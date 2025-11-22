　
社會 社會焦點 保障人權

賺500元遭求償287萬　車手辯「做錯非我所願」仍要全額賠

記者黃翊婷／綜合報導

男子阿哲（化名）被指控加入詐騙集團擔任車手，每次取款即可獲得500元報酬，去年1月間他成功向受害者收取287萬元，因而挨告，遭受害者提告求償全額損失。阿哲聲稱「做錯了也非我所願」，他願意賠償十分之一的金額，但高雄地院法官審理之後，仍判他應賠償受害者287萬元。

▲▼新台幣500元紙鈔。（圖／記者袁茵攝）

▲阿哲為了賺取500元報酬擔任詐團車手，結果不僅要入監服刑2年，還要賠償287萬元。（示意圖／ETtoday資料照，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿哲加入詐團擔任車手，該詐團先是以股票投資可獲利等話術，誘導受害者交付現金當作儲值投資金，接著在去年1月間指示阿哲帶上假的收據、工作證前往約定地點，向受害者收取287萬元款項。

刑事部分，阿哲已被法院依法判處有期徒刑2年確定。但受害者控訴，阿哲為了賺取500元報酬，竟幫助詐團取款，害他損失287萬元，憤而決定向他提告求償全部損失。

阿哲表示，他也是因為求職工作受騙，「做錯了也非我所願」，他願意賠償十分之一的金額，並希望與受害者達成和解。

高雄地院法官認為，阿哲的學歷是大學畢業，出社會後也做過許多工作，應當知道一般人如果有金錢往來需要，根本不會透過這樣的方式交付或收取款項，更何況還是如此大額的款項，這顯然與常情不符，他主觀上應當可以預見這些錢可能涉及不法。

法官表示，阿哲擔任車手幫助詐團取款，他的行為與受害者的財產損害具有相當因果關係，應負起連帶賠償責任，最終沒有採信他的說詞，並判他應賠償受害者287萬元，全案仍可上訴。

11/20 全台詐欺最新數據

485 2 2395 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

台中一名陳女近日在網路認識男子，結果對方要求給3萬6千元的禮物卡才可見面，見陳女猶豫，又誆騙自己是竹聯幫成員，若不給錢就會查出住家地址。警方獲報前往，直接點破「都是詐騙」安撫陳女。

