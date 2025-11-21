　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

台版金智秀詐158億！飯局妹變全台最大假出金首腦...今判刑24年

▲歐女神似韓星金智秀，從飯局妹轉職協助詐團洗錢出金。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲被稱為「台版金智秀Jisoo」的歐俞彤，從飯局妹搖身全台最大假出金詐團首腦，詐騙逾158億元，台北地院今（21）判她24年徒刑。（圖／記者陸運陞翻攝）

記者黃哲民／台北報導

因美貌被稱為「台版金智秀」的歐俞彤，被控與吳姓黑幫男友經營美樂公司，扮演洗錢水房，號稱全台最大假出金詐騙集團，以假出金為餌，引誘被害人持續受騙出錢，1年內坑害逾5000人、詐騙高達158億餘元，全案共80人涉犯《詐欺犯罪危害防制條例》等罪嫌，歐女身為首腦被求刑25年，台北地院快速審理7個月，今（21日）判決歐女24年徒刑，可上訴。

本案共起訴80人，今判決其中76人，2/3被判刑10年到24年之間，判刑20年以上有9人。多名在押被告到庭聆判，審判長濃縮宣讀主文，仍花了快5分鐘，宣判結束後，審判長簡要解說，依犯罪所得金額、受害人數、有無認罪和解，區分個別被告刑度，判刑20年上下者，主要犯下數百罪、或者不認罪，「刑度還算合理」。

審判長表示本案並無殺雞儆猴之意，僅反映社會大眾與立法者要求加重處罰詐欺行為的修法結果，「因為以往被認為詐欺判太輕」，審判長提醒被告有權上訴，最好有具體的彌補善後行為，例如真心悔過與賠償和解，二審才有調整刑度空間。

▲詐團洗錢157億元，美樂公司負責人歐俞彤 。（圖／記者劉昌松攝）

▲美樂公司負責人歐俞彤認罪，至今仍在押 。（圖／記者劉昌松攝）

現年25歲的歐女認罪仍在押，今沒出庭聽判。她膚白腰細、事業線深邃，精緻妝容與韓星金智秀神似，原是台中的飯局妹，認識混幫派的吳姓男友後，共同成立美樂公司，勾結詐團機房、車手集團與出金團隊，從去年（2024年）5月起，建立「電信網路詐欺一條龍」獲利模式。

本案先由境外詐團機房，架設逾2230個假投資網站及應用程式，機房成員佯裝投資公司人員，在社群平台、通訊軟體登廣告撒網，吸引民眾探詢，再以贈送投資書籍、分享投資秘訣、獲利極高風險超低等話術，說服被害人面交現金或匯款投資。

歐女為首的美樂公司扮演「水房」，對接詐團機房通訊軟體群組，得知車手集團取得被害人現金、製造金流斷點後，美樂公司派人接手贓款，轉交合作的出金團隊，依機房人員向被害人吹噓的獲利，到郵局臨櫃匯款或無摺存款到被害人帳戶，製造分紅假象讓被害人嚐甜頭。

此舉等於用被害人的錢騙取被害人信任、繼續付錢，一旦有人要求獲利了結，詐團就百般拖延或封鎖。新北市警局刑警大隊接獲許多被害人求助，報請台北地檢署指揮偵辦，去年底至今年（2025年）初連續發動4波「斬金行動」，搜索約談100多人，扣得現金1324萬餘元、黃金460.75公克（約台幣128萬元），還有大麻煙彈、瓦斯槍、鎮暴彈等物。

檢警清查美樂公司單日進出金額高達數千萬元甚至上億元，除調度出金團隊的「出金手」實施假投資詐術，美樂公司更負責將詐團贓款轉為虛擬貨幣洗錢隱匿，從去年5月到今年（2025年）1月，本案詐團共有多達1萬9274筆匯款記錄、金額高達14.2億餘元。

專案小組核對165報案資料與匯款記錄，查明已報案的假出金達8.5億餘元，總計被害人多達5080人、遍及全台，詐騙所得高達157.1億餘元。

檢警4波「斬金行動」共拘提100多名嫌犯，聲押禁見歐女等52嫌獲准。今年4月18日依《詐欺犯罪危害防制條例》、《洗錢防制法》、《組織犯罪防制條例》與《刑法》加重詐欺等罪嫌起訴80人，求處歐女25年以上徒刑，另60多人各求刑10年到22年，並通緝吳男等15人、函請外交部對潛逃出境嫌犯廢止並註銷護照。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/19 全台詐欺最新數據

更多新聞
458 2 1998 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
LIVE／子瑜回家了！　上千粉絲暴動
水電工性侵人妻！　夫怒砸他家天公爐
台股重摔991點！　國安基金操盤人信心喊話「還在場內」
快訊／台版Jisoo詐158億！重判24年
墾丁觀光客人潮雪崩！恆春名店租金大降價
快訊／立院三讀恢復「公投綁大選」！　《公投法》修正案通過
犯22罪關11年　才假釋出獄就害死人
台美達成共識！　金融時報：台灣估投資4000億美元換關稅優惠

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

狂歡整晚斷片昏睡「後面大塞車」警敲窗叫人　手握喪屍煙彈糗了

有官兵報案！烏日警打臉成功嶺　替代役男「偷車逃兵」要被辦了

屏東男房屋被拍賣忘報房地合一稅　領走415萬秒被發現

台版金智秀詐158億！飯局妹變全台最大假出金首腦...今判刑24年

68歲水電工性侵人妻！噁稱「娶妳做小老婆」　夫怒砸他家天公爐

打竹聯幫名號騙人！女網戀被恐嚇「找到你家」　給3萬6才能見面

起底冷血喪屍！犯22罪判囚11年　才假釋就開車撞輾志工害枉死

三寶騎車下人行道「害3車連環摔」回頭看2眼跑了　1原因判無罪

帶賓賓哥進校園引爆直播之亂　魔術師也認錯：對不起社會大眾

暗夜惡火奪命！公寓4樓竄出火煙　68歲父慘亡...女兒外出逃劫

中國停止進口日本水產品　林佳龍：我們要支持日本！

小禎聽「和Emma像」神回一句全笑翻　男友和女兒愛鬥嘴：便便裝進妳大腦XD

愛情長跑10年！金宇彬.申敏兒要結婚了　手寫信告白..宣布「12月20日辦婚禮」

雄中司儀：校長腹肌有11塊！　運動會跳上車舞幽默讚校長

「知道我幾歲嗎」翁倩玉被撩笑開花　曝人生智慧：笑多一點，學習原諒

提美國晶片產業被拿走！　川普：我不怪台灣

素顏照很哇塞　美女網紅「橙子姐姐」失聯真相揭曉　竟是涉詐騙在金邊被捕

中日韓三方外長會也不開了！　陸外交部：台灣有事根本不是日本的事

賓賓哥漠視禁令校園開直播　盧秀燕怒批「可惡白目」：永不錄用

狂歡整晚斷片昏睡「後面大塞車」警敲窗叫人　手握喪屍煙彈糗了

有官兵報案！烏日警打臉成功嶺　替代役男「偷車逃兵」要被辦了

屏東男房屋被拍賣忘報房地合一稅　領走415萬秒被發現

台版金智秀詐158億！飯局妹變全台最大假出金首腦...今判刑24年

68歲水電工性侵人妻！噁稱「娶妳做小老婆」　夫怒砸他家天公爐

打竹聯幫名號騙人！女網戀被恐嚇「找到你家」　給3萬6才能見面

起底冷血喪屍！犯22罪判囚11年　才假釋就開車撞輾志工害枉死

三寶騎車下人行道「害3車連環摔」回頭看2眼跑了　1原因判無罪

帶賓賓哥進校園引爆直播之亂　魔術師也認錯：對不起社會大眾

暗夜惡火奪命！公寓4樓竄出火煙　68歲父慘亡...女兒外出逃劫

快訊／新潟縣知事「同意重啟」柏崎刈羽核電廠！　福島核災後首例

逾千名舞者齊聚開跳！SYM熱血力挺總統盃街舞大賽　鼓勵世代「敢與眾不同」

AKMU宣布離開12年YG！　梁鉉錫大力支持：永遠是家人

狂歡整晚斷片昏睡「後面大塞車」警敲窗叫人　手握喪屍煙彈糗了

直擊／OPPO把FIND X9「鏡頭」搬到信義區！體驗旅拍神機爽拿好禮

金正恩變態砲決！姑丈屍體遭火烤「不留骨灰」　前大使曝心路歷程

最愛狗娃娃被搶走　阿金焦急「朋友去哪了」驚喜找回同長相弟弟

跳出你的健康節奏！三位人氣創作者接力「完膳舞」傳遞「不被糖控制」的生活態度

林智勝公益高球賽規模再創新高　盼名字發揮最大化幫助偏鄉孩童

強韌台灣計畫再奪特優！　台南市連年入選持續打造安全韌性城市

【街頭開打】KTV前突爆8人大亂鬥 鋁棒+拳頭全上場！

社會熱門新聞

學校打臉賓賓哥　感謝狀被拿走已報警

悍女拿衣架暴打男友嗆「公開愛愛片」

即／新竹縣某國中驚傳墜樓　女老師曾投訴霸凌亡

快訊／成功嶺傳逃兵！替代役男偷連長車鑰匙開出營

即／賓賓哥道歉沒用！中市府出手罰13萬

20歲女墜豪宅中庭慘死　父痛哭質問男友

房仲二寶爸激戰女業務「一周六次」！她嬌喊：你晚上量體重會變瘦

中壢「天道盟應召站」逼10少女賣淫　凌虐拍片販售

縱火害死女室友！男扮女裝自首一審判8年

即／影射馬郁雯低價陪價　「雙重詆毀」判4月

前市議員吳宗憲涉貪汙被羈押

中市府+警察聯手檢舉　下架賓賓哥7影片

「關最久死囚」暫時逃死！　檢察總長提非常上訴

彰化4輛雙B疑競速釀禍！無辜民眾傷重

更多熱門

相關新聞

正妹幫領普發1萬　馬國男來台當車手遭收押

正妹幫領普發1萬　馬國男來台當車手遭收押

台中一名張男被詐團盯上，用正妹誆騙張男可以幫忙提領普發1萬現金，張男按照指示寄出提款卡跟密碼，該詐團再從馬來西亞找來一名王男當車手，王男在桃園新竹各地犯案遭逮捕收押，警方正深入追查幕後集團。

Joeman涉持大麻拍反毒片抵勞務　授權新北檢播放

Joeman涉持大麻拍反毒片抵勞務　授權新北檢播放

詐團車手亂咬共犯最美發言人助理躺槍

詐團車手亂咬共犯最美發言人助理躺槍

知名麻辣鍋餐飲洗錢數千萬！闆娘等20人遭拘提

知名麻辣鍋餐飲洗錢數千萬！闆娘等20人遭拘提

仙塔律師被控洩密　完妝出庭笑臉拒認罪

仙塔律師被控洩密　完妝出庭笑臉拒認罪

關鍵字：

詐團水房出金集團金智秀詐欺危害防制

讀者迴響

熱門新聞

2台男東京街頭遭痛毆！5日男落網

郭台銘滿頭白髮站台　劉揚偉：沒有郭董就沒有鴻海

玉女歌手侯湘婷「接任家長會長」近況曝

學校打臉賓賓哥　感謝狀被拿走已報警

抗壓性最強的三大星座！

快訊／別再繳錢！4職業工會黑名單新出爐　勞保局暫拒給付

SWAG證實已邀約粿粿合作！　「有望開出優渥條件」後續動向曝光

「民國75年以前出生」可免費做一次B、C肝篩檢

泰監獄「中國女模直送」淪性愛天堂！

7人吃一盤蚵仔煎　老闆傻眼

TWICE彩瑛「確定缺席高雄開唱」！　暫停活動到年底

砂石車超載到77噸　翻覆壓扁轎車殺人

下周還有颱風？最新路徑1地區轉雨

韓國「三大ㄅㄧㄣ」全娶了頂級美女！

醫推「1蔬菜」可降膽固醇：加在泡麵中

更多

最夯影音

更多
中國停止進口日本水產品　林佳龍：我們要支持日本！

中國停止進口日本水產品　林佳龍：我們要支持日本！
小禎聽「和Emma像」神回一句全笑翻　男友和女兒愛鬥嘴：便便裝進妳大腦XD

小禎聽「和Emma像」神回一句全笑翻　男友和女兒愛鬥嘴：便便裝進妳大腦XD

愛情長跑10年！金宇彬.申敏兒要結婚了　手寫信告白..宣布「12月20日辦婚禮」

愛情長跑10年！金宇彬.申敏兒要結婚了　手寫信告白..宣布「12月20日辦婚禮」

雄中司儀：校長腹肌有11塊！　運動會跳上車舞幽默讚校長

雄中司儀：校長腹肌有11塊！　運動會跳上車舞幽默讚校長

「知道我幾歲嗎」翁倩玉被撩笑開花　曝人生智慧：笑多一點，學習原諒

「知道我幾歲嗎」翁倩玉被撩笑開花　曝人生智慧：笑多一點，學習原諒

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

值得一試的全聯高CP值湯品

值得一試的全聯高CP值湯品

「文里補習班」開課啦！一起品嘗五款不同的湯，看看哪款湯是你的暖心小夥伴吧~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面