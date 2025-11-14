詐團車手被捕亂咬共犯！最美發言人助理幫買咖啡意外躺槍

▲車手被逮竟誣指國民黨最美發言人李明璇的助理是共犯。（資料照／國民黨文傳會提供）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名田姓男子擔任詐騙集團車手，到三民區一家麥當勞取款時，被警方當場逮捕，田男為了爭取減刑，竟向員警誆稱旁邊的星巴克還有一名「體型胖、染金髮」的接應共犯，員警趕到星巴克一看，果然有一名許姓男子「特徵」完全相符，當場將他逮捕，不料，警方偵辦時，赫然發現許男竟然是當時參選立委、被稱為「國民黨最美發言人」李明璇的助理，而且只是去幫李明璇買早餐，並不是車手共犯，完全是「烏龍」，許男遭受「不白之冤」也氣得提告，法院審理後依誣告罪判田男徒刑5月。

判決指出，田姓男子擔任車手後，2023年12月14日12時許到高雄某麥當勞取款，不料被害人早已報警，員警「守株待兔」當場將他逮捕，員警問他有沒有共犯？為了爭取減刑，田男竟誆稱旁邊的星巴克有一個體型胖、染金髮的男子就是共犯，員警跑到星巴克，沒想到真的見到許姓男子外型符合，員警還拍了照片確認，田男也確認說「就是他」，員警於是當場將許男逮捕，帶回偵辦。

▲▼國民黨最美發言人李明璇參選立委時，到選委會抽號次簽。（資料照／記者吳世龍攝）

警方一查，發現許男竟然是當時參選立委、有國民黨最美發言人之稱的李明璇助理，許男供稱，當時只是去買咖啡，老闆李明璇叫他去買咖啡，就被警察逮捕了；李明璇也證稱，許男的確是她的助理，當天許男是要載她去岡山，所以她請許男先去買咖啡和可頌，沒想到竟被誣指為是車手。

警方經過交叉比對後發現，許男被捕時係穿著白色T恤，上面印有一「璇」字，而該衣服為李明璇的競選服裝，且許、李兩人也出示對話紀錄，才確認真的是抓錯人的「烏龍」。

事後許男不滿遭到不白之冤，對田男提告，法院審理後，認為事證明確，依誣告罪判處徒刑5月，全案可上訴。