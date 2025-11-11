仙塔律師被控洩密給詐團！素顏出庭秒消失　完妝亮相笑臉拒認罪

記者黃哲民／台北報導

以「仙塔律師」之名經營社群的網紅律師李宜諪，被控替靈骨塔詐團主嫌吳芳儀辯護時，加入詐團群組轉達吳女要共犯隱匿財產指令，又透露偵查內容，涉犯洩密、洗錢等罪嫌並被求刑1年，台北地院今（11日）開庭，李承認客觀事實但不認罪，堅稱自己僅構成「無效幫助」。

▲外號「仙塔律師Santa」的網紅律師李宜諪，涉洩密給靈骨塔詐團並洗錢，被起訴求刑1年，她今（11日）首度到台北地院出庭不認罪。（圖／記者黃哲民攝）

李宜諪開完庭受訪喊冤自己無犯罪意圖，自認幫被告傳話不涉及洗錢，而是「正當辯護權的行使」，她笑說「人在社會走，難免被誤會」，但希望司法制度信任辯護人，別讓辯護制度動輒得咎，她更不會為一個不是很重的罪，放棄律師生涯和親友逃亡國外、「這完全沒必要」。

李宜諪現年26歲，主持言亭國際法律事務所，並以「仙塔律師Santa」之名經營社群，粉絲數介於10萬到20多萬，平時PO文或發布短影音，以搞笑風格評論時事、解說法律常識，今年（2025年）6月底被搜索約談時，她已連續270天發文豪稱「每日一帖，直到我買下整層律師樓」。

檢方起訴李宜諪涉嫌洩密、洗錢的犯行，包括檢方今年（2025年）4月24日聲押禁見吳芳儀獲准後，李向吳的朋友、本案共犯陳永山透露吳因靈骨塔詐騙案被羈押、吳自稱男友呂英菖助理等偵查內容。

此外，李在詐團群組傳訊息稱「吳小姐這邊在我旁邊說：在他家裏鏡子放香水的地方有一條手鍊兩個戒指，可否先幫她拿去賣掉」、「若今日吳小姐被羈押，她這邊有先給我車子鑰匙，再連絡(吳女表弟)，請他把車子賣掉」、「吳小姐是說一定要賣，怕車子到時候被扣走」等語。

吳女和呂男等人共組本案靈骨塔詐團，專挑判斷力較差的長者行騙，不法所得上億元，許多被害人被騙光畢生積蓄，甚至有1位受害工程師不堪背負3500萬債務而走上絕路身亡。北檢起訴涉案的李宜諪、趙浩程、蔡沅諭3名律師，各求刑1年、1年、6月，並起訴吳女等12名詐團成員。

李宜諪今首度被北院傳喚出庭，戴口罩近乎素顏現身，被記者認出時很驚訝，僅說「今天來釐清事實」，等候期間短暫消失後，李突然完妝亮相，庭訊承認傳話給吳女家人賣首飾賣車，但她當面問吳女確認警方說不查扣這些物品，她認為不屬於犯罪所得，吳女想賣自己可支配財產，所以好意幫忙轉達。

李宜諪自認沒跟共犯有洗錢犯意聯絡與動機，頂多構成幫助犯，且屬於「無效幫助」，因起訴後看卷證才知，她傳話前，吳女的車子已被過戶。至於她被控洩密內容，也非偵查庭陪訊聽到，而是律見吳女告知，不算偵查秘密，李的辯護律師為她主張應判無罪。

法官提示偵查筆錄，問李女原先認罪，今天答辯卻不同，李辯稱檢察官偵訊時說她構成洗錢行為，當下沒法條可翻閱，她憑執業經驗判斷檢方就是要起訴，她僅承認客觀事實、否認有主觀犯意。

但她究竟如何把吳女被羈押一事告訴陳永山，李女起初說僅跟陳講「偵查不公開」、陳就懂了，隨即改稱開完聲押庭跟守在地檢署整夜的陳說吳「被押了」，最後她再表明開庭前跟陳說案由是靈骨塔詐騙，開完庭告知羈押結果，並問陳「吳自稱呂的助理，是不是真的」，這非洩密、而是查證。

李宜諪強調，吳女被羈押禁見後，她就解除委任，沒再向任何人透露任何案件，包括理由書也沒交接給後手、同案被告律師趙浩程。

公訴檢察官當庭吐槽李女「身為律師，如此答辯，令檢方深感訝異」，李女很清楚吳女涉犯詐欺案，仍幫忙轉達變賣財產指示，妨害日後沒收、追徵犯罪所得，且傳話內容從沒說目的是籌措律師費、交保金，更嚴重的是，陳永山將李告知的偵查秘密轉達詐團，之後出現滅證行為，都跟李有關。

李女和律師聲請傳喚吳女、陳男、趙男及吳女表弟蘇庭億4名同案被告作證對質，並聲請專家學者協助鑑定法律問題，法官諭知下周二（18日）續審，至於李女聲請解除限制出境、出海，自稱無外國身分證或居留證，被起訴非重罪沒必要逃亡，檢方建請維持限制，確保審理程序順利進行。