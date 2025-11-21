台版金智秀詐158億！飯局妹變全台最大假出金首腦...今判刑24年

▲被稱為「台版金智秀Jisoo」的歐俞彤，從飯局妹搖身全台最大假出金詐團首腦，詐騙逾158億元，台北地院今（21）判她24年徒刑。（圖／記者陸運陞翻攝）

記者黃哲民／台北報導

因美貌被稱為「台版金智秀」的歐俞彤，被控與吳姓黑幫男友經營美樂公司，扮演洗錢水房，號稱全台最大假出金詐騙集團，以假出金為餌，引誘被害人持續受騙出錢，1年內坑害逾5000人、詐騙高達158億餘元，全案共80人涉犯《詐欺犯罪危害防制條例》等罪嫌，歐女身為首腦被求刑25年，台北地院快速審理7個月，今（21日）判決歐女24年徒刑，可上訴。

本案共起訴80人，今判決其中76人，2/3被判刑10年到24年之間，判刑20年以上有9人。多名在押被告到庭聆判，審判長濃縮宣讀主文，仍花了快5分鐘，宣判結束後，審判長簡要解說，依犯罪所得金額、受害人數、有無認罪和解，區分個別被告刑度，判刑20年上下者，主要犯下數百罪、或者不認罪，「刑度還算合理」。

審判長表示本案並無殺雞儆猴之意，僅反映社會大眾與立法者要求加重處罰詐欺行為的修法結果，「因為以往被認為詐欺判太輕」，審判長提醒被告有權上訴，最好有具體的彌補善後行為，例如真心悔過與賠償和解，二審才有調整刑度空間。

▲美樂公司負責人歐俞彤認罪，至今仍在押 。（圖／記者劉昌松攝）

現年25歲的歐女認罪仍在押，今沒出庭聽判。她膚白腰細、事業線深邃，精緻妝容與韓星金智秀神似，原是台中的飯局妹，認識混幫派的吳姓男友後，共同成立美樂公司，勾結詐團機房、車手集團與出金團隊，從去年（2024年）5月起，建立「電信網路詐欺一條龍」獲利模式。

本案先由境外詐團機房，架設逾2230個假投資網站及應用程式，機房成員佯裝投資公司人員，在社群平台、通訊軟體登廣告撒網，吸引民眾探詢，再以贈送投資書籍、分享投資秘訣、獲利極高風險超低等話術，說服被害人面交現金或匯款投資。

歐女為首的美樂公司扮演「水房」，對接詐團機房通訊軟體群組，得知車手集團取得被害人現金、製造金流斷點後，美樂公司派人接手贓款，轉交合作的出金團隊，依機房人員向被害人吹噓的獲利，到郵局臨櫃匯款或無摺存款到被害人帳戶，製造分紅假象讓被害人嚐甜頭。

此舉等於用被害人的錢騙取被害人信任、繼續付錢，一旦有人要求獲利了結，詐團就百般拖延或封鎖。新北市警局刑警大隊接獲許多被害人求助，報請台北地檢署指揮偵辦，去年底至今年（2025年）初連續發動4波「斬金行動」，搜索約談100多人，扣得現金1324萬餘元、黃金460.75公克（約台幣128萬元），還有大麻煙彈、瓦斯槍、鎮暴彈等物。

檢警清查美樂公司單日進出金額高達數千萬元甚至上億元，除調度出金團隊的「出金手」實施假投資詐術，美樂公司更負責將詐團贓款轉為虛擬貨幣洗錢隱匿，從去年5月到今年（2025年）1月，本案詐團共有多達1萬9274筆匯款記錄、金額高達14.2億餘元。

專案小組核對165報案資料與匯款記錄，查明已報案的假出金達8.5億餘元，總計被害人多達5080人、遍及全台，詐騙所得高達157.1億餘元。

檢警4波「斬金行動」共拘提100多名嫌犯，聲押禁見歐女等52嫌獲准。今年4月18日依《詐欺犯罪危害防制條例》、《洗錢防制法》、《組織犯罪防制條例》與《刑法》加重詐欺等罪嫌起訴80人，求處歐女25年以上徒刑，另60多人各求刑10年到22年，並通緝吳男等15人、函請外交部對潛逃出境嫌犯廢止並註銷護照。