美催烏停戰「下周就要點頭」！澤倫斯基：失去尊嚴或失去美國

記者閔文昱／綜合報導

美國推動的28點俄烏停戰方案引發國際震盪，路透指出華府希望烏克蘭能在27日感恩節前簽署協議原則，但內容要求烏克蘭割讓東部領土、限制軍隊規模並放棄加入北約，幾乎全面納入俄羅斯的核心訴求。烏克蘭總統澤倫斯基強調，基輔正在研議美方送交的文件，但和平必須是「真正且有尊嚴」的，不會背叛烏克蘭的國家利益。

澤倫斯基坦言，烏克蘭正處於「歷史上最艱難時刻之一」，面臨「失去尊嚴」或「失去關鍵盟友」的艱難抉擇。他表示，將與美國保持冷靜且建設性的合作，也會要求國內政府與國會共同審慎評估所有條款。他同時強調，烏克蘭不會讓俄羅斯有藉口聲稱烏方破壞和平進程，「但也絕不會同意喪失自由與主權的和平」。

▲川普日前跟澤倫斯基會面。（圖／路透社）

美國的提案據稱未事前告知歐洲盟友，引發歐洲國家高度關切。德國總理梅爾茨、法國總統馬克龍及英國首相史塔默緊急與澤倫斯基通話，強調對烏克蘭的「堅定不變支持」，並要求任何涉及歐洲安全的協議，都必須由歐洲盟國共同參與決策。歐盟外交政策主管卡拉斯更直言，「俄羅斯沒有任何合法權利要求烏克蘭作出讓步。」

烏克蘭談判代表烏梅洛夫則表示，美方提案必須完全尊重烏克蘭的主權與人民安全，任何決議都不能超越烏方所劃定的「紅線」。他也否認美方透露他已接受多項條款的說法，強調目前仍是技術性研究，並期待美方展現「同等的尊重態度」。

▲烏克蘭總統澤倫斯基。（圖／路透）

就在外交壓力升高之際，俄羅斯軍隊仍持續攻擊烏克蘭多地。南部札波羅熱一處住宅區遭滑翔炸彈襲擊造成至少5死、10傷，奧德薩亦遭無人機攻擊，多名居民受傷。澤倫斯基表示，俄羅斯的行動證明其「沒有任何真實的和平意願」，更凸顯烏克蘭必須確保任何協議都能防止第三次入侵。