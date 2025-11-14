　
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

詐團車手被捕亂咬共犯！最美發言人助理幫買咖啡意外躺槍

▲車手被逮竟誣指國民黨最美發言人李明璇的助理是共犯。（資料照／國民黨文傳會提供）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名田姓男子擔任詐騙集團車手，到三民區一家麥當勞取款時，被警方當場逮捕，田男為了爭取減刑，竟向員警誆稱旁邊的星巴克還有一名「體型胖、染金髮」的接應共犯，員警趕到星巴克一看，果然有一名許姓男子「特徵」完全相符，當場將他逮捕，不料，警方偵辦時，赫然發現許男竟然是當時參選立委、被稱為「國民黨最美發言人」李明璇的助理，而且只是去幫李明璇買早餐，並不是車手共犯，完全是「烏龍」，許男遭受「不白之冤」也氣得提告，法院審理後依誣告罪判田男徒刑5月。

判決指出，田姓男子擔任車手後，2023年12月14日12時許到高雄某麥當勞取款，不料被害人早已報警，員警「守株待兔」當場將他逮捕，員警問他有沒有共犯？為了爭取減刑，田男竟誆稱旁邊的星巴克有一個體型胖、染金髮的男子就是共犯，員警跑到星巴克，沒想到真的見到許姓男子外型符合，員警還拍了照片確認，田男也確認說「就是他」，員警於是當場將許男逮捕，帶回偵辦。

▲▼高雄市立委候選人李明璇。（圖／記者吳世龍攝）

▲▼國民黨最美發言人李明璇參選立委時，到選委會抽號次簽。（資料照／記者吳世龍攝）

警方一查，發現許男竟然是當時參選立委、有國民黨最美發言人之稱的李明璇助理，許男供稱，當時只是去買咖啡，老闆李明璇叫他去買咖啡，就被警察逮捕了；李明璇也證稱，許男的確是她的助理，當天許男是要載她去岡山，所以她請許男先去買咖啡和可頌，沒想到竟被誣指為是車手。

警方經過交叉比對後發現，許男被捕時係穿著白色T恤，上面印有一「璇」字，而該衣服為李明璇的競選服裝，且許、李兩人也出示對話紀錄，才確認真的是抓錯人的「烏龍」。

事後許男不滿遭到不白之冤，對田男提告，法院審理後，認為事證明確，依誣告罪判處徒刑5月，全案可上訴。

11/12 全台詐欺最新數據

457 2 5487 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

28歲正妹AV女優驚傳過世！　好友悲痛證實
國道警PO違規照「不取締對得起大家嗎？」　2.7萬人讚：多拍
王義川改口！「只是提醒」：北市府方向是對的
快訊／確定了！「卡仔」正式加入WBC美國隊
水費6000度！台中82歲嬤孤獨死　社工2周前敲門無回應
740萬奧迪自撞竟詐保140萬！　4連霸民代下場慘了
台北看守所誤放人犯！　緊急道歉

南港警破獲虛幣投資詐騙　逮女車手收水成員

南港分局近日成功破獲一起投資詐騙案件，並意外查獲毒品。警方接獲報案後於南港火車站埋伏行動，當場逮捕涉嫌提領詐騙款項的車手及第一層收水犯嫌，查扣贓款新臺幣50萬元，以及海洛因、安非他命等毒品，訊後依詐欺、洗錢防制法及毒品危害防制條例移送士林地檢署偵辦。

知名麻辣鍋餐飲洗錢數千萬！闆娘等20人遭拘提

陸痛批賴清德、徐國勇　國台辦：將釘在歷史恥辱柱上

仙塔律師被控洩密　完妝出庭笑臉拒認罪

私吞680萬爽玩做醫美　詐團「賣慘求輕判」SOP曝

關鍵字：

詐團車手咬共犯最美發言人助理躺槍

