨支持者批評，認為蔡把政治色彩帶入運動中。對此，蔡其昌今再貼出同段話強調，有心人不用幫他掐頭去尾。自己強調的是，對台灣球員到全世界任何一個國家打球、找工作，都沒有特別意見，他只是特別提醒，不要成為別人樣板，而回過頭來羞辱自己國家，這是大家所不能接受的。